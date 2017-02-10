100 онлайн-курсов от лучших универов мира, которые вы успеете пройти этой весной

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Так много вещей, в которых хочется разбираться, и так мало свободного времени. Отличный выход — онлайн-курсы. Их можно слушать раз-два в неделю — когда удобно, хоть по дороге на работу в транспорте.

Конечно, даже после самого крутого курса астрономии в академики РАН России вас не возьмут, но зато вы будете разбираться в строении Галактики и отличать пульсар от квазара. Мы в AdMe.ru собрали самые интересные и полезные курсы, которые стартуют в конце зимы — начале весны.