10 звезд, которые отказались соответствовать современным стандартам красоты и только выиграли

Стандарты красоты существовали везде и всегда. В Древней Греции в моде были крупные девушки, во времена Возрождения особенно ценились пышные бюст и бедра, Викторианская эпоха возвела в культ осиные талии. Сегодня красивыми считаются вечно юные обладательницы пухлых губ, миниатюрных носов и острых скул. Но не все готовы поступиться своей индивидуальностью в угоду общественному мнению.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить знаменитостей, которые сделали шаг в сторону естественности, несмотря на навязываемые стандарты красоты, и только выиграли от своего выбора.

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас не назовешь дилетанткой в вопросах молодости и красоты. На счету актрисы несколько книг на тему здоровья, велнеса и улучшения жизни. Но прежде чем встать на путь ЗОЖ, она успела испробовать на себе «уколы красоты», и это изменило ее внешность не в лучшую сторону. «Я пробовала колоть ботокс, совсем чуть-чуть. Мое лицо тогда так странно изменилось, что я подумала: „Нет, я не хочу быть такой“. Уж лучше я буду смотреть на свое стареющее лицо, чем на незнакомое», — призналась Диас и распрощалась с инъекционной косметологией.

Алиша Киз

Алиша Киз еще в 2016 году сообщила миру, что отныне перестает пользоваться декоративной косметикой. И сдержала свое обещание. Певица появлялась без макияжа на красных дорожках, в клипах и в фотосессиях для «глянца». «Я больше не хочу себя приукрашивать, — призналась она тогда в интервью. — Ни свое лицо, ни свой разум, ни свою душу, ни свои мысли, ни свои мечты, ни свою борьбу, ни свой эмоциональный рост. Ничего». Внешность Киз от этого только выиграла, а поклонники полюбили ее творчество еще больше.

Рианна

На заре карьеры Рианна напоминала Дюймовочку: осиная талия, миниатюрный бюст и стройные ноги. Но в 2017 году певица прибавила в весе, что, конечно, отразилось на ее внешнем виде. Многие поклонники Рири тогда причитали, что она себя запустила. А звезда в это время наслаждалась своей фигурой. «Мне нравится мое изменчивое тело. Сегодня я могу втиснуться во что-то облегающее, а завтра или на следующей неделе мне уже пойдет оверсайз», — поделилась она в интервью. Рианна и теперь излучает бодипозитив. Ее выходы в свет, во время которых певица демонстрирует беременность во всей красе, буквально стали культовыми.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер впервые увеличила губы, когда ей было 17 лет. Долгое время она скрывала это от поклонников, уверяя, что все дело в правильном макияже. Но в конце концов звезде реалити-шоу пришлось признаться, что она делала инъекции филлеров. К 20 годам Кайли одумалась и прекратила частые визиты к косметологу. Сегодня ее губы по-прежнему пухлые и чувственные, но они уже не выглядят так искусственно.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм прошла внушительный путь от солистки Spice Girls до знакового модного дизайнера, и это немало отразилось на ее внешности. В начале карьеры, по моде того времени, она увеличила размер бюста, о чем после не раз жалела. «Я, пожалуй, должна сказать: не выдумывай ничего со своей грудью, — написала она в письме себе 18-летней в 2017 году. — Цени то, что у тебя есть». С годами Виктории удалось исправить ошибки прошлого: в начале 2010-х она избавилась от имплантов.

Кортни Кокс

Кортни Кокс, как и многие в Голливуде, увлекалась «уколами красоты», пока наконец не сделала так много процедур, что изменилась до неузнаваемости. Осознав это, она снова обратилась к косметологу, но на этот раз попросила вернуть лицу прежний вид. «Я удалила все филлеры, — призналась актриса. — Я выгляжу настолько естественно, насколько могу. И чувствую себя лучше, потому что снова похожа на себя. Теперь я больше похожа на человека, которым была».

Дрю Бэрримор

Пока другие обращаются к пластическим хирургам, чтобы увеличить объем бюста, Дрю Бэрримор решилась на операцию по уменьшению натуральной груди размера DD. «Когда у тебя большая грудь, становишься очень застенчивой. У тебя болит спина. Что ни наденешь, выглядишь крупной. Это неудобно», — поделилась она своими соображениями в одном из интервью.

Энди Макдауэлл

На протяжении всей карьеры Энди Макдауэлл оставалась жгучей кучерявой брюнеткой, пока в 2020 году не перестала закрашивать седые пряди и не показала всем свою серебристую копну. «Я чувствую себя более честной. Я не притворяюсь. Я именно там, где я сейчас. Мне очень комфортно. И это отражается на моем лице. Я просто чувствую, что мне это подходит», — призналась она. Актриса не утверждает, что теперь навсегда отказалась от услуг колориста, но в данный момент гордо наслаждается естественностью, принимая восторженные комплименты.

Оливия Уайлд

В начале 2000-х Оливия Уайлд, как и многие другие, предпочитала брови-ниточки и тщательно следила за тем, чтобы на лице не было лишних волосков. Сегодня актриса больше не выщипывает брови и только подкрашивает их, чтобы заполнить пробелы между волосками.

Лурдес Леон

Дочь Мадонны Лурдес Леон отказалась от бритвы в своей бьюти-рутине. Она не стесняется волос в области подмышек и гордо позирует в естественном виде как на модельных съемках, так и на красных дорожках. Бодипозитивный настрой девушки во многом определил ее популярность: в конце концов, не многие готовы сломать стереотип и оставить волосы на теле.