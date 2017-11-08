11 богатейших людей планеты, которые нашли счастье в скромном образе жизни

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Когда мы слышим слово «миллиардер», то представляем владельца роскошной яхты или коллекционера самых дорогих автомобилей. В действительности же для многих богатых людей деньги перестали иметь значение и они выбирают комфортный образ жизни, не обременяя себя ничем лишним. AdMe.ru собрал 11 самых богатых людей планеты, которые достойно прошли испытания медными трубами.

Ян Кум

Возраст: 41 год Род деятельности: создатель мессенджера WhatsApp Состояние: $ 9,8 млрд Яркий пример того, как можно стать миллиардером с нуля благодаря решимости и желанию работать. Ян Кум разбогател после того, как его проект купил Facebook за $ 19,3 млрд. Но даже при таком значительном изменении финансового положения он не сорит деньгами, занимается благотворительностью и пользуется возможностью бесплатных полетов с помощью бонусных милей авиакомпаний.

Пьер Омидьяр

Возраст: 50 лет Род деятельности: основатель eBay Состояние: $ 10,2 млрд eBay в 1998 году принес Омидьяру $ 8,1 млрд, а первым проданным предметом на сайте стала сломанная лазерная указка. Однако успешный бизнесмен ведет скромный образ жизни. О богатстве Пьер говорит так: «Мы пропустили стадию „просто богачи“ и сразу перешли на уровень „баснословное богатство“. Я понял, что теперь могу купить не просто дорогую машину, а все дорогие машины, до каких только смогу дотянуться. И когда ты это понимаешь, такие покупки перестают приносить удовлетворение».

Азим Премжи

Возраст: 72 года Род деятельности: основатель Wipro Limited Состояние: $ 19,4 млрд Царь индийской ИТ-индустрии — именно так называют основателя компании Wipro Limited, занимающейся выпуском программного обеспечения. В 2013 году Азим согласился отдать половину своего богатства на благотворительность и начал с пожертвования в размере $ 2,2 млрд на образование в Индии. Сам «Билл Гейтс Индии» летает экономклассом и ездит на Toyota Corolla.

Уоррен Баффетт

Возраст: 87 лет Род деятельности: главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Состояние: $ 80,2 млрд Второй самый богатый человек в Соединенных Штатах живет как обычный американец. Дом миллиардера находится в Омахе (штат Небраска), который он купил в 1958 году за $ 31 500. У него нет яхты, сотового телефона, и он считает, что излишества не сделали бы его счастливее. В 2009 году с Биллом Гейтсом и Марком Цукербергом основал фонд, благодаря которому миллиардеры обязуются отдать хотя бы половину своего состояния на благотворительность. Единственной слабостью Уоррена является кока-кола, которую он пьет много и ежедневно.

Амансио Ортега

Возраст: 81 год Род деятельности: основатель бренда Zara Состояние: $ 77,3 млрд Миллиардер считается скромным человеком — отказывается носить галстук и предпочитает простую одежду, живет с женой в своей квартире в Ла-Корунья (Испания) и обедает в кафетерии вместе с другими сотрудниками Zara.

Джим Уолтон

Возраст: 69 лет Род деятельности: наследник Walmart Состояние: $ 42 млрд Уолтон унаследовал скромность от своего отца — основателя Walmart. Живет в небольшом городке штата Арканзас, управляет финансами семьи в скромном офисе и владеет 15-летним автомобилем Dodge Dakota.

Марк Кьюбан

Возраст: 59 лет Род деятельности: владелец команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс», Landmark Theatres, HDNet и HDTV cable network. Состояние: $ 3,3 млрд В 12 лет Марк продавал мешки для мусора, чтобы заработать на баскетбольные кроссовки. Теперь он неприлично богат, но так и отдает предпочтение недорогим вещам, его больше интересует благотворительность и результаты собственной баскетбольной команды.

Дастин Московиц

Возраст: 33 года Род деятельности: один из основателей Facebook и Asana Состояние: $ 14,3 млрд В 2012 году Дастин стал самым молодым в мире миллиардером, но этот титул совсем не изменил его отношение к жизни. Он предпочитает скромность и привык много работать. Вместе с женой они вступили в клуб Баффетта и пообещали отдать большую часть своей прибыли.

Тим Кук

Возраст: 56 лет Род деятельности: генеральный директор Apple Состояние: неизвестно Никто не знает размер капитала генерального директора Apple, но его работа явно оплачивается очень хорошо. Несмотря на это Кук живет в квартире площадью 220 кв. м, которую он купил в 2010 году за $ 1,9 млн. В книге «Внутри Apple» он говорит о богатстве так: «Я хотел бы помнить, откуда я пришел, и скромность помогает мне в этом. Деньги не являются мотиватором для меня». К 2021 году Тим планирует пожертвовать все свое состояние на благотворительность.

Бонус: случайные миллиардеры

Род деятельности: основатели Atlassian Состояние: по $ 3,6 млрд у каждого Молодые люди рядом с Биллом Гейтсом не просто участники мероприятия Atlassian, а основатели этой компании (Майк Кэннон-Брукс и Скотт Фарквхар). Они с гордостью носят прозвище «случайные миллиардеры», потому что изначально они не рассчитывали на такой успех стартапа и просто хотели немного заработать на жизнь. Они очень заботятся о своих сотрудниках и гордятся, что в их компании нулевая текучка кадров.