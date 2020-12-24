100 главных бестселлеров, которые нужно прочитать хоть раз в жизни
Несколько лет назад Google подсчитал, сколько всего книг человечество создало за свою историю. Результат — порядка 130 млн. И это число стремительно увеличивается. Прилавки пестрят яркими обложками, которые нам мало о чем говорят. Не растеряться в книжном — еще та задачка.
Мы в AdMe.ru подготовились: выбрали самые покупаемые книги за последние годы и выяснили, чем они так привлекают читателей. Наши подборки точно упростят выбор, останется только решить, чего вам хочется сейчас.
Увлечься сюжетом, забыв про покой и сон
- Лиз Мур. Алая река
- Алекс Норт. Шепот за окном
- Джон Маррс. The One. Единственный
- Те Нэм Джу. Госпожа Ким Чжи Ен, рожденная в 1982 году
- Валери Перрен. Поменяй воду цветам
- Лорет Энн Уайт. Девушка в темной реке
- Донна Тартт. Щегол
- Джек Лондон. Странник по звездам
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Андреа Камиллери. Охота за сокровищем
Наконец расслабиться и насладиться неспешным чтением книг о добром и вечном
- Эли Макнамара. Маленький цветочный магазин у моря
- Сандра Сиснерос. Дом на Манго-стрит
- Кэтрин Сэнтер. Уходи и будь счастлива
- Фэнни Флэгг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»
- Хэнк Грин. Совершенно замечательная вещь
- Пэм Муньос Райан. Эхо
- Зюльфю Ливанели. Счастье
- Бетти Смит. Дерево растет в Бруклине
- Наринэ Абгарян. С неба упали три яблока
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Эрленд Лу. Наивно. Супер
Получить заряд адреналина
- Стивен Кинг. Счастливый брак
- Дэйзи Джонсон. В самой глубине
- Лейла Слимани. Идеальная няня
- Ю Несбё. Снеговик
- Гиллиан Флинн. Острые предметы
- Алекс Михаэлидес. Безмолвный пациент
- Лиана Мориарти. Тайна моего мужа
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Клэр Фуллер. Горький апельсин
Угодить в невероятную историю
- Эмма Скотт. Дотянуться до звезд
- Мастер Чэнь. Магазин воспоминаний о море
- Пол Остер. Бруклинские глупости
- Галина Щербакова. Женщины в игре без правил
- Сарина Боуэн. Полутона
- Моника Хессе. Девушка в голубом пальто
- Джим Крейс. Мелодия
- Си Джей Уотсон. Прежде, чем я усну
- Томас Манн. Волшебная гора
- Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея
Вернуться в детство и кое-что переосмыслить
- Александр Волков. Волшебник Изумрудного города
- Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц
- Марк Твен. Приключения Тома Сойера
- Д’Эрвильи Э. Приключения доисторического мальчика
- Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан
- Гарриет Бичер-Стоу. Хижина дяди Тома
- Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ
- Вальтер Скотт. Айвенго
- Вениамин Каверин. Два капитана
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Джеймс Барри. Питер Пэн
Погрузиться в истории роковой любви
- Дафна Дюморье. Моя кузина Рейчел
- Александр Куприн. Гранатовый браслет
- Иван Бунин. Темные аллеи
- Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита
- Стефан Цвейг. Нетерпение сердца
- Айрис Мердок. Черный принц
- Лев Толстой. Анна Каренина
- Владимир Набоков. Лолита
- Габриэль Гарсиа Маркес. Любовь во время чумы
- Томас Гарди. Тэсс из рода д’Эрбервиллей
- Миа Шеридан. Навеки твой, Лео
- Джули Берри. Нежная война
Под микроскопом исследовать уголки человеческой души в легендарных шокирующих историях
- Джером Дэвид Сэлинджер. Над пропастью во ржи
- Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом
- Рэй Брэдбери. 451 ° по Фаренгейту
- Герман Гессе. Степной волк
- Альбер Камю. Посторонний
- Харуки Мураками. Норвежский лес
- Сомерсет Моэм. Луна и грош
- Федор Достоевский. Преступление и наказание
- Жан-Батист Мольер. Мизантроп
- Дэниел Киз. Цветы для Элджернона
- Чак Паланик. Удушье
- Кнут Гамсун. Голод
- Юкио Мисима. Исповедь маски
- Милан Кундера. Невыносимая легкость бытия
Погрузиться в семейные тайны
- Пауло Коэльо. Адюльтер
- Владимир Набоков. Король, дама, валет
- Януш Вишневский. Прости...
- Ю Несбё. Королевство
- Анна Бернс. Молочник
- Аделин Дьедоне. Настоящая жизнь
- Гюстав Флобер. Госпожа Бовари
- Ги де Мопассан. Милый друг
- Френсис Фицджеральд. Ночь нежна
Посмеяться над шутками судьбы
- Ана Шерри. Ла Элиза
- Мэри Энн Марлоу. Сумасшедшая любовь
- Софи Кинселла. Я — твой должник
- Люси Вайн. Что за чертовщина
- Слава Сэ. Сантехник, его жена, кот и другие подробности
Предаться воспоминаниям
- Бернхард Шлинк. Чтец
- Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков
- Роман Сенчин. Дождь в Париже
- Элизабет Гилберт. Кулинарная книга моей прабабушки...
- Элизабет Гилберт. Город женщин
- Наринэ Абгарян. Манюня
- Евгения Гинзбург. Крутой маршрут
- Кадзуо Исигуро. Не отпускай меня
Узнать новое из жизни великих
- Дэвид Линч, Кристин Маккена. Комната снов. Автобиография Дэвида Линча
- Эндрю Мортон. Меган. Принцесса из Голливуда
- Дэнни Голдберг. Курт Кобейн. Serving the Servant. Воспоминания менеджера Nirvana
- Эмилио д`Алессандро. Стэнли Кубрик. С широко открытыми глазами. Биография
- Ирвинг Стоун. Жажда жизни
Вы читали что-то из списка? Появилось желание побаловать себя новой книгой?
Фото на превью The Snowman / Universal Pictures, The Reader / The Weinstein Company