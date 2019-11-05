10+ известных женщин старше 40 лет, которые никогда не делали пластику

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Сегодня трудно кого-то удивить новостями о том, что очередная знаменитость сделала себе новые губы или подкорректировала форму носа. Многие известные женщины готовы на любые изменения внешности, лишь бы «обмануть» старость. Но не все придерживаются такой радикальной точки зрения.

Мы в AdMe.ru считаем, что переход из молодости в зрелость — естественный процесс, которого совсем не нужно стесняться. Героини нашей сегодняшней подборки — зарубежные звезды, которые решили не доверять свою внешность пластическим хирургам и не жалеют об этом.

1. Марион Котийяр, 44 года

Французская актриса заявила, что она не в восторге от самой идеи пластических операций, так как из-за них все женщины теряют индивидуальность. По мнению Марион, главные изменения, которые приходят со старением, касаются не внешности, а физической активности. Она больше озабочена тем, как сохранить энергичность на долгие годы.

2. Одри Тоту, 43 года

Исполнительница главных ролей в фильмах «Амели» и «Коко Шанель» утверждает, что будет счастлива изящно состариться. Одри считает, что можно ощутить свою красоту, только приняв себя со всеми недостатками. Актриса очень умеренно пользуется косметикой и больше времени тратит на чтение книг, нежели на бьюти-практики.

3. Ева Лонгория, 44 года

Звезда «Отчаянных домохозяек» не осуждает тех, кто решается подкорректировать свою внешность с помощью пластической хирургии. Но сама актриса заявила, что никогда не решится на подобное. В одном интервью Ева сказала: «Я прихожу в ужас от игл. Видела эти шоу с операциями, от звука долота чуть не потеряла сознание. Нет, спасибо. Ограничусь омлетами, физическими упражнениями и кремом для области вокруг глаз».

4. Кейт Уинслет, 44 года

Звезда «Титаника» категорически против того, чтобы переделывать себя. «Это противоречит моим моральным принципам, воспитанию и тому, что я считаю естественной красотой», — заявила актриса в интервью The Telegraph. Также Кейт добавила, что пластика попросту «замораживает» выражение лица, что недопустимо для киносъемок.

5. Хайди Клум, 46 лет

У успешной немецкой топ-модели можно поучиться любви к себе. В модной индустрии те, кто не прибегает к уколам красоты и прочим косметологическим ухищрениям, — практически вымирающий вид. Хайди реагирует на этот факт с юмором: «Мне не нужны пластические операции. Пусть я останусь последним динозавром, который может морщить лоб!»

6. Рэйчел Вайс, 49 лет

С тем, что вмешательство в природные черты лица препятствует адекватному выражению эмоций, согласна и Рэйчел Вайс. «Зачем пытаться сгладить недовольство?» — задает риторический вопрос актриса. Также Рэйчел добавляет, что ботокс должен быть под запретом для актеров, как стероиды для спортсменов.

7. Кристи Тарлингтон, 50 лет

Американская супермодель рьяно противится ботоксу и «чудесам», которые обещает пластическая хирургия. «На протяжении многих лет не было шумихи вокруг всего этого: коллагена, жировых клеток и прочих сумасшедших немыслимых вещей», — заметила манекенщица. Также Кристи добавила, что не встречала ни одного человека, которому такие изменения пошли на пользу.

8. Кейт Бланшетт, 50 лет

Оскароносная звезда поддерживает свою красоту с помощью правильного питания, регулярных занятий спортом и натуральной косметики. Актрису не прельщают услуги пластических хирургов, обещающих мгновенное омоложение. По ее словам, они не стоят таких затрат, к тому же после операции организм теряет много сил и восстановление может затянуться. Бланшетт сказала в интервью Vanity Fair: «Не нужно откладывать неизбежное. И если кто-то делает пластическую операцию из-за страха, он будет виден в глазах. А они, как говорят, зеркало души».

9. Джулия Робертс, 51 год

По признанию одной из самых высокооплачиваемых актрис мира, она буквально поставила под угрозу своею карьеру из-за негативного отношения к пластике. 5 лет назад Джулия в интервью The Guardian рассказала: «Судя по голливудским стандартам, я уже приняла на себя большой риск, отказавшись от подтяжки лица. Но я сообщила Lancome, что хочу быть „стареющей“ моделью, так что мы будем сотрудничать еще как минимум 5 лет, пока мне не исполнится 50».

10. Моника Беллуччи, 55 лет

Нестареющая итальянская кинодива ни разу не ложилась под нож пластического хирурга. Моника убеждена, что морщины лучше «искусственного» лица и, по ее мнению, актрисам не нужно делать подобных операций, так как это отрицательно сказывается на мимике. Отец звезды также подтвердил, что Беллуччи не прибегала к помощи эстетической медицины: «Просто посмотрите на ее губы. Все уверены, что над ними поработали. Но вот доказательство: они всегда были такими полными. У нее абсолютно естественная красота».

11. Мишель Пфайффер, 61 год

Голливудская звезда категорически не поддерживает искусственные изменения внешности. Актриса заявила в одном из интервью: «Я не верю, что мужчины хотят, чтобы женщины ложились под нож хирурга и морили себя голодом. Все пластические операции мира, вместе взятые, не способны остановить старение».

12. Дайан Китон, 73 года

Актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Энни Холл» и «Крестный отец», относится к пластической хирургии очень скептически. Приближаясь к 70-летию, Дайан сказала: «У меня нет желания со всем этим возиться. Ведь что бы мы ни делали, ничто не вечно, нас все равно настигнет старость. Так зачем же с ней бороться?»

13. Джуди Денч, 84 года

Британская актриса театра и кино заявила, что слишком стара для пластических операций. Джуди прокомментировала свою позицию так: «Каждый раз, когда я еду в Америку, я задаюсь вопросом, существует ли какая-нибудь процедура, позволяющая высосать из меня все лишнее, и чтобы при этом я освободилась к обеду. Но я боюсь, что без наркоза не обойтись».