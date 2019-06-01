100 главных произведений искусства всех времен, которые стыдно не знать
Произвести впечатление образованного человека сегодня не так уж сложно. Достаточно вовремя погуглить нужное слово, имя художника или прочесть краткое содержание книги — и вот вы уже со знанием дела говорите о литературе или живописи. Но рано или поздно скудный интеллектуальный багаж себя выдаст. Так что лучше один раз основательно заняться культурным ликбезом, чтобы не просто казаться знатоком искусства, но и быть им на самом деле.
AdMe.ru, основываясь на рекомендациях известных писателей, режиссеров, журналистов и культурологов, составил свой список главных мировых произведений искусства, с которыми стоит познакомиться каждому.
1. Литература
- Аристотель. Поэтика, Физика, Этика, О душе
- Гомер. Илиада, Одиссея
- Шекспир. Антоний и Клеопатра, Гамлет, Макбет, Генрих V
- Гете. Фауст, Итальянское путешествие
- Джейн Остин. Гордость и предубеждение
- Федор Достоевский. Преступление и наказание
- Лев Толстой. Анна Каренина, Война и мир
- Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея
- Джеймс Джойс. Улисс
- Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби
- Олдос Хаксли. О дивный новый мир
- Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита
- Джон Толкиен. Властелин колец
- Джордж Оруэлл. 1984
- Джером Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи
- Владимир Набоков. Лолита
- Рей Бредбери. 451° по Фаренгейту
- Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом
- Харпер Ли. Убить пересмешника
- Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества
2. Кино
- Сергей Эйзенштейн. Броненосец «Потемкин»
- Орсон Уэллс. Гражданин Кейн
- Стенли Донен, Джин Келли. Поющие под дождем
- Ясудзиро Одзу. Токийская повесть
- Акира Куросава. Семь самураев
- Карл Теодор Дрейер. Слово
- Билли Уайлдер. В джазе только девушки
- Альфред Хичкок. Головокружение
- Альфред Хичкок. Психо
- Микеланджело Антониони. Приключение
- Федерико Феллини. Сладкая жизнь
- Ингмар Бергман. Персона
- Стэнли Кубрик. 2001 год: Космическая одиссея
- Фрэнсис Форд Коппола. Крестный отец
- Андрей Тарковский. Зеркало
- Мартин Скорсезе. Таксист
- Фрэнсис Форд Коппола. Апокалипсис сегодня
- Бела Тарр. Сатанинское танго
- Питер Джексон. Властелин колец: Братство кольца
- Ричард Линклейтер. Отрочество
3. Музыка
- Иоганн Себастьян Бах. Токката и фуга ре минор
- Антонио Вивальди. Времена года
- Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония № 40
- Вольфганг Амадей Моцарт. Увертюра к опере «Свадьбы Фигаро»
- Вольфганг Амадей Моцарт. Маленькая ночная серенада
- Людвиг ван Бетховен. К радости
- Людвиг ван Бетховен. Симфония № 5
- Людвиг ван Бетховен. К Элизе
- Франц Шуберт. Аве Мария
- Рихард Вагнер. Полет валькирий
- Эдвард Григ. В пещере горного короля (из сюиты «Пер Гюнт»)
- Жорж Бизе. Увертюра к опере «Кармен»
- Александр Бородин. Улетай на крыльях ветра (из II действия оперы «Князь Игорь»)
- Петр Чайковский. Вальс цветов (из балета «Щелкунчик»)
- Николай Римский-Корсаков. Полет шмеля (из оперы «Сказка о царе Салтане»)
- Сергей Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
- Морис Равель. Болеро
- Карл Орф. Кармина Бурана
- Сергей Прокофьев. Танец рыцарей (из балета «Ромео и Джульетта»)
- Арам Хачатурян. Танец с саблями (из балета «Гаянэ»)
4. Живопись
- Сандро Боттичелли. Рождение Венеры
- Леонардо да Винчи. Мона Лиза
- Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама
- Рафаэль Санти. Сикстинская Мадонна
- Рембрандт Харменс ван Рейн. Даная
- Пабло Пикассо. Девочка на шаре
- Карл Брюллов. Последний день Помпеи
- Иван Айвазовский. Девятый вал
- Эдуард Мане. Завтрак на траве
- Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце
- Валентин Серов. Девочка с персиками
- Ван Гог. Звездная ночь
- Иван Шишкин, Константин Савицкий. Утро в сосновом лесу
- Эдгар Дега. Голубые танцовщицы
- Густав Климт. Поцелуй
- Эдвард Мунк. Крик
- Василий Кандинский. Композиция № 7
- Казимир Малевич. Черный квадрат
- Марк Шагал. Над городом
- Сальвадор Дали. Постоянство памяти
5. Архитектура
- Китай. Великая Китайская стена
- Турция, Стамбул. Собор Святой Софии (Айя-София)
- Мексика, Юкатан. Чичен-Ица
- Камбоджа, Сиемреап. Ангкор-Ват
- Таиланд, Бангкок. Ват Пхо (Храм Лежащего Будды)
- Испания, Гранада. Альгамбра
- Франция, Париж. Нотр-Дам-де-Пари
- Перу. Мачу-Пикчу
- Чехия, Прага. Карлов мост
- Италия, Милан. Миланский собор
- Ватикан. Собор Святого Петра
- Индия, Агра. Тадж-Махал
- Испания, Барселона. Саграда-Фамилия
- Франция, Париж. Эйфелева башня
- Россия, Санкт-Петербург. Храм Спаса на Крови
- Бразилия, Рио-де-Жанейро. Статуя Христа-Искупителя
- США, Сан-Франциско. Мост Золотые Ворота
- Австралия, Сидней. Сиднейский оперный театр
- Малайзия, Куала-Лумпур. Башни Петронас
- ОАЭ, Абу-Даби. Мечеть шейха Зайда
Список лучших книг был основан на перечне литературных произведений, которые советовал прочитать своим студентам Иосиф Бродский, и на топе-100 лучших книг всех времен и народов — в него вошли результаты 13 различных мировых топов.
Главным источником списка лучших фильмов стал топ-50 от Британского института кино, который объединил мнения 846 деятелей киноиндустрии. Шедевры классической музыки мы отобрали с помощью сайтов classicfm.com, Культура.рф и Московской государственной филармонии, сервиса «Яндекс.Музыка».
Культовые картины — это рекомендации экскурсовода ГМИИ им. А.С. Пушкина Алины Аксеновой и дипломированного историка искусства Натальи Игнатовой. А великие памятники архитектуры мы определили с помощью подборки лучших достопримечательностей мира от пользователей сайта Tripadvisor.
Этот чек-лист поможет вам быть одинаково хорошо встреченными и по одежке, и по уму. Ведь те, кто не помнит, например, автора «Улисса» или художника, написавшего «Последний день Помпеи», рискует столкнуться с вот такой реакцией окружающих:
А теперь признавайтесь: многое ли из приведенного в списках вы успели прочесть, посмотреть и прослушать?