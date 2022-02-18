10 звезд, которые чем только ни занимались до того, как прославились на весь мир

Трудно даже представить, что все эти звезды, позирующие на обложках журналов и прохаживающиеся по красным дорожкам, когда-то были простыми людьми. Конечно, кому-то повезло прославиться в детстве, но все остальные шли к мечте долгим и тернистым путем. Например, Меган Фокс на своей первой работе приходилось переодеваться в костюм банана, а Хью Джекману — развлекать детишек в качестве клоуна.

Мы в AdMe.ru знаем еще несколько историй о знаменитостях, которые чем только ни занимались до того, как обрели мировое признание.

Тейлор Свифт убирала личинки богомолов с елок

В 2019 году Тейлор Свифт была признана исполнительницей десятилетия по версии American Music Awards. В том же году певица выпустила сингл «Елочная ферма», в котором поделилась воспоминаниями о детстве, в том числе о своей первой подработке. Оказывается, семья будущей певицы какое-то время владела фермой, на которой выращивала на продажу ели и сосны. У всех была своя работа, и тогда еще юной Тейлор Свифт досталось необычное занятие: с выставленных на продажу деревьев она убирала личинки богомолов, чтобы те не вылупились в домах людей.

Хью Джекман работал клоуном на детских праздниках

Прежде чем стать звездой Голливуда, Хью Джекман работал в сфере, близкой к актерству. А если точнее, то он был клоуном, которого приглашали на детские мероприятия. Его звали Коко, и, со слов самого артиста, в роли клоуна он был довольно плох, а фокусы ему и вовсе не удавались. Однажды актер поделился историей о том, как ушел из профессии: «Последним моим выступлением была вечеринка 8-летнего ребенка. Это тяжело. Помню, он сказал: „Мам, этот клоун ужасен“. А я ему: „Заткнись, мелкий“. И затем достал яйца из сумки, чтобы жонглировать, но одно из них разбилось. Закончилось все тем, что дети бросили их в меня».

Майли Сайрус собирала нижнее белье со сцены

Майли Сайрус — дочь кантри-исполнителя и актера Билли Рэя, и свою карьеру девушка начала довольно рано. Уже в 11 лет она снялась в ленте Тима Бертона «Крупная рыба». Но кроме этого, Майли подрабатывала тем, что сопровождала своего отца в турне, а после концертов собирала со сцены белье, которое бросали фанатки, получая за это около $ 10.

Джонни Депп продавал ручки по телефону

Своим первым актерским опытом Джонни Депп называет продажу ручек по телефону. Он занимался телефонным маркетингом, когда приехал покорять Лос-Анджелес со своей группой The Kids. Актер стыдился своей работы, потому что ему приходилось привирать, обещая людям различные подарки, если они купят партию ручек. Были моменты, когда его охватывало чувство вины и он даже отговаривал клиентов от покупки.

Деми Мур работала коллектором

Это сейчас Деми Мур — признанная красотка и одна из самых высокооплачиваемых актрис. Но детство у нее было несладким. Девушка страдала от косоглазия, которое удалось в итоге исправить, а в 16 лет бросила школу. Она пыталась стать моделью, но основным местом ее работы было агентство по взысканию долгов. «Мне приходилось звонить людям и говорить всякие гадости, чтобы они заплатили», — рассказывает Мур.

Кристофер Уокен укрощал тигров в цирке

Кристофер Уокен — весьма разносторонний актер, который запоминается даже в незначительных ролях. Стоит заметить, что и жизнь его не менее разнообразна. В молодости Уокен работал танцовщиком в ночном клубе. А позже устроился в бродячий цирк, где трудился дрессировщиком львов. Он одевался в одинаковые с опытным укротителем костюмы и на публику играл роль его сына.

Джина Дэвис работала манекеном в магазине одежды

Будущая обладательница премии «Оскар» сразу после учебы устроилась на работу в магазин женской одежды Ann Taylor. Поначалу она была продавщицей, но со временем в девушке раскрыли особый талант. Она могла долгое время не двигаться, да так, что проходящие мимо покупатели не понимали, манекен это или живой человек. Джина Дэвис в одном из интервью поделилась тем, с чего все началось: «У нас была витрина, на которой манекены сидели за столом. Я просто решила присесть на свободный стул и замерла. Тогда я еще не знала о своей способности». Позже это стало привлекать посетителей, поэтому девушка по выходным начала подрабатывать манекеном на витрине.

Джордж Клуни страховал людей на дому

До того как стать успешным актером и режиссером, Джордж Клуни перебивался случайными заработками. Голливудский красавчик продавал женскую обувь, трудился на складах и стройках. Но самой запоминающейся, пожалуй, стала работа страховщиком, в которой актер был крайне неудачлив. Клуни ходил по квартирам с предложениями о страховании. И первая его сделка оказалась полным провалом: ровно в день оформления полиса у клиента наступил страховой случай.

Крис Хемсворт чистил молокоотсосы в аптеке

В юности у Криса Хемсворта была довольно необычная работа. Он занимался ремонтом и чисткой молокоотсосов, которые аптека сдавала женщинам в аренду. Внутри был простой механизм с двигателем и ремнем, и его приходилось периодически чинить. А заодно нужно было протирать и обрабатывать аппараты, которые побывали в использовании.

Меган Фокс зазывала людей в кафе в костюме банана

Сейчас Меган Фокс — одна из главных красоток Голливуда и звезда громких франшиз «Трансформеры» и «Черепашки-ниндзя». Но в прошлом друзья смеялись над девушкой из-за ее первой работы. Она подрабатывала в кафе и раз в неделю должна была наряжаться в специальный костюм, чтобы танцевать возле заведения. Вот что актриса рассказывает о своем неприятном опыте: «Я работала в кафе и иногда танцевала на улице в костюме банана, чтобы привлечь клиентов. Но хуже всего то, что в костюме был вырез для лица. Все знали, что это я, а друзья постоянно проезжали мимо и что-то выкрикивали». В «Шоу Эллен Дедженерес» обыграли эту историю, и к Меган Фокс подкрался актер, одетый в похожий наряд.