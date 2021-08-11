12 образов с красных дорожек, которые в свое время совершили революцию и поменяли все правила

Когда-то дресс-код для красной ковровой дорожки регламентировался. В частности, мужчинам предписывалось появляться на церемонии вручения премии «Оскар» в черном смокинге, а дамам — в вечерних платьях. Сегодня на подобные светские мероприятия можно прийти в рубашке с чужого плеча, без укладки и даже в кроксах.

Мы в AdMe.ru проследили, какие звездные выходы в разное время поменяли правила игры.

1. Джулия Робертс, 1990

Джулия Робертс называет себя немодной, однако на ее счету не один эффектный и запоминающийся образ для светского раута. Актрису отличают не только пышные волосы и фирменная улыбка, но и смелость. В 1990 году на вручение премии «Золотой глобус» она надела мужской костюм силуэта оверсайз от Armani. «Неважно, как вы нарядитесь, какие украшения наденете. Важно, чтобы в конце дня вы по-прежнему были самими собой», — так прокомментировала Робертс свой выбор.

2. Жюльет Бинош, 1997

Наряд Жюльет Бинош в 1997 году трудно назвать платьем в полном смысле этого слова. Бархатное одеяние являло собой нечто среднее между платьем и пальто. Непривычный образ Жюльет запомнился гостям и журналистам, посетившим мероприятие, и впоследствии даже причислялся к худшим в истории. Однако Бинош стоит отдать должное за смелость.

3. Шэрон Стоун, 1996 и 1998

Шэрон Стоун дважды нарушала неписаные правила красной ковровой дорожки. В 1996 году это вышло случайно. Актриса намеревалась предстать на церемонии в вечернем платье от Веры Вонг. Однако при доставке коробка с платьем выпала из багажника. Через несколько секунд незадачливый курьер проехал прямо по ней. ЧП произошло за день до «Оскара». На помощь актрисе пришла Эллен Мирожник, которая отвечала за костюмы в фильме «Основной инстинкт». Она придумала роскошный ансамбль из платья-смокинга от Armani, юбки от Valentino и простой черной водолазки из массмаркет-магазина Gap.

Наряд произвел фурор, и спустя 2 года Шэрон снова решила соединить одежду класса люкс с вещами из массмаркета и задала тон на годы вперед. Длинную юбку «авторства» все той же Веры Вонг она дополнила классической белой рубашкой от Gap. Кстати, рубаха была с чужого плеча и принадлежала мужу Стоун Филу Бронштейну.

4. Дженнифер Энистон, 1999

Дженнифер Энистон — признанная икона стиля. В ее образах сочетаются простота и особый шарм, их легко воплотить в жизнь. В 1999 году актриса предстала на церемонии вручения премии «Эмми» в роскошном платье, топ которого был украшен россыпью пайеток. Примечательно, что вечерний наряд она умело сочетала с пляжной прической — на голове Дженнифер красовались небрежные жгуты. Они не только «ушли в народ», но и показали, что можно смело миксовать одеяния для торжественных случаев с непритязательной укладкой.

5. Хэлли Берри, 2002

Многие актрисы появляются на церемонии «Оскар» с высокими прическами либо аккуратными локонами. Во время вручения главной кинонаграды в 2002 году Хэлли Берри приковывала к себе внимание не только пикантным платьем, но и короткой стрижкой пикси. Впоследствии она обрела статус культовой.

6. Хелен Миррен, 2013

В 2013 году Хелен Миррен прибыла на премьеру фильма «РЭД-2» в скромном изумрудном платье, из-под которого кокетливо выглядывали туфли на огромной платформе. 76-летняя актриса давно питает любовь к подобной обуви. По ее признанию, она купила пару туфель всего за $ 39 в случайном бутике Голливуда. Образы Миррен демонстрируют не только более свободное отношение к дресс-коду, но и ставят под сомнение возрастные границы. Еще пару десятков лет назад дамы элегантного возраста с опаской смотрели на модные вещи, а сегодня фешен-индустрия ориентируется в том числе и на них.

7. Ирина Шейк, 2014

Многие звезды выбирают для ответственных выходов одежду и украшения, стоимость которых исчисляется десятками тысяч долларов. Но кое-кто, в частности модель Ирина Шейк, бросают вызов устоям. На церемонии вручения премии Liga de Futbol Profesional Awards в 2014 году девушка появилась в красном платье в пол от демократичного бренда Love Republic. Раньше миллионы женщин шили платья как у знаменитостей или искали нечто подобное. Теперь любая может позволить себе платье точь-в-точь как у признанных законодательниц мод.

8. Николь Кидман, 2017

Надеть непарную обувь или разные серьги — когда-то это было поводом для перешептываний и шуток. Сегодня это становится трендом, в том числе стараниями дизайнеров и знаменитостей. Не одна звезда приходила на церемонии награждения в непарной обуви. Модный дом Calvin Klein разработал коллекцию обуви, где элементы перепутаны нарочно. В такой обуви появилась на премии «Эмми» Николь Кидман в 2017 году. Ремешки на пальцах и щиколотках выглядели так, словно их пришили не туда.

9. Тимоти Шаламе, 2019

Мужчины все активнее перестают довольствоваться строгими однотипными костюмами. Яркий тому пример — Тимоти Шаламе. На Венецианском кинофестивале двухгодичной давности молодой актер появился в элегантном серебристом костюме с поясом от Хайдера Акерманна. Дизайнер и актер в своем сотрудничестве ищут более смелые и свободные формы элегантности, отражающие личность человека.

10. Хлоя Чжао, 2021

Сегодня мало кого удивишь сочетанием платья и спортивной обуви. Многие в курсе, что режиссер Хлоя Чжао получала золотую статуэтку именно в таком наряде. Оказывается, она сделала свой выбор не только из любви к удобству. В ее наряде — платье от Hermès и белых кроссовках — кроется важный посыл миру. По мнению креативного директора модного дома, одежда призвана давать уверенность и устойчивость, что созвучно личности Чжао. Ее послание прослеживалось во всем. Хлоя Чжао не стала устраивать на голове «вавилоны», а заплела 2 простые косы и почти не использовала косметику.

11. Фрэнсис Макдорманд, 2021

Исполнительница главной роли в «Земле кочевников» Френсис Макдорманд славится своим непосредственным отношением к нарядам. В 2019 году она вручала «Оскар» Оливии Коулман в ядерно-желтых биркентошках. Актриса верна своим принципам: в этом году Макдорманд появилась на красной дорожке в лаконичном черном платье, без какой-либо косметики (она ею не пользуется) и без укладки.

12. Questlove, 2021

Музыкант и диджей Questlove не привлек бы к себе массу внимания, если бы не одна деталь его облачения. Черные брюки свободного кроя и такого же цвета рубаха с жакетом были дополнены золотистыми кроксами. Провокационный аксессуар делает образ менее чопорным и подтверждает тенденцию на снижение общего градуса формальности.