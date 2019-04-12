10 звезд, от которых все ожидали блестящих успехов. Но что-то пошло не так

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Тысячи людей мечтают о славе. Однако те, кто все-таки добился ее, быстро понимают, что удержать популярность чуть ли не сложнее, чем ее получить. Первый успех, даже очень громкий, вовсе не гарантирует дальнейшего развития карьеры. И пример некоторых звезд это, к сожалению, подтверждает.

Мы в AdMe.ru любим учиться на чужом опыте. В этот раз мы нашли знаменитостей, которые смогли добиться большой популярности, однако оказались быстро забыты, и нашли причины, по которым их слава так быстро сошла на нет.

1. Нив Кэмпбелл

Кэмпбелл стала знаменита после исполнения главной роли в «Крике», культовом фильме ужасов 90-х. Для молодой актрисы картина стала основной на ближайшие несколько лет: Нив играла главную героиню во всех трех частях фильма. Однако после завершения съемок последнего фильма в 2000-м году карьера резко пошла на спад. Ролей в громких картинах ей больше не доставалось. На широких экранах Нив вновь появилась только в 2011 году — и снова в роли Сидни Прескотт: создатели решили выпустить еще одну часть «Крика». Возможно, актриса просто слишком вжилась в этот образ.

2. Vanilla Ice

Vanilla Ice стал первым рэпером, чей сингл попал на вершину музыкального хит-парада. Его песня «Ice Ice Baby» мгновенно стала культовой, а альбомы расходились впечатляющими тиражами. Но, несмотря на головокружительную популярность, сценический образ очень быстро наскучил самому исполнителю. В результате он расторг контракт со звукозаписывающей компанией и ушел в свободное плавание. Сегодня Vanilla Ice по-прежнему поет, а еще снимается как актер и выступает в качестве музыкального продюсера. Былой славы у него, конечно, уже нет, однако возможность самому решать, как выглядеть и петь, вероятно, делает его вполне счастливым.

3. PSY

В 2012 году клип на песню «Gangnam Style» стал самым просматриваемым видеороликом за всю историю YouTube. После его выхода о южнокорейском музыканте PSY заговорил весь мир. В странах Европы эта песня месяцами держалась на первых строчках музыкальных чартов, даже несмотря на то что была на корейском языке. На волне популярности PSY дал множество концертов в разных уголках мира. Сегодня, спустя 7 лет, он по-прежнему гастролирует, однако таких громких хитов в его карьере больше не было. Сам PSY назвал «Gangnam Style» одним из главных достижений в своей жизни.

4. Роберт Инглунд

Роберт Инглунд также оказался заложником одной роли: Фредди Крюгер стал для него главным карьерным достижением и образом, в котором он появлялся чаще всего. Самая большая волна популярности пришлась на конец 80-х, однако в общей сложности он играл Фредди с 1984 по 2003 год. Эта роль, с одной стороны, сделала Инглунда необычайно популярным, но, с другой — сложный грим скрывал настоящее лицо актера и не давал ему в полной мере показать собственные актерские возможности и получить другие, более разноплановые роли.

5. Рик Моранис

В 80-е годы Моранис был одним из самых востребованных комедийный актеров США и Канады. Фильмы с его участием мгновенно становились популярными: он сыграл главные роли в «Охотниках за привидениями», «Дорогая, я уменьшил детей» и других известных семейных комедийных картинах тех лет. Карьере Мораниса ничего не угрожало, однако в начале 90-х его жена умерла от рака. После этого актер принял решение оставить кино, чтобы в одиночку воспитывать детей.

6. Crazy Town

Группа Crazy Town существовала с 1995 года и не подавала особых надежд, пока в 1999 году не выпустила сингл «Butterfly». Песня мгновенно взлетела на верхние строчки мировых музыкальных чартов, а сам альбом разошелся тиражом в 1,5 млн копий. Однако следующие творческие работы оказались гораздо менее успешными: синглы даже не попадали в чарты. Сами участники объясняли это давлением со стороны звукозаписывающих компаний. В середине 2000-х они взяли большой перерыв, и новый альбом увидел свет только в 2015 году. Хотя Crazy Town существуют до сих пор, выдающихся песен у них больше не было. В 2009 году их назвали одними из лучших исполнителей одного хита в 2000-х.

7. Хейден Кристенсен

Хейден Кристенсен снимается в кино с самого детства, однако самая известная его роль — это по-прежнему Энакин Скайуокер. Этого персонажа Кристенсен играл в двух эпизодах «Звездных войн». Мнения по поводу его работы разделились: актер был номинирован на «Золотой глобус» и премию «Сатурн» как лучший актер, а другие кинокритики присудили ему «Золотую малину» за худшую роль. Сейчас Кристенсен снимается редко и исполняет в основном второстепенные роли.

8. Bomfunk MC’s

Группу Bomfunk MC’s основали два диджея в 1998 году, а в 2000-м вышла песня «Freestyler». По сей день это, пожалуй, единственная композиция группы, которую в нулевые слышал практически каждый человек, независимо от места проживания. За нее музыканты получили несколько наград, однако их последующие альбомы были гораздо менее успешными. Состав группы несколько раз менялся, музыканты брали перерыв и занимались сольными проектами. Но в 2019 году они выпустили новый клип «Freestyler» в честь 20-летия песни и подтвердили, что работают над новым альбомом.

9. Шелли Дюваль

Дюваль была актрисой, подающей большие надежды: за главную роль в фильме «Три женщины» она получила приз Каннского кинофестиваля, затем последовали успешные роли в фильмах «Сияние», «Энни Холл» и других. Однако в 90-е с главных ролей Дюваль «переместилась» на второй план, а в 2002 году и вовсе перестала сниматься в кино. В 2016-м она появилась в «Шоу доктора Фила» и призналась, что страдает психическим расстройством.

10. Руперт Гринт

Исполнители главных ролей в «Гарри Поттере» стали самыми кассовыми актерами еще до того, как достигли подросткового возраста. Они появлялись не только в кино и телешоу, но и на обложках тетрадей, рюкзаках, футболках и других фанатских атрибутах. Последняя серия фильма вышла в 2011 году, и на тот момент Руперт был востребованным актером. Однако череда ролей в провальных фильмах заметно снизила интерес к нему со стороны киностудий. Сейчас он продолжает сниматься, но, видимо, переплюнуть первую роль такого масштаба слишком сложно.