Пользователи поделились наблюдениями, как во время поиска работы не угодить в капкан бессовестного нанимателя

Поиск работы часто сопряжен со стрессом, особенно если нужно получить должность в кратчайшие сроки. В такой ситуации соискатели склонны принимать решения импульсивно, а затем страдают от непомерной нагрузки или маленькой зарплаты. Оглядываясь назад, они порой осознают, что еще на этапе собеседования прозвучали тревожные звоночки, призывающие бежать без оглядки.

Пользователи сети поделились, какие, по их мнению, признаки указывают на недобросовестность потенциального работодателя. А мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо.

Не уважают время соискателя

У меня было назначено собеседование. Дверь компании была заперта для безопасности клиентов, поэтому я простоял там около 5 минут, стуча в дверь и названивая по номеру офиса. Наконец вышел человек и сообщил, что рабочий день окончен, а мне позвонят завтра. На следующий день мне предложили работу, и я, как идиот, согласился. Такой уровень непрофессионализма в день собеседования был лишь началом того безобразия, с которым мне пришлось столкнуться после. © irritated-imp / Reddit

Мне рекрутер назначил собеседование на 9 утра. Все двери были заперты, когда я пришла. Я звонила. Никто так и не удосужился открыть дверь до 9 часов. На следующий день мне позвонил рекрутер и сказал, что они не заинтересованы, так как я опаздываю. © KittyChimera / Reddit

Если бы со мной произошла такая же ситуация, я бы сфотографировал входную дверь. А потом показал бы им отметку о времени при удобном случае. © CluelessMochi / Reddit

Ушел через 10 минут после начала собеседования. Оно должно было продлиться 24 часа, так как предполагало серию личных интервью и оценку навыков. Фирма арендовала целую гостиницу, и соискатели ждали по 3 в комнате, пока их не пригласят. Нельзя отлучиться, нельзя спать, нужно ждать, пока позовут. Узнал от друга, который остался на собеседовании, что это была работа за гроши без возможности продвижения по службе. Он потратил целый день, чтобы выяснить это. © basicwhitelich / Reddit

Озвучиваемые условия работы не совпадают с описанием вакансии

Когда менеджер озвучивает требования, которые не соответствуют перечню обязанностей, это звоночек. Например, «Да, мы объявили, что это должность менеджера, но на самом деле это вакансия координатора» или «Мы опубликовали это как удаленную вакансию, но предпочитаем, чтобы люди находились в офисе столько-то дней в неделю». © coolguytrav / Reddit

Я пошел на собеседование по объявлению, где говорилось о полном рабочем дне. Это было групповое интервью. Они беседовали с 25 соискателями в зале. Выяснилось, что нанимают на неполный рабочий день. Я напомнил об объявлении. Сказали, что имелось в виду другое. Что берут на неполный день, но через год можно перейти на полный. Я обвинил их в том, что они попусту тратят мое время, указывая ложные сведения в вакансии. © cyborg_127 / Reddit

Я откликнулась на вакансию менеджера по питанию. В телефонном интервью мне сказали, что, возможно, придется время от времени помогать кухонному персоналу. Затем на личном собеседовании мне сказали, что это должность начальника кухни и я должна заниматься готовкой. Я вежливо выслушала, но потом не отвечала на их звонки. © Bad-Habit-2020 / Reddit

Обещают хорошую зарплату, но сумму долго не называют

Работодатели пишут в объявлении «конкурентоспособная заработная плата», но не указывают сумму. А порой не озвучивают ее даже на собеседовании. © topothesia773 / Reddit

Я переведу фразу «конкурентоспособная заработная плата». Это значит, что ваше жалованье будет конкурировать только с вашими счетами. © Random_Guy_47 / Reddit

Я претендовал на должность менеджера по продажам. Первый вопрос, который я задал на собеседовании: «Какова средняя заработная плата сотрудников в первый год работы?» Мне не ответили. Я сказал, чтобы они связались со мной, когда будут готовы озвучить эту информацию. Они так и не объявились. © akaWhitey2 / Reddit

Я уже получил предложение, но даже на этом этапе не озвучили размер зарплаты. Они сказали, что никогда не сообщают цифру до первого рабочего дня. Но, поскольку я настоял, они ответили, что будет минимальная ставка. Я сказал, что перезвоню, но так и не сделал этого. © call4swarlesbarkley / Reddit

Задают слишком много вопросов о личной жизни

Как известно, на собеседовании нельзя спрашивать женщину, планирует ли она рожать. Когда я была на интервью, мне ехидно выдали: «Итак, если бы вы были мужчиной, мы бы сейчас уточнили, нужно ли вам еще служить в армии». После моего ответа они лишь неловко хихикнули. Я сказала: «Меня еще не призывали, но ведь есть такая вероятность, пока мне не стукнет 27?» © bstabens / Reddit

Интервьюер моей сестры хотел узнать о ее планах на детей, но боялся спросить напрямую. Он начал ходить вокруг да около: «Так, дети... Вы любите... гм... детей? Так у вас 2 детей? А они просят брата или сестру?» © flyingmops / Reddit

На собеседованиях на различные бухгалтерские должности меня допрашивали: что, если появятся дети? а если я захочу иметь детей? а если мой муж запретит мне ездить в командировки? А я, на минуточку, не замужем. А также спросили, что, если вдруг мой отец запретит мне ездить в командировки. А мне 35. © misoranomegami / Reddit

Требуют работать в режиме многозадачности

Многозадачность. Вы делаете 3 работы, мы платим вам за одну. © TenerifeCool / Reddit

Попытка работать в режиме многозадачности снизит мою производительность, заставит совершать ошибки. А моя работа заключается в поддержании работы сети. На самом деле вам не нужно, чтобы кто-то вроде меня работал в режиме многозадачности. © MystikIncarnate / Reddit

В прошлый раз, когда мне задали вопрос о том, насколько хорошо я справляюсь с несколькими задачами, я уверенно ответил: «Я работаю с несколькими задачами последовательно». Они глубокомысленно кивнули. Очевидно, не поняли, что это означает «не хочу». © peacefinder / Reddit

Представьте, как хирург останавливает операцию, чтобы разобраться с документами или ответить на вопросы о каком-то другом случае. А затем говорит: «Так, на чем мы там остановились?»

Нет, я не хирург. Но вы и правда хотите, чтобы я отвлекался, пока обрабатываю специальный заказ на баснословную сумму от одного из важнейших клиентов? © PaloVerdePride / Reddit

Не говорят, почему рабочее место стало вакантно

Я всегда задаю вопрос: «Почему эта должность открыта? Она новая или я кого-то заменяю? Почему этот человек ушел?» Нужно смотреть на реакцию интервьюеров — если они нервничают, значит, предыдущий работник был чем-то недоволен. Еще спрашиваю, как долго работают «старожилы» в моей потенциальной команде. Если не более 2 лет, тоже повод задуматься. © mfgfvd / Reddit

На одном из интервью я спросил, почему вакансия открыта. Атмосфера в комнате вдруг стала очень прохладной — тревожный звонок. Это отличный инструмент. © minefields_bananas / Reddit

Они спрашивают, почему ты ушел с последней работы, но когда ты внезапно уточняешь причину ухода прежнего сотрудника, то эта информация вдруг становится конфиденциальной. © Page_Won / Reddit

В такие моменты я чувствую, что я и человек, который ушел с должности и которого я никогда не встречу, — братья. © NotAzakanAtAll / Reddit

Повторяют: «Мы здесь семья»

«Мы здесь семья» означает, что тут не будет баланса между работой и личной жизнью. Мы теперь твоя семья. У тебя нет жизни. Ты принадлежишь нам. © Crafty_Camper123 / Reddit

Был я как-то у интервьюера, который спросил меня, хочу ли я работать в семейной атмосфере. Я сказал: «Нет, я ненавижу свою настоящую семью». На работу меня не взяли. © feed_me_churros / Reddit

На последней работе постоянно говорили про семью. Менеджер, который собеседовал меня, все время повторял эту фразу. Но ни один человек не захотел помочь, когда у меня были вопросы. Так себе семья. © flashtvdotcom / Reddit

Я работал в продуктовом магазине, и руководство пыталось втирать, что мы здесь семья. Я сказал: «Окей, мои родственники уехали из города на предстоящие праздники. И так как мы семья, было бы круто, если бы я пришел к вам на застолье и остался на ночь. Можно?» Затем я повернулся к своему коллеге и достаточно громко произнес: «На прошлых праздниках я знатно накуролесил». Все смеялись, кроме директора магазина. © straight2thadome / Reddit

«Мы здесь семья», — говорят они. Нет. Мы коллеги. Я не люблю тебя. Я не хочу заботиться о тебе. У меня есть границы. © JustDucking_Around / Reddit

Говорят, что ищут настоящих супергероев (звезд, гуру, ниндзя) в своем деле

Мы ищем кого-то, кто будет постоянно решать проблемы, все время бдеть, а также экономить деньги компании, работая сверхурочно. Если ты ошибешься, мы тебя возненавидим. Как настоящего супергероя. © Esc_ape_artist / Reddit

В названии должности говорится, что они ищут «рок-звезд». © Marquetan / Reddit

«Чем занимаешься?» — «Я рок-звезда». — «Ты имеешь в виду, что ты рвешь гитарные струны?» — «Нет, я имею в виду то, что у меня только два 10-минутных перерыва и обязательная сверхурочная работа». © theonly764hero / Reddit

В прошлом году наниматель сказал мне, что ему нужен копирайтер-волшебник. Это звучало так глупо, что я ответил: «Я больше похож на копирайтера-некроманта с хаосом в голове». В конце концов я получил в работу задание, с которым справился за 2 часа. Это было давно, а мне до сих пор еще не заплатили. © catnip_addict / Reddit

Фирмы часто ищут «ниндзя» в своем деле. Даю гарантию, что им нужен просто лакей. Никогда не соглашайтесь на работу «ниндзя». Лучше потренируйтесь, как бы это сделал настоящий ниндзя. © jo-shabadoo / Reddit

Внешний вид и поведение работников компании вызывают вопросы

Когда вы пришли на собеседование, обратите внимание на работников, которых встречаете в коридорах. Улыбаются они вам, здороваются, кивают головой или же просто игнорируют вас? Казалось бы, это мелочи, но они многое расскажут о культуре фирмы. Здоровыми и энергичными выглядят эти люди? Или посеревшими и уставшими? © snootfull / Reddit

Я пошел на интервью. Меня заставили ждать в холле. За те 5 минут, что я там сидел, мимо меня прошли 3 сотрудника. Первый просто смотрел на меня и смеялся. Второй сказал: «Уходи. Уходи, пока можешь». Третий перекрестил меня. © Sauerkraut_n_Pepsi / Reddit

Если в компании слишком много молодых сотрудников, это означает, что там нет возможности карьерного роста. Работодатели не могут уговорить людей остаться, предлагая им лишь горизонтальные переводы. Потому работают только с молодыми людьми. А те уходят сразу, как только осознают, что фирма — отстой. © Thirty_Helens_Agree / Reddit

Однажды я сбежал с собеседования, когда увидел, что многие из руководителей отделов были женщинами лет 20, которые явно не подходили для этой работы. А пожилые менеджеры-мужчины были очень странными типами. © Galaxy_Ranger_Bob / Reddit

Состояние уборной в офисе оставляет желать лучшего

Всегда проверяйте, как выглядит туалет. Он красноречивее HR расскажет о том, насколько хорошо компания заботится о своих сотрудниках. © ImPinkSnail / Reddit

Туалетная бумага плохого качества — дурной знак. Определенно фирма экономит бюджет, и это часто является предзнаменованием беды. © G_L_J / Reddit

Если в туалете явно никто не стремится совершить свои «дела» аккуратно, то, по моему опыту, персонал недоволен. Говорю как подрядчик, который работал во многих компаниях. © PuffOca / Reddit

Однажды я проходил собеседование в офисе, на стенах которого менеджер развесил огромные фотографии своих шикарных машин. И вот я зашел в туалет. Казалось, уборную не красили и не обновляли лет 20. Этого зрелища мне было достаточно, чтобы сделать выводы. © zydeco100 / Reddit