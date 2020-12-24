100 главных бестселлеров, которые нужно прочитать хоть раз в жизни

Несколько лет назад Google подсчитал, сколько всего книг человечество создало за свою историю. Результат — порядка 130 млн. И это число стремительно увеличивается. Прилавки пестрят яркими обложками, которые нам мало о чем говорят. Не растеряться в книжном — еще та задачка.

Мы в AdMe.ru подготовились: выбрали самые покупаемые книги за последние годы и выяснили, чем они так привлекают читателей. Наши подборки точно упростят выбор, останется только решить, чего вам хочется сейчас.

Увлечься сюжетом, забыв про покой и сон

Наконец расслабиться и насладиться неспешным чтением книг о добром и вечном

Получить заряд адреналина

Угодить в невероятную историю

Вернуться в детство и кое-что переосмыслить

Погрузиться в истории роковой любви

Под микроскопом исследовать уголки человеческой души в легендарных шокирующих историях

Погрузиться в семейные тайны

Посмеяться над шутками судьбы

Предаться воспоминаниям

Узнать новое из жизни великих