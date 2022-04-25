11 фактов о древнем мире, которых нет в учебниках истории. Иначе мы их точно запомнили бы

Древний мир всегда вызывал интерес у ученых и обычных людей. Кажется, что все о прошлой жизни египтян, греков и римлян мы не узнаем никогда. Сколько всего они успели! Например, распылители духов, дренажные системы, отпуск по болезни пришли в нашу жизнь из далекого прошлого.

Мы в AdMe.ru углубились в историю и поняли, что с трудом можем поверить в реальность некоторых фактов.

Древние греки и римляне пользовались туалетами со сливом

Трудно поверить, что туалеты, способные смывать отходы, существовали уже во II тысячелетии до н. э. Ими пользовались исключительно привилегированные минойцы, жившие на Крите. И лишь в I тысячелетии до н. э. уборные со смывом стали доступными и среднему классу. Вскоре жители некоторых древнегреческих городов организовали общественные туалеты. Они представляли собой комнаты со скамейками со встроенной в них дренажной системой.

Колонны в римском городе Геркуланум поменяли свой цвет

Эстетика Древнего Рима предполагала не только абсолютную белизну мрамора. Город Геркуланум, названный в честь Геркулеса и расположенный примерно в 8 км к юго-востоку от современного Неаполя, примечателен необычным цветом стен и колонн. В результате извержения вулкана в 79 году н. э. под воздействием высоких температур строения, изначально имеющие желтый цвет, приобрели ярко-красный оттенок.

Строители египетских гробниц могли взять отпуск или больничный для ухода за женой

Рабочее время мастеров, нанятых для строительства гробниц египетских фараонов, тщательно фиксировалось в специальных документах. Они получали необходимое медицинское обслуживание, а во время болезни могли взять оплачиваемый отпуск. Кроме того, работающий мужчина получал внеочередной отпуск во время месячных жены, чтобы иметь возможность о ней заботиться.

Минойские женщины, вероятно, носили корсеты

У многих корсет ассоциируется с Викторианской эпохой, пышными балами и изящными дамами, то и дело теряющими сознание от недостатка воздуха. Однако похоже, что этот предмет одежды появился гораздо раньше. Женщины древней минойской цивилизации обладали тонкой талией, их фигуры на изображениях напоминают силуэт, вошедший в моду в конце 1800-х годов. Многие ученые уверены, что минойские женщины носили облегающие и ограничивающие движения вещи, похожие на корсет.

Древние римляне верили в целебные свойства слюны

Человеческая слюна в Древнем Риме наделялась множественными лечебными свойствами. Ее считали лучшей защитой от змей. Глазные болезни лечили, используя мазь на основе слюны, а боли в шее — прикладывая слюну человека, который с утра ничего не ел. Согласно суевериям, римляне плевали на нездорового человека, встретившегося им на пути, а также просили прощения у богов, плюя себе на грудь.

Римляне начинали утро не с кофе, а с козьего навоза

Родина кофе — Африка, чая — Дальний Восток. Древние римляне черпали энергию из напитка, сделанного из козьих фекалий и уксуса. Из этих ингредиентов древнеримские возничие готовили спортивное снадобье, которое придавало им силы во время участия в гонке колесниц.

В Древнем Египте использовали ароматизированные конусы

Египтяне разработали уникальный способ нанесения духов. Они носили на макушке высокие конусы из смолы или жира, пропитанные ароматическими маслами и миррой. От тепла тела конусы медленно таяли и распространяли аромат.

У греков и римлян были штаны

Греки и римляне знали о существовании штанов. Представители древних цивилизаций их не носили, потому что этот предмет одежды казался глупой вещью. К тому же они считали штаны одеждой варваров, так как их носили германские северные народы.

Любимый соус римлян — из рыбных кишок

Гарум — соус, который древние римляне добавляли практически в каждое блюдо. Как и современный соевый соус, гарум — продукт ферментации. Его основу составляли рыбные кишки и соль. Ингредиенты помещали в большие каменные ванны и держали под солнцем продолжительное время. На поверхности рыбной субстанции образовывалась прозрачная жидкость. Ее смешивали с перцем, маслом или уксусом и использовали в качестве добавки со специфическим запахом.

Египтяне держали дома обезьян

Египтяне известны своей любовью к кошкам. Но мало кто знает, что вторым по популярности животным в Египте была обезьяна. Больших обезьян специально завозили в страну. Со временем эти животные приобрели большое культурное и религиозное значение для египтян, иметь дома обезьяну считалось большой удачей.

Древние греки использовали камни в качестве туалетной бумаги

До изобретения туалетной бумаги представители отдельных мировых культур использовали в гигиенических целях самые разные вещи: листья деревьев, кукурузу, скорлупу кокосовых орехов, овечью шерсть, губки, привязанные к прутьям, или воду. Древние греки нашли другую альтернативу бумаге: они остановили свой выбор на камнях, гальке и керамических изделиях.