11 человек, чьи имена и фамилии мы используем чуть ли не каждый день, но даже не представляем, как они выглядели

Мы с огромным удовольствием едим пасту Barilla, носим джинсы Levi’s и пользуемся продукцией Johnson & Johnson. Но редко задумываемся о том, как же выглядели создатели этих и других известных брендов.

Мы в AdMe.ru покопались в архивах и посмотрели на тех легендарных людей, в честь которых названы популярные марки техники, автомобилей, одежды и продуктов питания.

Louis Vuitton

Французский дом моды Louis Vuitton был основан Луи Виттоном в 1854 году. Сначала под этой маркой выпускались исключительно чемоданы, затем ассортимент заметно расширился. В разное время лицами компании были Мадонна, Анджелина Джоли, Эмма Стоун и другие звезды.

Lamborghini

Компания Lamborghini была основана в 1963 году Ферруччо Ламборгини, который хотел поконкурировать с Ferrari. Будучи на посту руководителя, он дал слово, что его машины не будут участвовать в спортивных гонках. Однако позже автомобили начали соревноваться в «Формуле-1».

Hugo Boss

Рождением этого бренда мы обязаны Хуго Фердинанду Боссу, который в 1924 году начал производить повседневную одежду. После кончины Хуго у руля компании встал его зять, при нем же был выпущен первый мужской костюм. Сегодня Hugo Boss считается одной из крупнейших немецких компаний по производству одежды, но она выпускает и другие товары, например духи.

Barilla

Сегодня Barilla — крупнейший в мире производитель макаронных изделий. А вырос этот гигант из небольшой пекарни, которой руководил Пьетро Барилла — старший (1877 г.). Расширение компании состоялось спустя 30 с небольшим лет.

Nestlé

История Nestlé восходит к 1860-м годам. Тогда Анри Нестле разработал детское питание на основе молока и выпустил его в продажу. Позднее компания начала продавать сгущенное молоко, а в 1904-м — шоколад. Сегодня Nestlé считается крупнейшим в мире производителем продуктов питания.

Levi’s

История Levi’s началась в 1853 году, когда немецкий иммигрант Ливай Страусс переехал в Сан-Франциско и открыл там торговую лавку. Современные джинсы компания начала изготавливать в 1920-х годах, но в основном они поставлялись американским рабочим. В 1960-х джинсы Levi’s стали популярны не только у представителей этих профессий.

Knorr

1838-й считается годом рождения компании Knorr. В 1873 году Карл Генрих Теодор Кнорр выпустил сухие супы в пакетиках, а в 1912-м разработал бульонные кубики. Если в 1957 году бренд Knorr был представлен в 8 странах, то в 2000-м их насчитывалось уже порядка 90.

Julius Meinl

В 1862 году Юлиус Майнл I продал готовый обжаренный кофе — с этого момента и началась история бренда Julius Meinl. Знаменитый логотип был разработан венским дизайнером в 1924-м. За годы он значительно изменился, но силуэт мальчика и сегодня является его главной частью.

Burberry

Burberry появился на свет в 1856 году, когда Томас Берберри открыл свой небольшой магазинчик одежды. Дальше популярность британского бренда только росла, и со временем он завоевал весь мир. Сегодня модный дом специализируется на производстве верхней одежды, кроссовок, парфюмерии, аксессуаров и косметики.

Johnson & Johnson

В 1873 году у Роберта Вуда Джонсона, одного из основателей Johnson & Johnson, была компания Seabury & Johnson. Позднее он расстался со своим деловым партнером и вместе с 2 братьями начал выпускать стерильные хирургические бинты. Тогда и началась история Johnson & Johnson (1886 г.).

Кубик Рубика

Всемирно известная механическая головоломка была создана венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком. Первые партии были выпущены в 1980 году, но их продажи оказались довольно скромными. Однако после активной рекламы продукта на телевидении и в СМИ кубик Рубика завоевал весь мир.