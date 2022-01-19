11 деталей нарядов, которые доказывают, что у знатных дам прошлого были свои секреты

Людям не просто так нравятся костюмированные фильмы: великолепные платья прошлых веков — услада для глаз. А если начинаешь разбираться, как все это было пошито, то выясняется, что у каждой детали костюма есть своя история с изюминкой. Так, в Европе дама могла оконфузиться и потерять свои карманы, а в России по цвету платья можно было определить статус при дворе.

Мы в AdMe.ru обожаем разбирать наряды знатных особ и делиться с вами секретами модниц прошлых эпох.

Цвет платья указывал на положение при дворе

На портрете 1839 года княгиня Мария Кикина-Волконская изображена в русском придворном платье фрейлины. Фасон, частично позаимствованный у русского народного костюма, ввел российский император Николай I. Наряд состоял из бархатного верхнего платья с длинными откидными рукавами и шлейфом. Юбка должна была быть белой. Посмотрев на цвет платья, сразу можно было понять статус дамы. Так, фрейлины Ее Величества носили пунцовый. Статс-дамы облачались в зеленый цвет, а наставницы великих княжон — в синий. Эти правила действовали весь период правления Николая I. Известно, что малейшие отклонения от образца вызывали у него гнев.

Заколки создавались из перьев иноземных птиц

Эти удивительные китайские украшения для волос сделаны не из эмали. Название искусства тянь-цуй можно перевести как «усеивание зимородками». Никакая эмаль не даст такого насыщенного синего цвета, как лучи света, отражающиеся от перьев птицы. На протяжении 2 000 лет мастера создавали заколки, закрепляя перышки зимородков на позолоченное серебро. Мода на такие украшения в Китае прошла только в 1940-х годах.

В самых дорогих изделиях использовали перья зимородка из Камбоджи. Такие украшения поставлялись только членам правящей семьи и высокопоставленным чиновникам. Заколки с перьями зимородка в сериале «Покорение дворца Яньси» носят императрица и придворные дамы.

Нарядная подкладка на лиф прикалывалась отдельно

Европейские платья Нового времени состояли из множества отдельных элементов. Мода требовала, чтобы лиф сужался книзу, а верх платья был жестким. Для этого к лифу крепилась особая подкладка — стомак. Она придавала нужную форму и была богато украшена.

Стомак к лифу прикалывали булавками. Затем надевали нарядную верхнюю юбку, а потом платье. Платье тоже прикалывали к стомаку. Что ж, облачиться самой в такой наряд было действительно сложно.

Украшения отвлекали от изъянов фигуры

В 1880-х годах в России в моду вошел склаваж — вид колье, которое плотно облегает шею. В народе его прозвали «собачьим ошейником». Часто склаваж дополняло ожерелье, которое спускалось ниже в несколько рядов. Такой носила и российская императрица Мария Федоровна. Этикет в Российской империи велел придворным дамам носить платья с открытыми плечами. Прикрыть пелериной возрастные изменения высочайшие особы не могли. Поэтому дворянки использовали роскошные украшения, дабы отвлечь взоры от особенностей фигуры.

Карманы привязывались к талии отдельно

Европейский костюм XVII–XIX веков состоял из многих деталей. Карманы в пышных платьях крепились на ленту и привязывались к талии отдельно. На верхней юбке были разрезы, чтобы владелица могла залезть рукой в карманы. Если узел развязался, дама могла потерять карманы. В английском языке есть даже такая детская песенка: «Luci Locket lost her pocket» — «Люси Локет потеряла свой карман».

Дамский мундир стал способом выразить благодарность войскам

В России женщины императорской семьи и некоторые дворянки носили военную форму. Особенно любила мужской мундир императрица Екатерина II, она писала: «По-моему, нет одеяния почетнее и дороже мундира». Со временем во избежание кривотолков в гардеробе правительницы появился компромиссный вариант — «мундирное платье». Это платье с кроем рукавов, спинки и воротника, напоминающим мужской мундир, а в качестве отделки использовались те же пуговицы и шитье, что и на военной форме. С течением времени мундирные платья видоизменились, но осталась идея сочетания военной формы и юбки. Женский мундир для выхода к своим полкам надевали супруга Александра III императрица Мария Федоровна, императрица Александра Федоровна (жена Николая II) и ее дочери.

На фото выше — великие княжны Ольга и Татьяна Романовы в парадных мундирах своих «подшефных» полков. Мы видим Татьяну Романову в форме ее 8-го уланского Вознесенского полка. Кстати, отличительная черта улан — белый, ниспадающий вниз султан на шапочке.

Вместо пуговиц использовалась лента

Европейские дамы носили нарядные кружевные рубашки, которые в XVIII веке застегивались под горло. Но вместо пуговиц воротник скреплялся яркой лентой: и красиво, и удобно.

Юбка «в квадрат» была подражанием Средневековью

В 1820-х годах в России началось бурное увлечение Средневековьем. Оно нашло отражение в нарядах для костюмированных балов. На первый взгляд, графиня Юлия Самойлова одета в типичное вечернее платье начала 1840-х с открытыми руками и подчеркнутым лифом. Но здесь есть средневековые элементы: отделка мехом горностая, юбка из разноцветных квадратов и длинная мантия.

В корсете была спрятана любовная тайна дамы

В XVIII веке в Европе дамы придумали такое ухищрение: чтобы корсет держал форму, в его середину вставляли деревянную палочку.

Деревянная палка не просто держала форму корсета. Также она хранила тайну дамы о ее возлюбленном: вещица, как правило, была украшена инициалами любовника и важными датами.

Воротник защищал одежду от пятен

Чтобы защитить одежду от пятен, в Китае еще в VI веке носили воротник-накидку — юньцзянь. Это традиционная одежда народности хань. Но во времена маньчжурской династии Цин (XVII–XX века) воротник стал символом принадлежности к аристократии и служил украшением. Накидку богато расшивали «благоприятными» символами: пионами, рыбами и летучими мышами.

Брошь делала силуэт стройнее

Эгрет — это головное украшение, похожее на брошь с пером птицы. Его крепили к волосам или на обруч. Заколку делали из золота и украшали бриллиантами. К слову, аксессуар с портрета Марии Антуанетты явно был скопирован в фильме 2006 года с Кирстен Данст. Популярность броши легко объяснить: в конце XIX века в моду вошел турнюр, который увеличивал объем сзади. Так что Мария-Антуанетта, как и другие модницы, носила в волосах украшение не только ради красоты — с его помощью она зрительно вытягивала силуэт. Поэтому-то, кстати, женские прически и стали такими высокими.