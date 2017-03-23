11 детей, которые совсем скоро будут править миром

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Самые могущественные королевы и короли когда-то были детьми. Причем очень даже милыми девочками и забавными мальчиками. AdMe.ru решил посмотреть, в чьих маленьких руках будущее современных монархий, и познакомить вас с ними.

Эстель, 5 лет (Швеция)

Именно Ее Королевское Высочество Эстель Сильвия Ева Мэри займет трон после своей мамы, принцессы Виктории, а не брат или папа. Кстати, маленькая принцесса является также и наследницей британского престола, правда, в третьей сотне претендентов.

Кристиан, 11 лет (Дания)

Его Королевское Высочество со временем станет Кристианом XI после своего отца Фредерика. Интересно, что по традиции в королевской семье наследники престола носят имя Кристиан или Фредерик. Так что у старших сыновей выбор небольшой.

Леонор, 11 лет (Испания)

Принцесса Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис Испанская (11 лет) и ее 9-летняя сестра инфанта София любят одеваться как близняшки. Да и внешне очень похожи. Испанцы очень гордятся своими титулованными маленькими красавицами.

Жак, 2 года (Монако)

Долгожданных близнецов очень любят в маленьком, но известном на весь мир княжестве. Его Светлость принц Жак Оноре Ренье, наследный принц Монако и маркиз де Бо, первый в очереди наследия. Он обогнал сестру согласно законодательству.

Катарина-Амалия, 13 лет (Нидерланды)

Принцесса Оранская станет королевой после своего папы. А пока с удовольствием рассекает на велосипеде, играет с младшими сестрами и учится в христианской гимназии.

Елизавета, 15 лет (Бельгия)

У юной принцессы целых 4 имени — Елизавета Тереза Мария Елена Бельгийская, герцогиня Брабантская. Старшей дочке монарха, несомненно, повезло — она станет первой бельгийской королевой благодаря новому закону наследования престола, даже несмотря на наличие двух братьев.

Амалия, 2 года (Люксембург)

Несмотря на то что Амалия лишь третья в линии наследования и ее еще могут потеснить, маленькую принцессу Нассау называют будущим страны. Малышка побывала в гостях у Папы Римского во всем белом — женщины этой королевской семьи обладают «привилегией белого», в то время как для всех обязателен черный дресс-код.

Джордж, 3 года (Великобритания)

Пожалуй, самый известный наследник, имя которого всегда на слуху, — принц Джордж Кембриджский. Третий правнук королевы Елизаветы II стал известен еще до того, как появился на свет. И конечно же, его подданные в восторге от милого мальчугана.

Ингрид Александра, 13 лет (Норвегия)

Ее Королевское Высочество Ингрид Александра, принцесса Норвегии, станет королевой после отца благодаря конституционной реформе. И в столь юном возрасте она добросовестно выполняет свои обязанности. В 2016 году вся страна с гордостью наблюдала, как их маленькая принцесса зажигает огонь II зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере.

Хисахито, 10 лет (Япония)

Этот обаятельный малыш станет императором после деда, дяди и отца. В японской традиции принято очень серьезно относиться к выбору имени. И для своего сына принц Акисино выбрал имя Хисахито, что означает «ясный и добродетельный», а также в альтернативном переводе «чудесный, безмятежный, бессмертный».

Мулай Хассан, 13 лет (Марокко)

Старший сын правящего монарха Марокко уже вовсю готовится к тому, чтобы стать следующим королем. Принц часто сопровождает отца во время официальных мероприятий и визитов.