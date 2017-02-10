100 онлайн-курсов от лучших универов мира, которые вы успеете пройти этой весной
Так много вещей, в которых хочется разбираться, и так мало свободного времени. Отличный выход — онлайн-курсы. Их можно слушать раз-два в неделю — когда удобно, хоть по дороге на работу в транспорте.
Конечно, даже после самого крутого курса астрономии в академики РАН России вас не возьмут, но зато вы будете разбираться в строении Галактики и отличать пульсар от квазара. Мы в AdMe.ru собрали самые интересные и полезные курсы, которые стартуют в конце зимы — начале весны.
Живопись, фотография, мультипликация
- Как понимать живопись XIX века, Университет «Арзамас», язык: русский, 8 лекций, материалы курса уже доступны.
- Азбука рисования, «Универсариум», язык: русский, 43 лекции, старт скоро, уже можно записаться на курс (о его начале сообщат).
- Понимать искусство фотографии, Музей современного искусства MoMA, Coursera, язык: английский, 6 недель, старт 20 февраля.
- Домашняя мультстудия, «Универсариум», язык обучения: русский, 22 лекции, старт скоро, уже можно записаться на курс.
История искусства
- Введение в историю искусства, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык обучения: русский, 12 недель, старт 20 февраля.
- Современное искусство и идеи, Музей современного искусства MoMA, Coursera, язык: английский, 5 недель, старт 20 февраля.
- Древнеримское искусство и археология, Аризонский университет, Coursera, язык: английский, 6 недель, старт 20 февраля.
Литература
- Как читать русскую литературу, Университет «Арзамас», язык: русский, 4 лекции, материалы курса уже доступны.
- Мир Булгакова, Университет «Арзамас», язык: русский, 5 лекций, материалы курса уже доступны.
- Шекспир и его мир, Университет Варвика, Future Learn, язык: английский, 10 недель, старт 20 марта.
- Габриэль Гарсиа Маркес: Сила, история и любовь, Университет Анд, Future Learn, язык: английский, 4 недели, старт 27 февраля.
- Искусство написания сценария. Создание пилотного эпизода сериала или телешоу, Университет штата Мичиган, Coursera, язык: английский, 5 недель, старт 13 февраля.
История, археология
- История России, Санкт-Петербургский государственный университет, «Открытое образование», язык обучения: русский, 14 недель, старт 28 февраля.
- Россия в эпоху революционных потрясений, Российский экономический университет им. Плеханова, язык обучения: русский, 4 модуля, скоро стартует (об этом объявят).
- Большая история: От Большого взрыва до наших дней, Амстердамский университет, Coursera, язык: английский, 4 недели, старт 27 февраля.
- Археология. От раскопок к лаборатории и дальше, Университет Ридинга, Future Learn, язык: английский, 2 недели, старт 6 марта.
- Открытие гомо флоренсис. Наука о «хоббитах», Университет Вуллонгонг, Future Learn, язык: английский, 4 недели, старт 6 марта.
Музыка
- Введение в классическую музыку, Йельский университет, Coursera, язык: английский, 9 недель, старт 27 февраля.
- Основы теории музыки, Эдинбургский университет, Coursera, язык: английский, 6 недель, старт 27 марта.
- Игра на гитаре. Введение, Университет Беркли, Coursera, язык: английский, 7 недель, старт 27 февраля.
- Как развивать в себе умение сочинять музыку, Университет Беркли, Coursera, язык: английский, 6 недель, курс начался 6 февраля — можно присоединиться.
Медицина, ветеринария, биология
- ГМО: технологии создания и применение, Новосибирский государственный университет, Coursera, язык преподавания: русский, старт 27 февраля.
- Основы вирусологии, Новосибирский государственный университет, Coursera, язык преподавания: русский, 7 недель, уже можно регистрироваться.
- Структура и функции ДНК, Бостонский университет, «Постнаука», 10 лекций, язык курса: русский, материалы курса доступны.
- Бактерии и хронические инфекции, Копенгагенский университет, Coursera, язык преподавания: английский, 6 недель, курс начался 6 февраля — можно присоединиться.
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Эмоциональные и познавательные способности у собак, Университет Дьюка, Coursera, язык преподавания: английский, 8 недель, старт 13 февраля.
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Основы ветеринарии. Есть ли у вас задатки ветеринара? Эдинбургский университет, Coursera, язык преподавания: английский, 5 недель, курс начался 6 февраля — можно присоединиться.
Питание и здоровье
- Культура тела, Дальневосточный федеральный университет, «Универсариум», язык обучения: русский, 6 модулей, старт скоро, уже можно записаться.
- Детское питание и кулинария, Университет Стэнфорда, Coursera, язык преподавания: английский, русские субтитры, 5 недель, регистрация начнется 13 февраля.
- Стэнфордский курс о питании и здоровье, Университет Стэнфорда, Coursera, язык преподавания: английский, русские субтитры, 5 недель, регистрация начнется 13 февраля.
- Еда как лекарство, Университет Монаша, Future Learn, язык: английский, 3 недели, старт 13 марта.
Кулинария
- Готовим по-русски, автор — кулинар и историк Павел Сюткин, «Универсариум», 32 лекции, язык обучения: русский, старт скоро, уже можно записаться на курс.
- История королевской еды и пиршеств (здесь можно будет попробовать приготовить королевские рецепты — от пирогов Тюдоров до шоколада Георгов), Университет Ридинга, Future Learn, язык обучения: английский, 5 недель, старт 24 апреля.
Психология и развитие личности
- Практики конфликтования: Конфликтовать нельзя жить мирно, Дальневосточный федеральный университет, «Универсариум», язык обучения: русский, 32 лекции, старт скоро, уже можно записаться на курс.
- Первая психологическая помощь, Университет Джона Хопкинса, Coursera, язык: английский, русские субтитры, 5 недель, уже можно получить доступ к материалам курса.
- Учитесь учиться: Мощные мыслительные техники, которые помогут вам освоить сложный материал, Калифорнийский университет, Coursera, язык: английский, русские субтитры, 4 недели, регистрация началась 6 февраля, уже можно получить доступ к материалам курса.
- Билингвальный мозг, Система Хьюстонского университета, Coursera, язык: английский, русские субтитры, 8 недель, уже можно получить доступ к материалам курса.
- Буддизм и современная психология, Принстонский университет, Coursera, язык: английский, 6 недель, регистрация начнется 20 февраля.
- Лотерея рождения. Как место рождения, родители и общество определяют нашу будущую жизнь, Открытый университет, Future Learn, язык: английский, 4 недели, старт 20 февраля.
Бизнес и предпринимательство
- По ту сторону Силиконовой долины: развитие предпринимательства в условиях переходной экономики, Западный университет Кейза, Coursera, язык преподавания: английский, русские субтитры, старт 27 февраля.
- Как вдохновлять и мотивировать людей, Мичиганский университет, Coursera, язык: английский, русские субтитры, уже можно получить доступ к материалам курса.
- Геймификация, Пенсильванский университет, язык: английский, русские субтитры, старт 27 февраля
- Успешные переговоры: базовые стратегии и навыки, Мичиганский университет, Coursera, язык: английский, русские субтитры, старт 13 февраля
- Как работать умнее, а не тяжелее: Планирование рабочего времени для повышения личной и профессиональной производительности, Калифорнийский университет, Coursera, язык: английский, русские субтитры, старт 13 февраля.
- Достижение величия: разумный рост в частном предпринимательстве, Виргинский университет, Coursera, язык: английский, русские субтитры, начало регистрации 13 февраля.
- Онлайн-бизнес. Планирование для успеха, Университет RMIT, Future Learn, язык: английский, 4 недели, старт 20 февраля.
Государственное управление, политика и социология
- Введение в современную политическую науку, Высшая школа экономики, «Открытое образование», 10 недель, язык курса: русский, старт 20 марта.
- Социальная психология, Высшая школа экономики, «Открытое образование», 17 недель, язык курса: русский, старт 27 февраля.
- Дипломатия в современном мире, Лондонский университет, Coursera, язык: английский, 5 недель, регистрация уже началась.
- Задачи государственной политики в XXI веке, Виргинский университет, Coursera, язык курса: английский, 9 недель, старт 13 февраля.
- Классическая теоретическая социология, Амстердамский университет, Coursera, язык: английский, 8 недель, старт 20 февраля.
- Парадоксы войны, Принстонский университет, Coursera, язык курса: английский, 13 недель, старт 20 февраля.
- Коррупция, Пенсильванский университет, Coursera, язык курса: английский, 4 недели, старт 27 февраля.
Юриспруденция, авторские права
- Всемирная юридическая история, МГУ, «Открытое образование», язык обучения: русский, 14 недель, старт 22 февраля.
- Юриспруденция, Гарвардский университет, edХ, язык курса: английский, 12 недель, уже можно записаться — о начале курсов сообщат дополнительно.
- Авторские права в мире творчества: история, культура, индустрия, Международная конфедерация обществ писателей и композиторов (CISAC), Future Learn, язык: английский, 4 недели, старт 20 марта.
Экономика и финансы
- Экономика, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык курса: русский, 10 недель, старт 13 марта.
- Финансовые рынки и институты, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык курса: русский, 12 недель, старт 27 февраля.
- Язык и инструменты финансового анализа, Университет Мельбурна, Сoursera язык курса: английский, 10 недель, старт 27 февраля.
- Поведенческие финансы, Университет Дьюка, Сoursera, язык курса: английский, 3 недели, старт 13 февраля.
Журналистика, маркетинг и PR
- Маркетинг, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык курса: русский, 11 недель, старт 27 февраля.
- PR: технологии и практики, курс, разработанный по заказу Института Пушкина Школой искусств и медиатехнологий Арины Шараповой при поддержке Минобрнауки РФ, язык курса: русский, 72 часа, уже можно зарегистрироваться.
- Язык современной рекламы и СМИ, Санкт-Петербургский государственный университет, «Открытое образование», язык курса: русский, 10 недель, старт 1 апреля.
- Управление товаром и брендом, Школа бизнеса IE, Сoursera, язык курса: английский, 4 недели, старт 13 февраля.
- Роль социальных медиа в PR, Национальный университет Сингапура, Сoursera, язык курса: английский, 4 недели, курс начался — можно присоединиться.
Компьютерные науки и робототехника
- Строим роботов и другие устройства на Arduino. От светофора до 3D-принтера, Московский физико-технический институт, Coursera, язык: русский, английские субтитры, 6 недель, регистрация уже началась и можно присоединиться.
- Введение в робототехнику. Создайте своего робота с нуля, Университет Квинсленда, Future Learn, язык: английский, 3 недели, старт 20 февраля.
- Программирование для всех. Начинаем с «Питона», Coursera, язык: английский, 7 недель, курс уже начался и можно присоединиться.
- Объектно ориентированное программирование Java, Coursera, язык: английский, 6 недель, курс уже начался и можно присоединиться.
- Linux, открытые курсы Технопарка@Mail.Ru, язык: русский, 10 лекций, материалы доступны.
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Подготовительный курс С++, открытые курсы Технопарка@Mail.Ru, язык: русский, 9 лекций, материалы доступны.
Химия
- Как химия объясняет и изменяет окружающий мир, МГУ им. М. В. Ломоносова, «Открытое образование», язык курса: русский, 14 недель, старт 22 февраля.
- Процесс получения наночастиц и наноматериалов, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», «Открытое образование», язык курса: русский, 16 недель, регистрация открывается 14 февраля.
- Химия, Университет Кентукки, Сoursera, язык курса: английский, 7 недель, старт 20 февраля.
- Высшая химия, Университет Кентукки, Сoursera, язык курса: английский, 5 недель, старт 20 февраля.
Экология
- Системная экология, Уральский федеральный университет, «Открытое образование», язык курса: русский, 9 недель, старт 15 февраля.
- Защита окружающей среды. Рециклинг, НИТУ «МИСиС», «Открытое образование», язык курса: русский, 16 недель, старт 13 февраля.
- Введение в концепцию социально-экологической ответственности, Иллинойсский университет, Сoursera, язык курса: английский, 8 недель, старт 27 февраля.
- Энергосбережение в производстве и в быту, Московский энергетический институт, «Универсариум», язык курса: русский, 4 модуля, скоро стартует.
- Глобальное потепление. Изучение и моделирование климатических изменений, Чикагский университет, Coursera, язык: английский, 12 недель, начало регистрации 20 февраля.
Математика
- Современная комбинаторика, Московский физико-технический институт, Coursera, язык: русский, английские субтитры, 8 недель, старт 27 февраля.
- Теория графов, Московский физико-технический институт, «Открытое образование», язык курса: русский, 12 недель, старт 12 февраля.
- Эконометрика, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык курса: русский, 15 недель, 20 февраля.
- Математическое мышление, Стэнфордский университет, Сoursera, язык курса: английский, 9 недель, старт 6 марта.
- Криптография, Стэнфордский университет, Сoursera, язык курса: английский, 7 недель, старт 20 февраля.
- Введение в логику, Стэнфордский университет, Сoursera, язык курса: английский, 10 недель, старт 3 апреля.
Философия
- Философия, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык курса: русский, 16 недель, старт 20 февраля.
- История русской философии, МГУ, «Постнаука», язык курса: русский, 14 лекций, материалы доступны для изучения.
- Философия, наука и религия, Университет Эдинбурга, Сoursera, язык курса: английский, 3 недели, старт 20 февраля.
Физика и астрономия
- История изобретений и открытий — вторая история человечества, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», язык преподавания: русский, 3 недели, старт 13 февраля.
- Основы астрономии, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, «Открытое образование», язык обучения: русский, 14 недель, старт 22 февраля.
- Астробиология и поиски внеземной жизни, Эдинбургский университет, Coursera, язык преподавания: английский, русские субтитры, 5 недель, старт 20 февраля.
- Как работают вещи. Введение в физику на примере окружающих нас вещей, Виргинский университет, Coursera, язык преподавания: английский, русские субтитры, старт 13 февраля.
- От Большого взрыва к темной материи, Токийский университет, Coursera, язык преподавания: английский, русские субтитры, 4 недели, регистрация началась — можно присоединиться.
- Луны (курс о лунах Солнечной системы), Открытый университет, Future Learn, язык: английский, 8 недель, старт 20 февраля.
Дизайн, архитектура
- Туфельки для Золушки: дизайн полезных вещей, Московский университет дизайна и технологии, «Универсариум», язык: русский, 15 лекций, старт скоро, уже можно записаться на курс.
- Современная архитектура, Университет Бата, Future Learn, язык: английский, 3 недели, старт 27 февраля.
- Основы графического дизайна, Калифорнийский институт искусств, Coursera, язык: английский, 4 недели, курс начался 6 февраля, можно присоединиться.
Изучение языков
- Работа с переводом: Теория и практика, Кардиффский университет, Future Learn, язык: английский, 4 недели, старт 27 февраля.
- Подготовка к IELTS: Техники английского языкового теста, Британский совет, Future Learn, язык обучения: английский, 6 недель, старт 13 февраля.
- Изучая английский: язык и культура, Британский совет, Future Learn, язык: английский, 6 недель, старт 3 апреля.
- Английский для карьеры, Пенсильванский университет, Сoursera, язык курса: английский, 5 недель, старт 13 февраля.
- Китайский язык для начинающих, Санкт-Петербургский государственный университет, «Открытое образование», язык курса: русский, 11 недель, старт 15 февраля.
Фото на превью ThinkFilm