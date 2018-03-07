11 девушек с магнетической красотой, увидев которых на улице, обернулся бы каждый

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Казалось бы, восприятие красоты — вещь субъективная. Кто-то считает идеалом Монику Беллуччи, а кто-то Одри Хепберн. Но у каждой признанной красавицы есть одна общая черта — изюминка, которая и притягивает взгляды. Ученые тоже доказывают, что на нас производят впечатление определенные черты во внешности. Это особенная магия, которая заставляет сразу обратить внимание на понравившегося человека.

AdMe.ru предлагает познакомиться с необычными девушками, о которых узнали из-за их привлекательной внешности. Обязательно дочитайте статью до конца, там вас ждет интересный бонус.

Анок Яй

Случайный снимок с фестиваля сделал 19-летнюю Анок звездой. Девушку с угольно-черным цветом кожи заметило модельное агентство Next Models. Теперь у нее не только выгодный контракт и большие перспективы в фешен-индустрии, но и сотни тысяч фанатов.

Нуанея Лебаджоя

Дизайнер и звезда инстаграма с больше чем 800 тыс. подписчиков. Яркие образы девушки и ее любовь к модным экспериментам не оставляют равнодушных.

Катажина Южецка

Модельный скаут заметил Катажину, когда она ехала в поезде. Он сразу понял, что перед ним будущая звезда с необычной внешностью и запоминающемся типажом. Участие польской модели в показах Prada, Calvin Klein и Christian Dior подтверждает, что скаут был прав.

Юния Пахомова

Российская модель с эльфийской внешностью, которая покорила подиумы Gucci, Alexander Wang, Balenciaga и других брендов. Сама Юния решила стать моделью, чтобы доказать всем тем, кто называл ее внешность неподходящей для фешен-индустрии, что у нее получится построить успешную карьеру.

Ксения Реин

Ксения — талантливая художница, которая рисует портреты. Любовь к эстетике видна и на фотографиях девушки. Сотни тысяч фанатов не только следят за творчеством Ксении, но и вдохновляются ее яркими образами.

Мария Оз

Режиссер коротких анимационных видео Мария Оз стала звездой благодаря инстаграму. Интересный псевдоним «Духовное лицо» и необычная внешность покорили больше 100 тыс. человек. Девушку всегда забавляет, когда кто-то считает, что она увеличивает свои глаза в фотошопе. Мария рассказывает, что такие черты лица она унаследовала от папы.

Уиллоу Хэнд

18-летняя модель с кукольным лицом, которая успела поработать с многими крупными брендами (Prada, Valentino, Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen). Уиллоу сравнивают с принцессами Disney и предсказывают ей большое будущее в фешен-индустрии.

Марьян Йонкман

Самая успешная голландская модель, муза Saint Laurent, одна из самых востребованных девушек в индустрии — это все говорят о Марьян Йонкман. Ее секрет в трудолюбии и незабываемом типаже.

Меган Коллисон

«Мне нравится быть собой», — говорит канадская модель Меган Коллисон, которая полюбила свою необычную внешность и в итоге влюбила в нее Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Prada, Valentino, Givenchy и Louis Vuitton.

Цунана

Модель из Тибета, которая стала открытием последней Недели моды в Лондоне. Уникальная внешность Цунаны не оставляет равнодушных, и многие уверены, что в скором времени о ней буду говорить все.

Елия София

Инопланетная красота Елии Софии сразу обращает на себя внимание. Не странно, что журнал Vogue назвал именно эту девушку одним из главных модных открытий 2018 года.

Бонус

Виртуальная модель Шуду Грам

Недавно Шуду Грам появилась в рекламе бьюти-бренда Рианны. Вот только внешность этой девушки — это не выигрыш в генетическую лотерею, а умелое 3D-моделирование. Глядя на некоторые фото в инстаграме Шуду, трудно поверить, что ее на самом деле не существует.