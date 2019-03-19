11 дорогих находок, обнаруженных счастливчиками среди хлама

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Где больше шансов поймать удачу за хвост? Вот небольшой совет всем искателям счастья: на чердаках, барахолках и, конечно, в мусорных контейнерах. Это явно не тот ответ, которого вы ожидали, но, возможно, градус вашего разочарования снизится после того, как вы узнаете о нескольких неожиданных находках.

AdMe.ru считает эти случаи ироничным сочетанием сказки и суровой реальности: это истории о мусоре, хламе и ширпотребе, но их финал обязательно счастливый.

1. Легендарная картина

В 1992 году Тери Хортон (Teri Horton) пыталась избавиться от огромной несуразной картины на гаражной распродаже. Полотно досталось девушке за бесценок, и она была бы рада выручить еще несколько долларов. В это время к ней подошел местный учитель искусств, отметивший, что картина похожа на творение Джексона Поллока. «Кто такой, ****, Джексон Поллок?» — ответила Терри. Именно так позже назовут документальный фильм об истории этой картины. Экспертиза заняла много времени, однако в конце концов подлинность полотна установили по отпечатку пальца художника. После такого поворота событий Тери заявила, что не готова расставаться с картиной менее чем за $ 50 млн. Правда, пока никто не предложил цену выше $ 9 млн. Сама женщина отнюдь не считает работу Поллока произведением искусства. «Чертовски уродливая картина!» — так отзывается о ней Тери.

2. Чужие ставки

В случае мистера Леонардо речь идет не совсем о слепом везении: он нашел для себя способ альтернативного заработка, которым занимается последние 10 лет. Часами мужчина исследует мусорные баки, выуживая оттуда квитанции со ставками. Среди них нередко попадаются выигрышные, которые он позже обналичивает. В среднем таким образом он зарабатывает от $ 100 до $ 300 в день.

3. Покрышка с сюрпризом

Искать вещи только для того, чтобы потом обменивать или перепродавать, может быть несколько утомительным. Гораздо проще сразу найти деньги, как, например, это сделали американские дорожные рабочие. Им посчастливилось обнаружить в брошенной на обочине покрышке более $ 100 тыс. наличными. Возможно, будь на их месте кто-то из нас, мир так и не узнал бы об этом, но те парни честно обратились в полицию.

4. Коллекционная книга

Безусловно, на книгах скапливается очень много пыли, да и в век электронных устройств немногие стремятся выделить место под домашнюю библиотеку. Но что могло заставить кого-то выбросить первое редкое издание «Отверженных» Виктора Гюго, остается загадкой. Между прочим, книги были даже подписаны.

5. Джекпот в урне

Хотя многие считают, что лотереи — сплошной обман и выиграть в них невозможно, 83-летний Эдвард Ст. Джон (Edward St. John), тем не менее, может утереть нос скептикам. Он вытащил из урны не просто выигрышный билет, а путевку в новую жизнь на сумму $ 1 млн. Правда, позже счастливчика вынудили выплатить $ 140 тыс. семье человека, ранее купившего этот билет. Все же оставшаяся часть денег казалась Эдварду такой значительной, что он не был уверен, что успеет потратить ее до конца жизни.

6. Забытый на чердаке Ван Гог

Эта находка — хороший повод устроить рейд по антресолям старших родственников. Картину Ван Гога «Закат в Монмажуре» обнаружили валявшейся на чердаке одного норвежского промышленника после его смерти. У экспертов ушло более 40 лет на установление подлинности работы, так как художник, недовольный результатом, не оставил своей подписи на картине. Авторство удалось установить благодаря сохранившейся переписке живописца с братом. Сейчас это полотно можно найти в музее Ван Гога в Амстердаме.

7. Украшения, парфюм и другие приятные мелочи

Может ли вещь быть одновременно роскошной и бюджетной? Вполне, если вам посчастливилось найти среди мусора нетронутую коллекцию вина или старинную брошь. Некто Мартин из Канады давно понял, какой сокровищницей на самом деле может быть обычная свалка, и уже несколько лет занимается профессиональными поисками уникального «мусора». Он уделяет много внимания очистке и изучению истории заинтересовавших его вещей, а позже публикует их в своем блоге и предлагает купить всем желающим. Среди его товаров можно найти настоящие жемчужины вроде виниловых пластинок, предметов роскоши, старинных монет, фаянса, коллекций духов и т. д.

8. Винтажная лампа

Много лет назад мужчина, принимавший вещи в разборку и утилизацию, получил странный стеклянный светильник. Он был в неважном состоянии, плохо работал да и по виду был, что называется, на любителя. Мужчина решил полностью переделать внутренности лампы, чтобы ею можно было пользоваться. В итоге светильник достался его дочери, и она пользовалась им, сколько себя помнит. Пока однажды гостившая подруга не заметила, что «странная лампа» очень напоминает знаменитые лампы Tiffany. Так девушка открыла, что все это время держала у себя на столе светильник стоимостью около $ 55 тыс. Впрочем, цена могла бы быть выше, если бы ее отец не «усовершенствовал» устройство.

9. Информация государственного значения

Когда «Башня свободы» находилась на этапе строительства, случайный бездомный нашел в мусорном баке чертежи с маркировкой «секретно». Хотя они отражали неполную информацию о запланированном проекте, все же копий на 150 страниц было более чем достаточно, чтобы организовать саботаж или террористическую атаку. Общественность, да и сами работники центра были шокированы варварским нарушением правил безопасности и вопиющей глупостью ситуации. К счастью, здание все же было успешно достроено и функционирует уже на протяжении 5 лет.

10. Коллекция винтажных авто

На одной из ферм во Франции расположен старый гараж, в котором на протяжении полувека простояли 60 винтажных автомобилей, покрываясь ржавчиной, старыми газетами и прочим хламом. Все они принадлежали предпринимателю Роджеру Бэйллону, надеявшемуся отреставрировать их и превратить в настоящую музейную коллекцию. Увы, Бэйллон скончался, так и не воплотив свой план. Он завещал коллекцию своим потомкам, но они понятия не имели о ее ценности и объемах, до тех пор пока в 2015 году не пригласили экспертов разобраться с этой впечатляющей кучей металлолома. И хотя несколько авто уже необратимо пострадали от коррозии, все же общая стоимость уцелевшей коллекции оценивается более чем в $ 15 млн.

11. Рвота кашалота за $ 0,5 млн

Таиландский бармен случайно обнаружил на пляже сгусток странного вещества, похожего на мягкий воск. Мужчина забрал находку домой и после совещания с близкими, а также с приглашенными экспертами выяснил, что ему посчастливилось найти не что иное, как амбру — застывшую рвотную массу кашалота. Звучит, конечно, малопривлекательно, но только не для тех, кто знает о ее предназначении. Амбра используется в парфюмерии для придания стойкости запаху. Это природное вещество высоко ценится парфюмерами и включается в состав самых дорогих духов. В настоящий момент сгусток, найденный таиландцем, оценивается примерно в $ 0,5 млн.

Как бы вы поступили на месте героев этих историй? Или вдруг истории из вашей жизни могут пополнить этот список?