11 брендов, названия которых мы произносим неправильно, потому что «ну ведь все так говорят»

Часто мы произносим названия любимых духов, марки одежды или обуви и даже не задумываемся о том, правильные ли они. Например, говорим, что купили кеды «Ванс» или смартфон «Хонор», хотя это некорректно.

Мы решили разобраться, как правильно произносить наименования популярных торговых марок. А в качестве бонуса раскроем тайну названия бренда AdMe.ru.

Hyundai

Несмотря на то что название этого южнокорейского производителя автомобилей часто звучит в рекламе на телевидении и радио, люди продолжают называть его «Хюндай» или (уже ближе к правде, но не совсем) «Хендай». Но правильно говорить «Хёндэ».

Honor

В переводе с английского Honor означает «честь», а первая буква не читается. То есть корректное произношение — «Онор», а не «Хонор».

BCBGMAXAZRIA

Название этого бренда одежды звучит довольно устрашающе, но если разобраться, откуда оно произошло, то произношение не вызовет трудностей. Это американская марка женской одежды, которую основал французский дизайнер Макс Азрия. Аббревиатура BCBG — сокращение французского выражения bon chic, bon genre, что примерно означает «встречают по одежке», оставшаяся часть — имя основателя Max Azria. Поэтому нужно говорить «Бисибиджи МаксЭзриа».

Ritter Sport

Многие люди ошибаются во втором слове и называют эту марку «Риттер Спорт». Но Ritter Sport — это немецкая компания, а на немецком словосочетание произносится как «Риттер Шпорт».

Ford Mustang

Ford Mustang — одна из самых популярных американских марок автомобилей. На ее логотипе изображен мустанг — одичавшая домашняя лошадь, которая водится в прериях Северной Америки. Учитывая происхождение этого бренда, произносить его нужно по нормам английского языка — «Форд Мастэ́н».

Vans

Первая пара обуви бренда Vans была продана в далеком 1966 году. Компания по производству обуви и предметов одежды для занятий спортом была названа в честь основателя, американского бизнесмена Пола Ван Дорена. Кеды этой марки довольно популярны как среди молодежи, так и у старшего поколения. Их обычно называют «вансами», но правильно произносить «Вэнс».

DKNY

Есть 2 правильных варианта произношения названия нью-йоркского дома моды DKNY. Первый — аббревиатура «Ди Кей Эн Уай», а второй — полное наименование бренда Donna Karan New York, которое на русском будет звучать как «Донна Кэрен Нью-Йорк».

Veja

Veja — это популярный французский бренд обуви, основанный друзьями Себастьяном Коппом и Франсуа-Гизленом Мориллионом. Учитывая нормы французского языка, правильно говорить «Вежа́».

Hyatt

Hyatt Hotels & Resorts — это американская компания, управляющая сетями отелей класса люкс. По всему миру гостей принимает более 1 100 отелей Hyatt, 5 из которых расположены в России. «Что тут сложного? „Хаятт“», — скажут некоторые. И будут правы, вопрос только в ударении, которое должно падать на букву «а», а не «я».

Shein

Китайский интернет-магазин женской одежды Shein с момента создания 10 лет назад разросся в крупную международную компанию, поставляющую товары по всему миру. Но многие произносят его название как «Шейн», что некорректно. Верным будет называть бренд «Ши-ин» с ударением на оба слога. Название происходит от английского местоимения she и предлога in и переводится как «Она в...».

Бонус: AdMe

В комментариях к нашим статьям читатели нередко задают вопрос: «Как правильно: „АдМе“ или „ЭдМи“?» Так вот, отвечаем: «ЭдМи» с ударением на Э.