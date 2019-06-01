100 главных произведений искусства всех времен, которые стыдно не знать

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Произвести впечатление образованного человека сегодня не так уж сложно. Достаточно вовремя погуглить нужное слово, имя художника или прочесть краткое содержание книги — и вот вы уже со знанием дела говорите о литературе или живописи. Но рано или поздно скудный интеллектуальный багаж себя выдаст. Так что лучше один раз основательно заняться культурным ликбезом, чтобы не просто казаться знатоком искусства, но и быть им на самом деле.

AdMe.ru , основываясь на рекомендациях известных писателей, режиссеров, журналистов и культурологов, составил свой список главных мировых произведений искусства, с которыми стоит познакомиться каждому.

1. Литература

2. Кино

3. Музыка

4. Живопись

5. Архитектура

Список лучших книг был основан на перечне литературных произведений, которые советовал прочитать своим студентам Иосиф Бродский, и на топе-100 лучших книг всех времен и народов — в него вошли результаты 13 различных мировых топов.

Главным источником списка лучших фильмов стал топ-50 от Британского института кино, который объединил мнения 846 деятелей киноиндустрии. Шедевры классической музыки мы отобрали с помощью сайтов classicfm.com, Культура.рф и Московской государственной филармонии, сервиса «Яндекс.Музыка».

Культовые картины — это рекомендации экскурсовода ГМИИ им. А.С. Пушкина Алины Аксеновой и дипломированного историка искусства Натальи Игнатовой. А великие памятники архитектуры мы определили с помощью подборки лучших достопримечательностей мира от пользователей сайта Tripadvisor.