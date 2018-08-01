11 человек, которые так хотели походить на своих кумиров, что слегка перегнули палку

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У каждой знаменитости, в том числе и у вымышленных персонажей, обязательно найдутся подражатели. Причем некоторые из них готовы пойти на самые радикальные меры, чтобы хоть немного походить на своих кумиров. Например, аргентинец Фран Мариано расстался со 100 лишними килограммами ради сходства с любимым певцом, а шведско-американская модель Пикси Фокс не пожалела своих 6 ребер для того, чтобы обрести такую же тонкую талию, как у Джессики Рэббит.

AdMe.ru сравнил фотографии знаменитостей и похожих на них людей и пришел к выводу, что те вполне могли бы выступать на шоу в качестве двойников звезд. Некоторые, кстати, уже этим занимаются.

11. Клаудиа Альенде (Cláudia Alende) — Меган Фокс

Кто из этих девушек настоящая Меган Фокс? Та, что в шапке. Вы поражены сходством? Мы тоже. Кажется, бразильянка Клаудия Альенде похожа на Меган Фокс больше, чем сама актриса на себя. И еще один удивительный факт: у Клаудии на сегодняшний день 10 млн подписчиков в инстаграме, что почти в 2 раза больше, чем у Меган Фокс.

10. Адам Гуэрра (Adam Guerra) — Мадонна

Адам Гуэрра из Лос-Анджелеса потратил 12 лет на то, чтобы добиться желаемого сходства с поп-дивой, и, кажется, оно того стоило. Парень стал одним из самых известных мужчин —двойников Мадонны и регулярно появляется в развлекательных шоу под именем Venus D-Lite.

9. Фран Мариано (Fran Mariano) — Рики Мартин

Аргентинец Фран Мариано вот уже несколько лет упорно следует своей цели — стать похожим на знаменитого певца Рики Мартина (на верхнем фотоколлаже слева). И ради этого парень расстался с целой кучей лишних килограммов. Вот как он выглядел до своего преображения (на нижнем фотоколлаже слева).

Трудно в это поверить, но раньше Фран весил 173 кг. В 2011 году парень отправился на шоу Cuestión de peso, где ему помогли справиться с лишним весом.

8. Амира Буаллег (Amira Boualleg) — Кайли Дженнер

У самой юной из сестер Кардашьян — Кайли Дженнер — появился инстаграм-двойник из Франции по имени Амира Буаллег (на фотоколлаже справа). Девушке 16 лет, она живет в Париже и признается, что люди на улице часто смотрят на нее так, будто видели ее раньше. Как и Кайли, Амира любит косметику и надеется, что когда-нибудь у нее тоже появится свой косметический бренд.

7. Герберт Чавес (Herbert Chavez) — Супермен

Филиппинский фанат Супермена Герберт Чавес перенес 26 операций, чтобы перевоплотиться в героя комиксов. Герберт с 4 лет коллекционировал фигурки своего кумира и мечтал, что когда-нибудь станет на него похожим. Мечта сбылась к 37 годам и потребовала немалых усилий. Но парень уверен, что оно того стоило.

6. Челси Марр (Chelsea Marr) — Анджелина Джоли

Британке Челси Марр изрядно досталось от интернет-троллей из-за сходства со знаменитой актрисой, и это послужило одной из причин, почему девушка решила отказаться от модельной карьеры и работы в качестве двойника звезды. Сама Челси признается, что, несмотря на негативные комментарии в свой адрес, она рада, что выглядит как Анджелина Джоли, а не как Слот из фильма «Балбесы».

5. Ромарио Дуc Сантус Алвес (Romario Dos Santos Alves) — Халк

Бразильскому бодибилдеру оказалось недостаточным просто накачать мускулы, чтобы приблизиться к своему идеалу — Халку. Поэтому Ромарио решился на инъекции синтола ради того, чтобы его руки напоминали конечности супергероя, и это едва не закончилось катастрофой. К счастью, врачам удалось спасти руки бодибилдера от ампутации.

4. Рене Куджур (Renee Kujur) — Рианна

Оказывается, в Индии есть своя «Рианна» — модель Рене Куджур, которая явно гордится своим сходством с певицей: она даже завела себе инстаграм с похожим именем — badgalrene (страничка Рианны называется badgalriri). И эта особенность сильно помогла Рене: дело в том, что в Индии предпочитают светлокожих моделей, и девушкам с темным цветом кожи там не так-то просто найти работу.

Но и в Индии никто не может отрицать, что Рианна привлекательна, поэтому Рене использует ее образ для того, чтобы расширить восприятие красоты в индийском обществе. К сожалению, в этой стране до сих пор сильны предрассудки, потому там активно продаются средства, осветляющие кожу, а фотографии темнокожих моделей ретушируются так, чтобы их кожа казалась светлее.

3. Конрад Аннеруд (Konrad Annerud) — Леонардо Ди Каприо

Шведский скейтбордер и модель Конрад Аннеруд настолько похож на Лео в юности (на фото Ди Каприо слева), что вполне мог бы играть в документальном фильме, рассказывающем о молодости актера. Впрочем, и Леонардо, и Конрад поразительно напоминают одну известную историческую личность — Владимира Ленина.

2. Камилла Осман (Kamilla Osman) — Ким Кардашьян

У Ким немало подражателей, но, пожалуй, самая известная ее копия — модель из Канады Камилла Осман. По словам Камиллы, она сама никогда не стремилась к сходству с Ким, но так уж вышло. Кстати, она появилась в одном из эпизодов телешоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians), а Ким опубликовала их совместное селфи в своем твиттере, где девушек не так-то просто отличить друг от друга (на фото Камилла в белом).

1. Пикси Фокс (Pixee Fox) — Джессика Рэббит, Русалочка и другие мультперсонажи

Шведская модель из Лас-Вегаса Пикси Фокс похожа на нескольких героинь Disney сразу: анфас она больше всего напоминает Джессику Рэббит, а в профиль — Русалочку.