11 бесящих моментов нашей жизни, ради которых стоит переписать учебник по этикету

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Многие правила этикета, рожденные в высшем обществе, могут потерять свою значимость в наши дни. Ну в самом деле, какая разница, какой рукой вы подадите соседу по столу корзину с хлебом? Зато есть множество ситуаций, в которых поведение людей не регламентировано какими-либо нормами.

Мы в AdMe.ru подумали, что пора составить новый свод правил этикета, который будет актуален сегодня.

Когда в очереди на кассе в супермаркете деньги и карточки достают в последний момент

Время в очереди на кассу или к банкомату можно скоротать за поиском в недрах сумки и карманов банковской карты или наличных. Каждого хотя бы раз раздражал покупатель, развернувший поисковую операцию в последний момент.

Длинные распущенные волосы в общественном транспорте

Длинные распущенные волосы — это очень красиво. Но только не в тот момент, когда они лезут в нос и в рот окружающим людям.

Когда человек, стоящий в очереди позади, прижимается, как будто от этого процесс пойдет быстрее

Никому не приятно, когда посторонний вторгается в личное пространство. Но именно это делают некоторые покупатели, прижимаясь вплотную к соседу, стоящему в очереди перед ним.

Когда корзинка рядом с кассой стоит криво, и, чтобы в нее что-то поставить, ее нужно поправить, а у вас заняты руки

Покупатель не обязан убирать за собой корзину. Но у работников торгового зала не всегда хватает времени, чтобы сделать это за вас. Пожалуйста, ставьте корзины на место и делайте это аккуратно, ведь в противном случае вы создаете проблемы другим клиентам супермаркета.

Когда люди хаотично передвигаются по тротуару

Если в стране правостороннее движение, то пешеходы идут по правой стороне тротуара, если левостороннее — то по левой. Тут, казалось бы, все очевидно, но многие считают, что для перемещения по непроезжей части нет правил передвижения. Есть, просто за их нарушение не штрафуют, а жаль.

Голосовые сообщения

Голосовые сообщения бесят многих. Во-первых, потому что получателю приходится тратить больше времени, чтобы получить содержащуюся в них информацию. Во-вторых, у человека может не быть технической возможности послушать ваш спич.

Обилие смайликов и их полное отсутствие

Личная и неформальная рабочая переписка без эмодзи может показаться слишком сухой. Но обилие смайликов затрудняет понимание смысла написанного и создает впечатление, что автор сообщения — чересчур экзальтированный человек.

Дурацкие открытки в соцсетях вместо хотя бы пары строк от души

Поздравляя человека, надо дать ему понять, что он важен. Иначе зачем вообще нужны поздравления? Вряд ли нелепая открытка с казенным текстом достойно вызовет искреннюю благодарность. Зато несколько фраз, пусть даже неуклюжих, но написанных от души, действительно порадуют адресата.

Получасовые селфи-фотосессии на фоне популярных достопримечательностей

Всем хочется красивое фото в месте, куда многие только мечтают попасть. Но как же раздражают туристы, которые по полчаса могут селфиться на притягательном фоне, мешая остальным полюбоваться красотами!

Чья-то громкая музыка в общественном месте

По закону шуметь нельзя только в ночное время суток, днем громкая музыка не является нарушением. Но как же раздражают меломаны, включающие на полную громкость любимые хиты в своих квартирах, машинах и через портативные колонки на улице!

Люди, прилипшие к двери в общественном транспорте

Многим нравится в общественном транспорте стоять рядом с выходом: когда понадобится выходить, не надо будет протискиваться через толпу пассажиров. Но ведь именно такие люди и создают эту самую толпу, мешая остальным выходить и заходить в автобус.