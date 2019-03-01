100+ слов, в которых мы постоянно путаем ударение

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Наверняка вы правильно ставите ударение в словах «звонит», «взяла» и «торты». Но наша статья может удивить даже истинных знатоков орфоэпии. Чего только стоят выражения «отрезанный ломоть», «дареный конь» и «поедом есть», в которых притаились сюрпризы с ударением.

AdMe.ru подготовил длинный перечень слов, которые большинство из нас произносят неправильно. Теперь вы больше не будете так делать.

А А́вгустовский и августо́вский Агроно́мия Афи́нянин Б Балаши́ха Балу́ет Бальмо́нт Барба́ра Бры́льска Ба́рмен Блоки́рованный Бо́чковое Бряца́ть Бюрокра́тия В В аэропо́ртах Ве́стерн Взбешё́нный Ви́льям Включи́т Ворожея́ Возбуждё́нный Втри́дорога Г Госпита́льный Гравиро́ванный

Д Да́бы Давни́шний Дарё́ный Де-ю́ре Дебето́вая карта Деньга́ми Дистиллиро́ванный Доне́льзя Дорогови́зна Досу́г Духовни́к З Законнорождё́нный Зонта́ И И́здавна Инжене́рия Инсцени́рованный Искони́ Испове́дание Истери́я К Ка́шлянуть Коклю́ш Кофе глясе́ Креме́нь Кру́жится Ку́хонный

Л Лавро́вый Лассо́ Ла́тте Логи́н Ломо́та Ломо́ть М Макбе́т Мусоропрово́д Мыта́рство Н Наращё́нные Не́нецкий Ненормиро́ванный Несессе́р О Оксю́морон О́прометью Ортопе́дия О́трочество П Па́мятуя Па́сквиль Пе́тля и петля́ Поедо́м есть Пика́ссо Пиццери́я и пицце́рия Пле́сневеть Пломбирова́ли Подро́стковый Предвосхи́тить Премирова́ть Прида́ное Прину́дить Принялся́

Р Разо́гнутый Разо́мкнутый Ретирова́ться С Сангри́я Сверли́т Скла́ды Сре́дства Станко́вый Столя́р Стори́цей Строчна́я Т Тирамису́ Толи́ка То́тчас Туни́ка Тупи́т У Украи́нский Уме́рший У́никум Упростя́т Ф Фили́стер Флори́да Фо́ртель [не «тэ»] Х Хво́я Христиани́н Ч Чиа́ Э Э́ллин