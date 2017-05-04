10 звезд, чьи предки оказались куда более известными
Эти люди ежедневно купаются в лучах славы и, пожалуй, зачастую даже устают от нее. Трудно поверить, но их предки еще более знамениты, чем они.
AdMe.ru разобрался в родословной звезд и собрал самые любопытные генеалогические связи селебрити.
Бейонсе и Густав Малер
Оказывается, у Бейонсе есть австрийские корни: она состоит в родстве с известным австрийским композитором и дирижером XIX в. Густавом Малером.
Теперь понятно, откуда у певицы такая музыкальная одаренность.
Синди Кроуфорд и Эрнест Хемингуэй
Супермодель действительно связывает родство со знаменитым писателем. У Кроуфорд вообще довольно богатая родословная: недавно модель узнала о том, что состоит в родстве с самим Карлом Великим!
Роберт Паттинсон и граф Дракула
Вот это поворот! У Роберта Паттинсона, сыгравшего вампира Эдварда в саге «Сумерки», действительно есть «вампирское» прошлое. Актер состоит в родстве с Владом III Цепешем, также известным как Влад Дракула, — прототипом персонажа романа «Дракула».
Теперь мы уверены: лучше Паттинсона сыграть роль Эдварда Каллена не смог бы ни один актер.
Джордж Клуни и Авраам Линкольн
Известный актер и национальный герой Америки Авраам Линкольн связаны родственными узами, пусть и отдаленными. Их родство идет от женщины по имени Люси Хэнкс, которая приходилась Линкольну бабушкой по материнской линии.
Джонни Депп и королева Елизавета II
Оказывается, голливудский красавчик состоит в родстве с самой английской королевой, и оба они являются потомками короля Эдуарда III. Выяснить родство удалось благодаря исследованию BBC.
Брук Шилдс и король Франции Генрих IV Наваррский
Недавно модель выяснила, что у нее в предках — сам великий Генрих Наваррский, основатель королевской династии Бурбонов.
Вот так. А мы-то гадаем, откуда у Брук столько царственной грации и аристократичности.
Бенедикт Камбербэтч и король Англии Ричард III
Камбербэтч является потомком Ричарда III — последнего из Плантагенетов, того самого, о котором слагал пьесы Шекспир.
Совпадение ли, но в сериале «Пустая корона: война роз» Бенедикт играет именно короля Ричарда. Интересно, каково это — вживаться в роль своего великого предка?
Мадонна, Селин Дион и герцогиня Корнуольская Камилла (Паркер)
Обе певицы — Мадонна и Селин Дион — состоят в родстве со второй супругой принца Чарльза Камиллой Паркер. У них есть общий предок — французский плотник по имени Захари Клутье. Может быть, именно в общих корнях скрывается тайна неувядающей молодости и красоты этих роскошных леди?
Брэд Питт и Барак Обама
Голливудский сердцеед и бывший глава Белого Дома — десятиюродные братья. Их родство происходит от человека по имени Эдвин Хикман, родившегося в 1690 году.
Фото на превью David Fisher/REX/Shutterstock, Alexander Gardner