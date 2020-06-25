11 деталей, на которые многие махнут рукой, а они за секунду могут испортить первое впечатление

У каждого человека есть только 7 секунд, чтобы произвести первое впечатление. Однако даже самый целостный образ может потерпеть сокрушительное поражение от мелких деталей, которым часто не уделяют должного внимания, а они ловко ставят палки в колеса даже красоткам с безупречным вкусом.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие особенности приковывают нежелательное внимание людей и могут с легкостью испортить впечатление. Бонус в конце расскажет о проблеме, которая стала бичом XXI века.

Пальцы, вываливающиеся из обуви

Иногда можно заметить, как пальцы буквально «сползают» с обуви. Виной тому — маленькая подошва. Такая посадка не только выглядит неэстетично, но и может быть вредна для здоровья. Поэтому при подборе обуви не стоит выбирать ту, в которой палец выступает даже на чуть-чуть. Вместо этого лучше продолжить поиски идеальной пары. Помимо этого, при ношении босоножек стоит убедиться, что лак на ногтях хорошо сохранился. Если педикюр переживает не лучшие времена, стоит отдать предпочтение модели с закрытым носом.

Жирный блеск на лице

Неприятный жирный блеск на лице способен легко испортить даже самый грамотный макияж и заставить лицо не к месту «сиять». Он появляется ввиду разных причин — от индивидуальных особенностей кожи до неправильного ухода за ней и питания. В любом случае, чтобы избавиться от блеска, наиболее верным решением станет не бесконтрольное использование пудры, а обращение к специалисту.

Белье, торчащее из-под одежды

Часто из-под одежды виднеются лямки, пояс и даже центральная часть бюстгальтера. Иногда обычные бретельки заменяются силиконовыми, однако они бросаются в глаза не меньше. Поэтому под платье с открытыми плечами или блузку с тонкими лямками лучше всего надеть бюстгальтер без бретелей вообще.

Неуверенная походка на высоких каблуках

Чтобы выглядеть стильно и гармонично на высоких каблуках, стоит научиться уверенно на них ходить. Если это не выходит, то всегда можно выбрать более низкий и удобный каблук или обувь на плоской подошве, которая зачастую смотрится не менее привлекательно. Но существуют мероприятия, на которых трудно обойтись без шпильки. Кстати, звезда фильма «Сумерки» Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля в знак протеста против официального дресс-кода, который требует, чтобы женщины носили туфли на каблуках. Кстати, для того чтобы походка выглядела естественно, необходимо наступать не всей стопой, а сначала на каблук, а потом плавно ставить носок.

Избыток туши и комочки на ресницах

Если нанести на ресницы слишком много туши, то, как правило, она будет ложиться с комочками. Этот бьюти-промах сделает неопрятным даже самый искусный макияж глаз. Чтобы такого не происходило, рекомендуется не увлекаться тушью и при необходимости разделять накрашенные ресницы с помощью специальной расчески или чистой щеточки от старой туши.

Колготки неподходящего цвета

Лучше всего подбирать колготки как можно ближе к естественному оттенку кожи. При покупке телесных чулок проверьте их цвет на внутренней стороне запястья, а не на тыльной части кисти, поскольку рука обычно темнее ноги. Колготки цвета загара смотрятся менее выигрышно, так как сильно отличаются от оттенка кожи на остальных частях тела.

Сутулость при открытой спине

Даже самое красивое платье может испортить плохая осанка. Особенно это касается фасонов с открытой спиной. Сутулость и опущенные плечи никак не смогут подчеркнуть элегантность женской фигуры. Так что при ношении такой модели важно следить, чтобы осанка была правильной, и периодически расправлять плечи.

Переизбыток парфюма

Никому не нравится, когда кто-то не замечает меры в парфюме. Пожалуй, почти каждый человек улавливал едкий шлейф аромата соседа, заходя в лифт. По утрам особенно важно умерить свой пыл и не злоупотреблять пшиками любимого флакона: в это время обоняние более чувствительно, поэтому даже прекрасный аромат может вызывать отвращение окружающих.

Сползающие штаны

Брюки или джинсы, которые слегка велики или растянулись по мере носки, также не красят женщину. Особенно если их необходимо постоянно подтягивать. В этом случае стоит использовать ремень или обратить внимание на фасон, более плотно прилегающий к телу.

Плохо растушеванный макияж

Тональная основа, которую небрежно растушевали, и следы пудры на лице привлекают внимание, но совсем не то, которое хотелось бы. Чтобы этого не происходило, необходимо всегда проверять макияж при хорошем свете. Особое внимание следует уделять нижней линии лица, которая при верном макияже не должна отличаться от шеи.

Бонус: постоянное поглядывание в телефон

Имеется в виду, когда человек смотрит в телефон не для срочного звонка, а просто чтобы проверить почту, инстаграм или фейсбук. Большинство людей понимают, что пялиться в телефон на встрече с близкими — это грубо, но всегда находится кто-то один, которому так не кажется.