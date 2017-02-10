100 онлайн-курсов от лучших универов мира, которые вы успеете пройти этой весной

100 онлайн-курсов от лучших универов мира, которые вы успеете пройти этой весной

Так много вещей, в которых хочется разбираться, и так мало свободного времени. Отличный выход — онлайн-курсы. Их можно слушать раз-два в неделю — когда удобно, хоть по дороге на работу в транспорте.

Конечно, даже после самого крутого курса астрономии в академики РАН России вас не возьмут, но зато вы будете разбираться в строении Галактики и отличать пульсар от квазара. Мы в AdMe.ru собрали самые интересные и полезные курсы, которые стартуют в конце зимы — начале весны.

Живопись, фотография, мультипликация

История искусства

Литература

История, археология

Музыка

Медицина, ветеринария, биология

Питание и здоровье

  • Культура тела, Дальневосточный федеральный университет, «Универсариум», язык обучения: русский, 6 модулей, старт скоро, уже можно записаться.
  • Детское питание и кулинария, Университет Стэнфорда, Coursera, язык преподавания: английский, русские субтитры, 5 недель, регистрация начнется 13 февраля.
  • Стэнфордский курс о питании и здоровье, Университет Стэнфорда, Coursera, язык преподавания: английский, русские субтитры, 5 недель, регистрация начнется 13 февраля.
  • Еда как лекарство, Университет Монаша, Future Learn, язык: английский, 3 недели, старт 13 марта.

Кулинария

  • Готовим по-русски, автор — кулинар и историк Павел Сюткин, «Универсариум», 32 лекции, язык обучения: русский, старт скоро, уже можно записаться на курс.
  • История королевской еды и пиршеств (здесь можно будет попробовать приготовить королевские рецепты — от пирогов Тюдоров до шоколада Георгов), Университет Ридинга, Future Learn, язык обучения: английский, 5 недель, старт 24 апреля.

Психология и развитие личности

Бизнес и предпринимательство

Государственное управление, политика и социология

Юриспруденция, авторские права

Экономика и финансы

Журналистика, маркетинг и PR

  • Маркетинг, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык курса: русский, 11 недель, старт 27 февраля.
  • PR: технологии и практики, курс, разработанный по заказу Института Пушкина Школой искусств и медиатехнологий Арины Шараповой при поддержке Минобрнауки РФ, язык курса: русский, 72 часа, уже можно зарегистрироваться.
  • Язык современной рекламы и СМИ, Санкт-Петербургский государственный университет, «Открытое образование», язык курса: русский, 10 недель, старт 1 апреля.
  • Управление товаром и брендом, Школа бизнеса IE, Сoursera, язык курса: английский, 4 недели, старт 13 февраля.
  • Роль социальных медиа в PR, Национальный университет Сингапура, Сoursera, язык курса: английский, 4 недели, курс начался — можно присоединиться.

Компьютерные науки и робототехника

Химия

Экология

Математика

  • Современная комбинаторика, Московский физико-технический институт, Coursera, язык: русский, английские субтитры, 8 недель, старт 27 февраля.
  • Теория графов, Московский физико-технический институт, «Открытое образование», язык курса: русский, 12 недель, старт 12 февраля.
  • Эконометрика, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык курса: русский, 15 недель, 20 февраля.
  • Математическое мышление, Стэнфордский университет, Сoursera, язык курса: английский, 9 недель, старт 6 марта.
  • Криптография, Стэнфордский университет, Сoursera, язык курса: английский, 7 недель, старт 20 февраля.
  • Введение в логику, Стэнфордский университет, Сoursera, язык курса: английский, 10 недель, старт 3 апреля.

Философия

  • Философия, Высшая школа экономики, «Открытое образование», язык курса: русский, 16 недель, старт 20 февраля.
  • История русской философии, МГУ, «Постнаука», язык курса: русский, 14 лекций, материалы доступны для изучения.
  • Философия, наука и религия, Университет Эдинбурга, Сoursera, язык курса: английский, 3 недели, старт 20 февраля.

Физика и астрономия

Дизайн, архитектура

Изучение языков

Фото на превью ThinkFilm

980 На склад!
8 Комментарии
  • 10 февраля 2017
  • 8
  • 47239

Рекомендуется всем землянам

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!