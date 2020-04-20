11 достопримечательностей, которые далеко не так идеальны, как кажется на первый взгляд

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Вещи, которые создает человек, далеко не идеальны, и даже великие архитекторы и скульпторы нередко ошибаются. Некоторые из оплошностей добавляют привлекательности их произведениям, как башне в Пизе. Другие делают их непрактичными, как случилось со статуей Христа в Рио-де-Жанейро. А такие неточности, как лапки домашней кошки у Трафальгарских львов, многие даже не замечают.

Мы в AdMe.ru узнали о ряде ошибок, которые закрались в культовые достопримечательности, созданные в разное время: от эпохи Древнего Египта до современности. А в качестве бонуса добавили крайне обидную оплошность из Голливуда.

Львы на Трафальгарской площади

Четыре льва окружают колонну Нельсона на Трафальгарской площади — одной из главных достопримечательностей Лондона. Скульптуры кажутся похожими на реальных животных, но это не так. Неточность в том, что у них вогнутые спины, тогда как царь зверей выгибает ее. Эксперты обращают внимание и на необычные лапы, которые больше напоминают лапки домашней кошки. Все так и есть: скульптор Эдвин Лансир, не имея образца, смоделировал эту часть с собственного домашнего питомца.

Статуя Христа-Искупителя

Статуя Христа-Искупителя располагается на живописном холме, что делает ее самой высокой точкой в округе. У этого расположения есть значительный минус: монумент то и дело становится мишенью молний, которые повреждают строение. С момента возведения от статуи не раз откалывались пальцы, части туловища и головы. На такие случаи в городе изначально запаслись камнем для реставрации, но и он не вечный.

Ломбард-стрит

Участок улицы Ломбард-стрит в Сан-Франциско известен рекордной извилистостью, которая помогает сгладить уклон холма. Конечно, туристов радуют прекрасные виды и фотографии, но местным жителям этот участок дороги не доставляет ничего, кроме неудобства. Серпантин проектировали в начале XX века, и никто не мог предположить, что поток автомобилей так увеличится. Иначе сделали бы более прямую дорогу. Сейчас на 180-метровом спуске бесконечные пробки и мелкие ДТП.

Монумент Вашингтону

Если присмотреться к монументу Вашингтону, можно заметить, что он двухцветный. Строительство проходило в два этапа из-за разногласий и финансовых проблем. После того как было возведено 46 м, проект забросили. А спустя практически четверть века, когда работы возобновились, мраморные плиты нужного оттенка попросту не удалось найти.

Кариатиды на стенах церкви Сент-Панкрас

Особое внимание к церкви Сент-Панкрас в Лондоне привлекают кариатиды на восточной стороне здания. В них и кроется недочет: у женских силуэтов непропорционально маленькие туловища, что с первого взгляда бросается в глаза. Все из-за невнимательности скульптора, который неправильно измерил расстояние между платформой и крышей, взявшись за изготовление кариатид. Когда пришло время размещать скульптуры, стало понятно, что они слишком велики, поэтому пришлось просто отрезать им часть туловища.

Пирамида Хеопса

Пирамида Хеопса отличается не только гигантскими размерами, но и уникальной формой. Дело в том, что она 8-гранная: на каждой ее стороне есть по две плоскости, отклоненные внутрь. Это можно увидеть либо с воздуха, либо на рассвете при определенном освещении. У исследователей по-прежнему нет удовлетворительного объяснения этой особенности архитектуры. По одной из версий, имела место ошибка в просчетах, из-за которой пришлось добавить изогнутости каждой грани.

Сиднейский оперный театр

Сиднейская опера удивляет своей архитектурой и привлекает более 8 млн посетителей в год, но специалисты называют ее акустическим кошмаром. К тому же зрительский зал слишком мал и запутан, а оркестровые ямы неудобны для музыкантов. Это связано с тем, что датчанин Йорн Утзон, из-за разногласий с заказчиком, достроив фасад, оставил проект местным архитекторам. Они и выбрали менее удачный вариант внутренней планировки.

Монумент 4 углов

Монумент 4 углов — единственное место в США, в котором пересекаются границы 4 штатов (Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта). Но на этом все интересное и заканчивается: памятник находится в глуши, и, кроме фотографии на бетонной плите, там нечем заняться. Но главное разочарование в том, что монумент построен неверно: место пересечения границ находится восточнее на несколько сотен метров.

Саграда Фамилия

Пожалуй, главный минус знаменитого проекта Гауди в том, что церковь уже более 100 лет не достроена. По задумке, возведение выполняется исключительно за счет пожертвований прихожан, что задерживает завершение работ. Как итог, одну из главных достопримечательностей Барселоны едва ли можно увидеть без строительных кранов и лесов вокруг.

Царь-колокол

С восточной стороны колокольни «Иван Великий» располагается Царь-колокол, который никогда так и не зазвонил. Его отливка сопровождалась множеством проблем: и смертью литейщика, и несколькими пожарами, и падениями. Во время последнего пожара колокол был поврежден и пролежал в земле около века. Сейчас он стоит на постаменте как образец литейного искусства.

Статуя Свободы

Статуя Свободы является подарком Франции к 100-летию американской независимости, и изначально она была выраженного медного цвета. Влажный и загрязненный воздух мегаполиса поспособствовал изменению оттенка. А длительное воздействие неблагоприятных условий и вовсе изменило цвет на уже привычный зелено-голубоватый.

Бонус: звезда на «Аллее славы»

Джулия Луи-Дрейфус, известная по роли Элейн Бенес в сериале «Сайнфелд», удостоилась именной звезды на голливудской «Аллее славы». Однако радость актрисы определенно омрачил тот факт, что ее имя написали с ошибками. Вместо Julia Louis-Dreyfus было выгравировано Julia Luis Dreyfus. Ошибку исправили во время церемонии открытия, а позже звезду заменили, отправив неправильный вариант актрисе в качестве сувенира.

Какие из перечисленных достопримечательностей вы видели? Заметили в них недочеты?