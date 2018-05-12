10 зверски популярных в инстаграме животных, на которых так и тянет подписаться. И это не котики
Иметь питомца — это весело, ведь что может быть более забавным, чем потягивающийся на солнце котенок или брутальный доберман, пытающийся поймать свой хвост? Самые смешные и трогательные моменты мы всегда пытаемся запечатлеть на камеру, а некоторые, чтобы поделиться ими с миром, даже заводят для своих пушистых любимцев странички в соцсетях. И иногда аккаунты домашних животных, созданные ради шутки, становятся более популярными, чем у их хозяев.
AdMe.ru нашел четвероногих звезд инстаграма, армию подписчиков которых не грех и пополнить. И, что удивительно, среди них не оказалось ни одного котика.
1. Волкособ Локи
В его жилах течет кровь хаски, маламута и белого полярного волка. Локи со своим хозяином живет в американском штате Колорадо, где приключения никогда не кончаются, как указано в его профиле инстаграма.
И все же они очень любят путешествовать и объездили уже практически всю Северную Америку. Хозяин Локи надеется, что их приключения вдохновят других людей на путешествия вместе со своими питомцами.
2. Лысая морская свинка Людвиг
Этот малыш из Польши — настоящий фудблогер. Он обожает вкусно покушать и с радостью позирует перед камерой своей хозяйки.
А еще у Людвига есть подружка — собачка Лола, которую взяли из приюта для животных. В щенячьем возрасте этой малышке пришлось многое пережить, но теперь рядом с Людвигом она выглядит вполне счастливой.
3. Луговые собачки Сварли и Дастин
Эти веселые грызуны живут в Аризоне вместе со своим хозяином и другими его питомцами — лабрадудлем, утками, ежиком и черепахой, которые тоже часто появляются с ними в кадре.
Но настоящие звезды инстаграма — это именно Дастин и Сварли. Кэссиди, их хозяйка, рассказывает, что ее питомцы — отдельные личности и у каждого свой характер. Сварли — независимый и самостоятельный, а Дастин любит забираться на ручки, чтобы его погладили.
4. Кролики Уолли, Сьюки и Отис
Эти ребята живут со своей хозяйкой Молли в штате Массачусетс. Уолли, Сьюки и Отис — ангорские кролики, и внешне они похожи на плюшевые игрушки, а их ушки напоминают крылья ангелов.
Молли рассказывает, что еще ее родители содержали на своей ферме кроликов, поэтому ее любовь к этим животным можно назвать врожденной. Первым же питомцем этой девушки, прославившимся в интернете, стал Уолли — забавный малыш с рыжей мордочкой. Популярный аккаунт в инстаграме так и называется — Уолли и Молли.
5. Красный тегу МакГайвер
Эта большая ящерица по количеству подписчиков может составить конкуренцию популярным котикам и собачкам инстаграма, а еще у нее есть своя страничка на фейсбуке и канал на ютьюбе.
МакГайвер любит купаться и ходить на прогулки. Ему нравится греться на солнышке, ведь он все-таки холоднокровное животное. С хозяйкой он ласков по-своему: любит забираться на ручки, а спит он часто в ее постели под одеялом.
6. Поросенок Хамон
У хозяев этой хрюшки своеобразное чувство юмора. Своего питомца они решили назвать Хамоном.
Ему разрешают спать на хозяйском диване, водят его на прогулки и кормят разными вкусностями. А еще его наряжают в милые костюмы и фотографируют для инстаграма, и ему, похоже, это нравится.
7. Бородатая агама Прингл
Эта ящерица живет в австралийском Мельбурне. Она известна своей любовью к теплому солнышку и необычным костюмам.
Хозяйка Прингла рассказывает, что на ощупь он мягкий и ей нравится смотреть телевизор, держа на руках своего питомца. А еще она говорит, что всегда находится в поисках интересных небольших вещиц для фотосессий своего любимца.
8. Шиншилла Мистер Бейгл
Этот очаровательный грызун — не просто милый зверек.
Мистер Бейгл — настоящий активист за права животных, который призывает своих подписчиков в инстаграме отказаться от меховой одежды.
9. Хаски Блю и Луна
Те, кто хоть раз видел хаски, знают, насколько это эмоциональные и харизматичные животные. Один хаски может подарить море позитива, а что, если их двое? Тогда жизнь их хозяев становится вдвойне интереснее.
Владелица этих собачек рассказывает, что с ними часто бывает непросто справиться. Кстати, Блю именно это и сделало звездой интернета: видео, на котором она разговаривает со своей хозяйкой, отчитывающей ее за провинность, посмотрело более 30 тысяч человек.
10. Чивини Туна
Эту собачку ее нынешняя хозяйка подобрала на обочине дороги, и теперь Туна — звезда инстаграма.
Чивини — это помесь чихуахуа и таксы, и эта порода популярна в США. От Туны же решили избавиться, вероятнее всего, из-за ее неправильного прикуса. Теперь эта особенность сделала ее мегапопулярной, и подписчиков у нее все больше с каждым днем.
Бонус: «Козы анархии»
Goats of Anarchy — приют для брошенных коз в штате Нью-Джерси. Его владельцы спасают животных в округе, выхаживают и оставляют жить на своей ферме.
Многим питомцам этих добрых людей нужна медицинская помощь, некоторым даже устанавливают протезы. А одной из козочек нужна была психологическая помощь, и избавиться от панических атак ей помогает... костюм уточки.
Что скажете? На кого из этих звезд инстаграма вам захотелось подписаться? А может, у вас есть питомец, который сам мог бы стать мегапопулярным в интернете? Поделитесь его фотографиями в комментариях.
Фото на превью huskynamedblu / instagram, macgyverlizard / instagram