10 звездных украшений, стоимость которых можно сравнить с бюджетом маленькой страны

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Самое дорогое в мире кольцо стоит $ 70 046 000. Его создали ювелиры швейцарской компании Shawish. На нем нет крупных бриллиантов и других камней: оно само выточено из огромного алмаза. Из соображений безопасности имя владельца не разглашается. Звезды шоу-бизнеса, наоборот, не против блеснуть своими дорогими украшениями на красных дорожках, чтобы попасть на первые полосы известных таблоидов.

AdMe.ru провел небольшое расследование и выяснил, кто из знаменитостей владеет немыслимо дорогими украшениями.

1. Колье Кейт Миддлтон

Антикварное бриллиантовое колье было создано ювелирным домом Cartier в 1930 году. Один из самых богатых людей того времени, Асаф Джах VII, подарил его будущей королеве Елизавете на свадьбу. Украшение состоит из цепочки с 38 бриллиантами и двух подвесок в виде капли, на которых расположились 13 бриллиантов редкой изумрудной огранки. В этом колье королева Елизавета несколько раз позировала для портретов, а с 2014 года Кейт Миддлтон надевает его на встречи и мероприятия. Точная стоимость украшения неизвестна, но эксперты оценивают его в несколько десятков миллионов долларов.

2. Помолвочное кольцо Мэрайи Кэри

В 2016 году певица Мэрайя Кэри и австралийский миллионер Джеймс Пэкер объявили о своей помолвке. В честь этого события бизнесмен подарил своей возлюбленной одно из самых дорогих колец. По скромным подсчетам, его стоимость составила $ 10 млн. Украшение выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантом в 35 карат. Вскоре после помолвки пара рассталась. Вопреки сложившейся традиции певица отказалась возвращать кольцо. Она несколько раз «выгуливала» его на различных мероприятиях. По слухам, в 2018 году Кэри продала кольцо в 3 раза дешевле.

3. Кольцо Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма «Джильи». Экранный роман быстро перетек в реальный, и меньше чем через год пара объявила о скорой свадьбе. На безымянном пальце Лопес появилось кольцо с редким розовым бриллиантом в 6 карат. Стоило оно $ 2,5 млн. После расставания Аффлек забрал украшение у бывшей возлюбленной и продал его. А на вырученные деньги купил... помолвочное кольцо для новой возлюбленной — Дженнифер Гарнер.

4. Ожерелье Виктории Бекхэм

Ожерелье из белого золота, усыпанное бриллиантами и рубинами, Дэвид Бекхэм подарил своей супруге в 2006 году на 14 февраля. Украшение фирмы Bulgari стоило на тот момент $ 8 млн. Дизайн был разработан по индивидуальному заказу Дэвида. Виктория Бекхэм вышла в свет в дорогом украшении несколько раз и убрала его подальше от посторонних глаз. Возможно, в будущем оно станет экспонатом в каком-нибудь музее или приданым для малышки Харпер.

5. Кольцо Бейонсе

В 2008 году певица Бейонсе и рэпер Джей-Зи тайно поженились. В день свадьбы музыкант подарил возлюбленной кольцо из платины с 18-каратным 8-гранным бриллиантом. Драгоценность оценили в $ 5 млн. Чтобы Бейонсе могла безбоязненно носить дорогой подарок, было изготовлено несколько реплик стоимостью $ 5 000. Оригинальное украшение хранится в сейфе, а на публике певица появляется, надев копию. Настоящее же кольцо видели лишь близкие семьи и друзья.

6. Колье Гвинет Пэлтроу

Отец актрисы Гвинет Пэлтроу — известный продюсер и режиссер Брюс Пэлтроу. На 26-летие Брюс подарил дочери колье с бриллиантами стоимостью $ 160 000. Это колье Гвинет надела на церемонию вручения «Оскара» в 1999 году. Ее образ был признан одним из самых запоминающихся в истории кинопремии. А сама актриса получила статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир».

7. Часы Ашера

Специально для музыканта Ашера часовая мастерская Tiret изготовила необычные часы. Циферблат их сделан из золота и инкрустирован бриллиантами, которые изображают портрет певца. Общий вес камней — 10 карат. Прибор показывает время в двух часовых поясах. Стоимость такого украшения — $ 250 000. Лицо певца изображено и на коробке для часов.

8. Диадема Мадонны

Мадонна — страстная поклонница ювелирных украшений и бриллиантов от ювелирного дома Chopard. На свою свадьбу с режиссером Гаем Ричи певица надела антикварную тиару, изготовленную в 1910 году. На ее создание ушло 765 бриллиантов общим весом 78 карат. Мадонна отдала за «королевское» украшение $ 300 000. Еще одну дорогую тиару выполнила по эскизу Мадонны Донателла Версаче. Изделие было инкрустировано тысячей бриллиантов. Но оно не задержалось в коллекции певицы. Украшение было продано на аукционе за $ 3 млн, а все вырученные деньги ушли на благотворительность.

9. Кольцо Ким Кардашьян

На день рождения Ким Кардашьян ее возлюбленный Канье Уэст сделал предложение руки и сердца на стадионе в Сан-Франциско. Уэст надел на палец Ким кольцо Lorraine Schwartz с бриллиантом в 15 карат. Канье лично разработал дизайн ювелирного украшения и заплатил за него $ 8 млн. На годовщину свадьбы рэпер подарил Ким точно такое же кольцо, но с камнем в 20 карат. В 2016 году на Ким Кардашьян напали в номере парижского отеля. Грабители связали модель, заперли ее в ванной и вынесли украшения и ценности на сумму $ 16 млн. Среди них оказался и подарок супруга на годовщину.

10. Зубы Лила Уэйна

Какой рэпер не мечтает о бриллиантовых зубах? Музыкант Лил Уэйн воплотил мечту в реальность и в 2010 году украсил свои челюсти россыпью бриллиантов. В обмен на роскошную улыбку Уэйн оставил у дантиста $ 150 000. Вряд ли кто-то может похвастаться более дорогими зубами.

Бонус: бриллиант «Кохинур»

Бриллиант «Кохинур» в короне Елизаветы II и в короне ее бабушки Марии Текской.

Если уж речь зашла о сокровищах Виндзоров, то нельзя не упомянуть об алмазе «Кохинур» в 105 карат. Это один из самых крупных бриллиантов мира. Неизвестно, когда был добыт камень, но первые упоминания о нем датируются 1300 годом. Он украшал тюрбан малавского султана. Легенда гласила, что, когда алмаз упадет с тюрбана султана, народ малави попадет в рабство. Так и случилось. Камень достался персидскому шаху. Драгоценность долго путешествовала по миру, хранилась в сокровищницах разных правителей, пока в 1848 году не попала к британским властям. Ее владельцем стал сэр Джон Лоуренс. Мужчина посчитал, что это обыкновенная стекляшка, и выкинул камень. Бриллиант подобрал слуга Лоуренса и оставил себе. Спустя год сокровище прибыло в Британию. С тех пор оно украшало короны английских монархов. Сейчас бриллиант — часть королевской короны, которая хранится в Тауэре. На камень претендовали 2 страны — Индия и Пакистан. Они требовали от британских властей возвращения алмаза на родину, но им было отказано.