10 звезд, которые отказались подгонять себя под общепринятые стандарты и подкупили этим весь мир

Современное общество предъявляет к женщинам строгие требования. Они должны всегда выглядеть безукоризненно, иметь идеальный маникюр, безупречную укладку, гладкую кожу и плюс ко всему вести себя как истинные леди. Соответствовать этим стандартам очень сложно, но игнорировать их гораздо труднее. Особенно если вы публичная личность и на вас направлены миллионы взглядов.

Мы в AdMe.ru искренне уважаем знаменитых женщин, которые не пытаются оправдать чьи-то ожидания и откровенно говорят об этом.

Джулия Робертс не пользуется дезодорантом

Актриса уделяет особое внимание не только тому, что она ест, но и средствам гигиены, которые использует. Во время интервью Опре обладательница «Оскара» призналась, что для поддержания свежести ей необходимы лишь мыло и вода, а о дезодорантах она уже давно забыла.

Ким Кардашьян спит накрашенной

О главном бьюти-правиле — всегда смывать макияж — знает, наверное, каждая девушка. Но у теледивы свое мнение на этот счет. Как-то Ким призналась, что почти всегда старается сохранить макияж на 2 дня и ложится спасть накрашенной, даже если на следующий день у нее не запланирован выход в люди. Наутро ей остается всего лишь подправить лицо, и образ уже готов.

Виктория Бекхэм не стирает джинсы

По мнению дизайнера, из-за частой стирки джинсовая ткань быстрее теряет форму и выцветает. Поэтому Виктория стирает свои брюки лишь в крайних случаях: когда, например, дети проливают на них что-то. И использует при этом только холодную воду.

Адель редко бреет ноги

В одном из интервью певица без стеснения рассказала о том, что ей пришлось побрить ноги впервые за месяц. А на вопрос журналиста о том, как к этому относится ее бойфренд, она ответила, что у него не было выбора, ведь это касается только ее.

Леди Гага справляет нужду в ведро

Сценическая жизнь таит в себе много неприятных моментов. И откровенное признание Леди Гага — яркое тому подтверждение. По ее словам, на надевание и снятие концертных костюмов уходит столько времени, что иногда в перерывах между песнями легче справить нужду в мусорное ведро, нежели дойти до туалета.

Мина Сувари удалила грудные импланты

Мина решилась на операцию в довольно молодом возрасте — спустя несколько лет после выхода фильма «Красота по-американски». Актриса предполагала, что операция облегчит ей жизнь, но на самом деле со временем девушка начала сожалеть об этом и в итоге решилась на удаление имплантов. Зато теперь она как никогда довольна собой.

Кэмерон Диас также сказала нет антиперспирантам



Кэмерон разделяет мнение Джулии Робертс о том, что для того, чтобы пахнуть свежо, не нужно много средств. Актриса считает, что от антиперспирантов нет никакого толка, и признается, что давным-давно отказалась от них.

Ким Кэттролл не носит трусы

Звезда «Секса в большом городе» искренне убеждена в том, что отсутствие белья положительным образом влияет на наш организм. Кожа дышит, а что может быть лучше этого?

Меган Маркл красится сама

В распоряжении герцогини Сассекской находятся лучшие визажисты мира. Однако, как стало известно, супруга принца Гарри частенько делает макияж сама, если, конечно, дело не касается особо важных мероприятий: свадьбы или торжественных приемов.

Дженнифер Лоуренс поменяла платье из-за менструации, чтобы чувствовать себя комфортно

Для Дженнифер Лоуренс комфорт превыше всего. Поэтому когда в 2016 году перед самой церемонией вручения «Золотого глобуса» актрису застала менструация, она не надела лишний комплект утягивающего белья, чтобы скрыть вздутый живот, а безо всяких колебаний поменяла наряд на платье посвободнее, позволив себе расслабиться.