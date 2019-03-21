11 фактов, которые доказывают, что мир в разы интереснее любого сюжета BBC

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Знали ли вы, что в Японии живет настоящий супергерой? Что в самой влиятельной и большой банде состоят только женщины? Почему королева Англии надевает лишь ношеную обувь? И в каком голливудском фильме показали самого настоящего психопата? Задавать необычные вопросы интересно, но еще интереснее узнавать на них ответы.

Мы в редакции AdMe.ru совершили настоящее кругосветное путешествие по «Википедии» и выбрали самые любопытные факты, которые удивят даже всезнайку со стажем.

1. Зимой глаза северных оленей становятся темно-синими

В зависимости от сезона олени меняют цвет глаз с золотистого на темно-синий и обратно. Ученые выяснили, что синий цвет лучше отражает и рассеивает свет. Благодаря этому во время полярной зимы, когда ночи особенно долгие, олени лучше видят в темноте. Это дает способность быстрее замечать хищников, что может спасти им жизнь.

2. По улицам Токио ходит настоящий супергерой

Человек-мангецу (с японского означает «Мистер Полная луна») появился в 2014 году и взялся наводить порядок в городе. Но, в отличие от других героев, у него нет сверхспособностей или оружия. Все, что у него есть, — это метла и совок. Человек-мангецу считает, что, как и злодея в комиксах, мусор невозможно победить. Ведь зло всегда возвращается. Поэтому каждый день он выходит на улицы города и убирает весь мусор, который находит. Свою миссию он начал в одиночестве, но вскоре у него появились последователи — как взрослые, так и дети. Это ли не настоящий супергерой?

3. Королева Англии носит только разношенную обувь

Недопустимо, чтобы обувь натерла ноги королеве. Туфли должны быть удобными сразу же, как только Ее Величество их наденет. Поэтому специально обученные женщины надевают бежевые гольфы, новые туфли Stuart Weitzman и ходят по коврам Букингема до тех пор, пока обувь не разносится и ее можно будет передать Елизавете.

4. С 2007 года гигантские фигурки LEGO выносит на берега по всему миру

В 2015 году на реке Дунай была найдена огромная фигура человека из Lego, на которой была надпись: «Не реальнее, чем вы». Ранее такие же фигуры были найдены в Японии, Флориде, Нидерландах, Великобритании и других странах. В компании LEGO понятия не имеют, откуда они взялись. Считается, что это послание от таинственного художника Эго Леонарда. Но что хотел этим сказать художник, никто не знает. Может, у вас есть идеи?

5. Если кажется, что за вами кто-то наблюдает, то, возможно, вам не кажется

Мы способны чувствовать взгляды окружающих. Это то, что некоторые называют шестым чувством, а ученые — системой обнаружения взгляда. Это система инстинкта выживания, которая срабатывает каждый раз, когда мозг улавливает взгляд вне поля вашего зрения. Мозг сообщает нам, что на нас кто-то смотрит (возможно, хищник?), а у нас при этом возникает тревожное ощущение.

6. Средневековые лестницы строились так, чтобы подниматься приходилось только по часовой стрелке

Это делалось для того, чтобы в случае осады замка защитникам было легче отбиваться. Когда враг поднимался по часовой стрелке, он не мог нанести сильный удар справа налево, ему мешала колонна. А если он бил слева направо, то удар получался слабым. Кроме того, при подъеме нападающим постоянно мешали их же щит и изогнутые ступени.

7. Самая влиятельная банда Индии — это «Розовая банда», которая борется за справедливость

В сельских районах Индии прав женщин практически не существует, а домашнее насилие тут — обычное дело. Поэтому в 2005 году появилась Gulabi Gang («Розовая банда») — это группа женщин, которые носят розовые сари, бамбуковые палки и вершат правосудие.

Основательница «Розовой банды» — женщина по имени Сампат Пал Деви, которую в 12 лет выдали замуж за продавца мороженого. А уже в 15 она родила первого ребенка. Сампат Пал Деви собрала группу активисток, которые появлялись из ниоткуда и угощали палками мужчин, бьющих своих жен, штурмовали полицейские участки и нападали на коррумпированных чиновников. Сегодня в рядах банды более 400 тыс. человек, и они защищают не только женщин, а всех, кто подвергается угнетению.

8. У пингвинов есть перья

Возможно, вы не знали, но императорские пингвины не гладкие, как тюлени, у них есть перья. Однако, в отличие от других птиц, их перья похожи на жесткую расческу. За счет плотности и воздуха в слоях перьев пингвины сохраняют температуру тела 38 °C даже в 70-градусные морозы и ветры со скоростью 200 км/ч. Захотелось ли вам погладить пингвина? Нам — да.

9. Раньше британцы праздновали свой 21-й день рождения, удаляя все зубы

Благодаря плохой диете, курению, алкоголю и редкой чистке зубов большинство британцев в XIX веке редко сохраняли зубы до взрослой жизни. Чтобы избавить своих детей от боли в будущем, родители дарили им удаление всех зубов и замену их протезами. Избавление от зубов считалось отличным подарком на совершеннолетие и свадебным подарком для невесты. Кстати, похожая практика есть и сегодня: родные зубы стачивают, чтобы поставить виниры.

10. Психиатры просмотрели 400 фильмов и определили самых реалистичных психопатов в кино

Судебный психиатр Сэмюэль Лейштедт и 10 его коллег пересмотрели 400 фильмов, снятых с 1915-го по 2010 год, и выбрали самого реалистичного психопата. Им оказался персонаж Антона Чигура в фильме «Старикам тут не место» (2007). «Он напоминает двух настоящих профессиональных киллеров, с которыми я беседовал. Они были холодны, умны, без чувства вины и депрессии», — говорит исследователь. В то же время самыми нереалистичными психопатами оказались Норман Бейтс, «Психо» (1960), и Ганнибал Лектер, «Молчание ягнят» (1991).

11. Во многих больницах недоношенным детям дают игрушку в виде осьминога

Использовать игрушки в виде осьминога начали в Дании несколько лет назад. Тут случайным образом обнаружили, что у играющих с такими игрушками детей стабилизируется уровень кислорода в крови и улучшается дыхание.

В одной из больниц Англии осьминогов ручной работы решили давать недоношенным детям, пока они находятся в своих кроватках. По словам врачей, игрушечные щупальца имитируют пуповину, а потому малыш чувствует себя в безопасности, как в утробе матери. Кроме того, игрушка успокаивает младенцев и позволяет не трогать жизненно важные датчики и трубки.