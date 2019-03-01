100+ слов, в которых мы постоянно путаем ударение

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Наверняка вы правильно ставите ударение в словах «звонит», «взяла» и «торты». Но наша статья может удивить даже истинных знатоков орфоэпии. Чего только стоят выражения «отрезанный ломоть», «дареный конь» и «поедом есть», в которых притаились сюрпризы с ударением.

AdMe.ru подготовил длинный перечень слов, которые большинство из нас произносят неправильно. Теперь вы больше не будете так делать.

А

А́вгустовский и августо́вский

Агроно́мия

Афи́нянин

Б

Балаши́ха

Балу́ет

Бальмо́нт

Барба́ра Бры́льска

Ба́рмен

Блоки́рованный

Бо́чковое

Бряца́ть

Бюрокра́тия

В

В аэропо́ртах

Ве́стерн

Взбешё́нный

Ви́льям

Включи́т

Ворожея́

Возбуждё́нный

Втри́дорога

Г

Госпита́льный

Гравиро́ванный

Д

Да́бы

Давни́шний

Дарё́ный

Де-ю́ре

Дебето́вая карта

Деньга́ми

Дистиллиро́ванный

Доне́льзя

Дорогови́зна

Досу́г

Духовни́к

З

Законнорождё́нный

Зонта́

И

И́здавна

Инжене́рия

Инсцени́рованный

Искони́

Испове́дание

Истери́я

К

Ка́шлянуть

Коклю́ш

Кофе глясе́

Креме́нь

Кру́жится

Ку́хонный

Л

Лавро́вый

Лассо́

Ла́тте

Логи́н

Ломо́та

Ломо́ть

М

Макбе́т

Мусоропрово́д

Мыта́рство

Н

Наращё́нные

Не́нецкий

Ненормиро́ванный

Несессе́р

О

Оксю́морон

О́прометью

Ортопе́дия

О́трочество

П

Па́мятуя

Па́сквиль

Пе́тля и петля́

Поедо́м есть

Пика́ссо

Пиццери́я и пицце́рия

Пле́сневеть

Пломбирова́ли

Подро́стковый

Предвосхи́тить

Премирова́ть

Прида́ное

Прину́дить

Принялся́

Р

Разо́гнутый

Разо́мкнутый

Ретирова́ться

С

Сангри́я

Сверли́т

Скла́ды

Сре́дства

Станко́вый

Столя́р

Стори́цей

Строчна́я

Т

Тирамису́

Толи́ка

То́тчас

Туни́ка

Тупи́т

У

Украи́нский

Уме́рший

У́никум

Упростя́т

Ф

Фили́стер

Флори́да

Фо́ртель [не «тэ»]

Х

Хво́я

Христиани́н

Ч

Чиа́

Э

Э́ллин

Ударение в каких словах вызвало у вас наибольшее удивление? Кстати, в нашей более ранней статье вы можете найти еще несколько десятков подобных примеров.

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