10 звезд, которые не только не скрывают, но и гордо демонстрируют неидеальность своего тела

Долгие годы глянцевые журналы и реклама приучали нас к тому, как нужно выглядеть. Такие стандарты красоты, конечно, время от времени менялись. В моде оказывалась то худоба, как у Твигги, то объемные бедра, как у Ким Кардашьян. Сегодня все чаще на подиумах можно увидеть моделей разного телосложения и типажа, а знаменитости не скрывают свои изюминки внешности, не подпадающие под пресловутые каноны. Более того, они гордо их демонстрируют.

Если вы все еще не можете принять в себе какие-то особенности внешности, предлагаем убедиться на примере звезд: все люди на планете уникальны и по-своему симпатичны. Мы в AdMe.ru в этом убеждены.

Высокий рост Гвендолин Кристи

Когда Гвендолин Кристи было 14 лет, врачи предлагали ей принимать препараты, чтобы замедлить рост, угрожая девочке тем, что та вырастет слишком высокой. Кроме того, в списке рекомендаций была и операция по уменьшению роста. К счастью, будущая Бриенна Тарт из «Игры престолов» отказалась от предложенного. Более того, она борется с предубеждениями о том, что высокие женщины недостаточно женственны. Актриса, рост которой 191 см, никогда не горбится, чтобы казаться ниже, а еще носит туфли на каблуках.

Животик Леди Гага

После выступления на Super Bowl в 2017 году на Леди Гага обрушился ворох критики. Люди в интернете и таблоиды писали о ее животе, который, по их мнению, был недостаточно плоским для наряда певицы. Гага долго хранила молчание и все же сдалась. В Instagram она заявила, что гордится своим животом. Да и вообще всем телом. Певица призвала и остальных полюбить себя и не вестись на поводу у окружающих. Ведь всегда найдутся те, кому что-то может не понравиться. А оставаться при этом собой, говорит Гага, — это удел чемпионов.

Неровные ноги Сары Джессики Паркер

Исполнительнице роли Кэрри в сериале «Секс в большом городе» то и дело приходилось в процессе съемок щеголять в коротких юбках и платьях. А потому в жизни скрывать неровные ноги Саре Джессике Паркер нет никакого смысла. Впрочем, эта особенность никак не помешала актрисе стать иконой стиля, на образ которой равняются миллионы женщин нашей планеты.

Сутулость Шейлин Вудли

Исполнительница главной роли во франшизе «Дивергент» Шейлин Вудли не всегда стойко держит осанку. Актрисе в подростковом возрасте диагностировали сколиоз и прописали ходить по 18 часов в специальном корсете. Болезнь не исчезла бесследно. И хотя, по словам Шейлин, она ведет полноценный активный образ жизни, время от времени ее мучают боли в спине.

Облысение Джона Траволты

Многие знаменитые мужчины, заметив, что их волосы становятся реже, прибегают к экспериментам с укладкой, головными уборами, а то и операциям по пересадке волос. Однако Джон Траволта показал: бояться таких перемен не стоит. Бритая голова может поднять градус привлекательности. Актер продемонстрировал свой новый образ в Instagram в начале 2019 года и получил большую поддержку поклонников.

Сложности во время беременности Джессики Симпсон

Джессика Симпсон активно ведет страничку в Instagram, где рассказывает о повседневной жизни. Не умалчивает певица и о проблемах со здоровьем. К примеру, будучи беременной, она обсуждала со своими подписчиками отеки на лодыжках, выложив соответствующее фото. Более того, Симпсон отнеслась к этой проблеме с юмором, сравнив свои ноги с их фотографией 10-летней давности.

Неидеальная кожа Моргана Фримена

Черный папулезный дерматоз. Звучит не слишком приятно, хотя именно этот недуг стал частью неповторимого образа голливудской звезды Моргана Фримена. Дерматологи пишут, эта болезнь особенно явно проявляется на темной коже. Мелкие пятнышки вполне поддаются лечению и удалению лазером, однако актера это, кажется, совершенно не интересует.

Целлюлит Эшли Грэм

Когда речь заходит о бодипозитиве, таблоиды часто упоминают Эшли Грэм. Модель размера plus-size откровенно рассказывает об изменениях во внешности на своей страничке в соцсети. Эшли неоднократно демонстрировала миру растяжки на коже и целлюлит, а недавно больше 16 млн подписчиков следили за трансформацией ее тела в течение беременности. Модель призывает людей не стыдиться своей внешности.

Асимметричное лицо Шеннен Доэрти

У звезды сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» Шеннен Доэрти асимметричное лицо. В сети можно найти даже чертежи, которые наглядно демонстрируют: глаза звезды расположены на разном уровне. Это же касается и скул актрисы. Впрочем, ни к какой пластической хирургии Доэрти и не думает обращаться. Чтобы научиться любить себя такой, какая она есть, женщине понадобилось время. И немалую роль в этом сыграла ее многолетняя борьба с онкологией. Актриса спокойно принимает свою несовершенность и призывает других быть добрее к себе.

Вес Адель

Адель прошла долгий путь, прежде чем обрела форму, в которой ей по-настоящему комфортно. Будучи обладательницей пышных форм, она подвергалась критике посторонних, после стала символом бодипозитива, а похудев, снова поймала на себе неодобрительные взгляды публики. Мол, сбросив вес, певица предала своих фанатов. Адель не устает повторять, что не пытается никому быть образцом для подражания. А людей призывает позволить себе быть счастливыми.