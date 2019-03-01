100+ слов, в которых мы постоянно путаем ударение
Наверняка вы правильно ставите ударение в словах «звонит», «взяла» и «торты». Но наша статья может удивить даже истинных знатоков орфоэпии. Чего только стоят выражения «отрезанный ломоть», «дареный конь» и «поедом есть», в которых притаились сюрпризы с ударением.
AdMe.ru подготовил длинный перечень слов, которые большинство из нас произносят неправильно. Теперь вы больше не будете так делать.
А
А́вгустовский и августо́вский
Агроно́мия
Афи́нянин
Б
Балаши́ха
Балу́ет
Бальмо́нт
Барба́ра Бры́льска
Ба́рмен
Блоки́рованный
Бо́чковое
Бряца́ть
Бюрокра́тия
В
В аэропо́ртах
Ве́стерн
Взбешё́нный
Ви́льям
Включи́т
Ворожея́
Возбуждё́нный
Втри́дорога
Г
Госпита́льный
Гравиро́ванный
Д
Да́бы
Давни́шний
Дарё́ный
Де-ю́ре
Дебето́вая карта
Деньга́ми
Дистиллиро́ванный
Доне́льзя
Дорогови́зна
Досу́г
Духовни́к
З
Законнорождё́нный
Зонта́
И
И́здавна
Инжене́рия
Инсцени́рованный
Искони́
Испове́дание
Истери́я
К
Ка́шлянуть
Коклю́ш
Кофе глясе́
Креме́нь
Кру́жится
Ку́хонный
Л
Лавро́вый
Лассо́
Ла́тте
Логи́н
Ломо́та
Ломо́ть
М
Макбе́т
Мусоропрово́д
Мыта́рство
Н
Наращё́нные
Не́нецкий
Ненормиро́ванный
Несессе́р
О
Оксю́морон
О́прометью
Ортопе́дия
О́трочество
П
Па́мятуя
Па́сквиль
Пе́тля и петля́
Поедо́м есть
Пика́ссо
Пиццери́я и пицце́рия
Пле́сневеть
Пломбирова́ли
Подро́стковый
Предвосхи́тить
Премирова́ть
Прида́ное
Прину́дить
Принялся́
Р
Разо́гнутый
Разо́мкнутый
Ретирова́ться
С
Сангри́я
Сверли́т
Скла́ды
Сре́дства
Станко́вый
Столя́р
Стори́цей
Строчна́я
Т
Тирамису́
Толи́ка
То́тчас
Туни́ка
Тупи́т
У
Украи́нский
Уме́рший
У́никум
Упростя́т
Ф
Фили́стер
Флори́да
Фо́ртель [не «тэ»]
Х
Хво́я
Христиани́н
Ч
Чиа́
Э
Э́ллин
Ударение в каких словах вызвало у вас наибольшее удивление? Кстати, в нашей более ранней статье вы можете найти еще несколько десятков подобных примеров.