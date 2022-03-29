11 актуальных правил этикета, которые для многих могут стать настоящим вау-откровением

Чтобы не прослыть невоспитанным, лучше хотя бы краем глаза взглянуть на нормы этикета. Даже если вы не собираетесь на обед к королеве. Ведь нормы этикета зачастую ограждают нас от нелепых ситуаций. К примеру, чтобы вы на себя не пролили суп. Или чтобы не измазаться пирожным как трехлетка.

AdMe.ru повысил уровень своего этикета, узнав о нескольких актуальных сегодня правилах. Например, мы наконец-то выяснили, куда поставить сумку в кафе.

1. Спинка стула не для сумок

Часто девушки в кафе сталкиваются с проблемой, куда деть сумку. Специалисты по этикету просят забыть про спинку стула — это не лучшее место, чтобы разместить вашу сумку. Тем более не размещайте ее на столе. Если у вас небольшой клатч, его можно положить на колени, а сверху прикрыть столовой тканевой салфеткой. Самый простой способ — поставить сумку позади себя на свой стул. Если вы пришли с массивной сумкой или сумкой для ноутбука, то допустимо поставить их на пол, предварительно подстелив салфетку.

2. Рис нужно есть определенным образом

Когда речь заходит о рисе, возникает много вопросов: к примеру, каким столовым прибором его едят. Итак, есть зерна ложкой — это словно перенестись в далекое прошлое. Но с ее помощью можно собрать крупу на вилку. Стоит заметить, что из риса делают очень много блюд в разных уголках нашей планеты, поэтому нормы употребления его могут сильно различаться.

3. Кусать целый маффин неприлично

Если вы хотите выглядеть как человек, знающий этикет, не пытайтесь засовывать в рот маффин целиком. Лучше разрезать его пополам. Кстати, половинки маффина потом можно смазать маслом или джемом.

4. Суп стоит размешивать по особой траектории

Чтобы остудить суп, мы часто его размешиваем. Нормы этикета отвечают нам на вопрос, как это делать правильно. И здесь они понятны. Суп не нужно перемешивать по кругу. Так есть вероятность пролить его на себя, если отвлечься на собеседника. Стоит помешивать его легкими движениями вправо-влево на дальней от себя стороне тарелки.

5. Для бриллиантов и сверкающих украшений есть свое, подходящее время

Бриллианты носят только после заката или после 6 вечера. Даже британский королевский протокол диктует это правило. Причем оно распространяется на все украшения: часы, серьги, браслеты, ожерелья.

6. При беседе недостаточно убавить громкость наушников

Сегодня мы часто хотим отстраниться от окружающего мира с помощью наушников. И все же это не означает, что их можно надеть и не замечать, что происходит вокруг. Современный этикет занялся и этим вопросом. При беседе недостаточно просто убавить громкость, лучше снять наушники полностью. И, находясь в наушниках, никто не освобождается от необходимости быть любезным. Например, извиниться, если кого-то ненароком потревожил.

7. Ваши предпочтения в еде не должны добавлять хлопот остальным

Перед тем как спросить у тех, к кому в гости вы пришли, есть ли у них безглютеновый хлеб, растительное молоко или другой необычный продукт, задумайтесь дважды. Ведь если хозяин квартиры ест сливочное масло, то ваша просьба о кокосовом масле может поставить его в неудобное положение.

8. Есть нормы длины поводка для собак

Выгуливая собаку, всегда следите, чтобы поводок не блокировал движение и чтобы о него никто не запинался. Также рекомендуется не гулять в городе со слишком длинным поводком, около 1,5–2 метров будет достаточно.

9. Соблюдайте этикет, когда ваш питомец тянется к людям

Прежде чем разрешить вашей собаке подойти к кому-либо, будь то взрослый или ребенок, уточните, можно ли это сделать. Спросите у родителей, можно ли вашей собаке поиграть с их ребенком. Следите за тем, чтобы собака не прыгала на ребенка и не касалась его носом. Не думайте, что всем комфортно рядом с вашим любимцем.

10. Минимизируйте запахи в спортзале

В спортзале и так достаточно раздражающих запахов. Когда же кто-то приходит на тренировку с парфюмом или дезодорантом с сильной отдушкой, то времяпрепровождение здесь может стать вовсе невыносимым. Ведь ароматы становятся сильнее, когда вы потеете. Лучше избегать использования средств с ярким запахом. Также специалисты по этикету напоминают, что после пользования тренажером его нужно протереть своим полотенцем. Вряд ли кто-то хочет тренироваться в чужом поту.

11. Верните тренажер в исходную позицию

Когда вы закончили заниматься на тренажере, будет идеально привести его в исходное положение. Особенно если вы работали с тяжелым весом. Возможно, человек, который захочет потренироваться после, с трудом сможет снять утяжелители или переставить вес на меньший.