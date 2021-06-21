11 человек, чьи имена мы каждый день видим на бирках и упаковках. А вот в лицо их мало кто знает
Все мы хоть раз пробовали сырок «Б. Ю. Александров», летали на боинге или примеряли кроссовки adidas. Бренды окружают нас повсюду. Но вот как выглядели те люди, в честь которых названы огромные корпорации, мы задумываемся, пожалуй, нечасто. Оказалось, например, что Тиффани — очень презентабельный джентльмен, а кукла Барби названа в честь самой настоящей девочки.
Сегодня AdMe.ru покажет портреты тех, чьи имена знает весь мир, а вот лица — почти никто.
Б. Ю. Александров
По образованию Борис Юрьевич врач, 20 лет проработал терапевтом. Медицинскую карьеру он закончил в 90-х, зарабатывал, печатая книги, продавая ковры, конфеты и кукурузные палочки. Однажды, приехав за товаром на склад, Борис обнаружил огромную очередь: люди стояли за фермерскими молочными продуктами. Через год он занимался уже только молочной продукцией. Самый известный продукт компании Александрова сейчас — это, конечно, творожные сырки.
Knorr
Бренд был основан в 1838 году Карлом Генрихом Кнорром. Все начиналось с поставки цикория для кофейной промышленности. Однако на этом основатель компании не остановился и начал эксперименты по высушиванию овощей и приправ, что привело в 1873 году к запуску первых быстрорастворимых супов в Европе.
Harley Davidson
Слева направо: Уильям А. Дэвидсон, Уолтер Дэвидсон — старший, Артур Дэвидсон, Уильям Харли
Когда Уильям Харли и его друг детства Артур Дэвидсон начали придумывать модель небольшого двигателя в 1901 году, они еще не знали, что через 2 года станут основателями одной из крупнейших компаний по производству мотоциклов. К экспериментам присоединись еще 2 Дэвидсона: Уильям и Уолтер. Проводились они, кстати, на заднем дворе 4 братьев. Компания развивалась очень быстро: уже в 1905 году началась продажа мотоциклов ограниченными партиями.
Fred Perry
Этот бренд мужской одежды основал профессиональный теннисист Фредерик Перри. Началось все в конце 1940-х годов, когда совместно с футболистом Тибби Вегнером Перри создал удобный напульсник для игроков в теннис. Он был нужен, чтобы пот не скатывался по руке к рукоятке ракетки. Следом Перри и Вегнер создали свою версию рубашки поло для игры в теннис.
Alexander McQueen
Александр Маккуин — модельер из Лондона, изначально работавший на модный дом Givenchy. Но в 2004 году он запустил собственную линию мужской одежды. В ранние годы он подрабатывал в мастерской, создававшей дизайнерские театральные костюмы, и многое из того, что он увидел там, нашло отражение в его коллекциях.
Vans
Бренд, производящий одежду и обувь для скейтбординга, начинался как маленький магазинчик, основанный братьями Полом и Джеймсом Ван Доренами и сооснователем Гордоном Ли. В первый день работы в ассортименте было представлено всего 3 модели кед, а для всех покупателей даже не хватило сдачи. Полки фактически пустовали: магазин открылся без основательной подготовки, запасов было немного. А в 1976 году компания получила знаменитый слоган «Off The Wall». Это сленговое название трюка на скейтборде, выполняемого в опустошенном бассейне.
Adidas
Адольф Даслер по прозвищу «Ади» был сапожником, новатором в мире спортивной обуви и человеком, который основал один из самых популярных спортивных брендов Adidas. Изначально Адольф сотрудничал со своим братом Рудольфом, но в 1948 году они разделились и начали работать самостоятельно. Кстати, Рудольф также был сапожником и также продолжил заниматься обувью для спортсменов. Свою компанию он назвал «Puma».
Tiffany&Co
В 1837 Чарльз Льюис Тиффани открывает первый магазин вместе со своим школьным другом, взяв деньги у отца. Продают друзья канцелярию и сувениры, но со временем начинают специализироваться на богемском стекле и фарфоре, также начинают делать украшения. Привычное нам название «Tiffany and Company» компания получила в 1853 году после реорганизации.
Boeing
В ранние годы Уильям Боинг занимался не самолетостроением, а продажей пиломатериалов. Но в 1909 году на выставке в Сиэтле он впервые увидел пилотируемый летательный аппарат и увлекся авиацией. В 1916 году Боинг основал компанию вместе с инженером Джорджем Вестервельтом. Носить название основателя фирма стала только через год, в 1917-м. Пассажирскими перевозками авиакомпания занималась не сразу, какое-то время боинги были почтовыми самолетами.
Barbie
О Рут Хэндлер — создательнице куклы Барби — слышали многие, как и о том, что сама игрушка была названа в честь дочери Рут Барбары. Но вот как выглядит «настоящая Барби», знают немногие. Кстати, у куклы есть обширная биография, которая, впрочем, не имеет ничего общего с жизнью Барбары Хэндлер.
Lipton
Сэр Томас Джонстон Липтон всегда был предприимчив. Прежде чем заняться продажей чая, он успел поработать и бухгалтером, и на плантации, и помощником бакалейщика. Набравшись опыта, он открывает свой продовольственный магазин, потом становится хозяином сети, а после сосредотачивается на чае. Секрет успеха сэра Липтона прост: «Продавать лучшие товары по самым низким ценам, использовать силу рекламы и всегда сохранять оптимизм».
А как вы представляли себе основателей этих брендов? Ожидания подтвердились или, наоборот, наши герои вас удивили?