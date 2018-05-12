10 зверски популярных в инстаграме животных, на которых так и тянет подписаться. И это не котики

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Иметь питомца — это весело, ведь что может быть более забавным, чем потягивающийся на солнце котенок или брутальный доберман, пытающийся поймать свой хвост? Самые смешные и трогательные моменты мы всегда пытаемся запечатлеть на камеру, а некоторые, чтобы поделиться ими с миром, даже заводят для своих пушистых любимцев странички в соцсетях. И иногда аккаунты домашних животных, созданные ради шутки, становятся более популярными, чем у их хозяев.

AdMe.ru нашел четвероногих звезд инстаграма, армию подписчиков которых не грех и пополнить. И, что удивительно, среди них не оказалось ни одного котика.

1. Волкособ Локи

В его жилах течет кровь хаски, маламута и белого полярного волка. Локи со своим хозяином живет в американском штате Колорадо, где приключения никогда не кончаются, как указано в его профиле инстаграма.

И все же они очень любят путешествовать и объездили уже практически всю Северную Америку. Хозяин Локи надеется, что их приключения вдохновят других людей на путешествия вместе со своими питомцами.

2. Лысая морская свинка Людвиг

Этот малыш из Польши — настоящий фудблогер. Он обожает вкусно покушать и с радостью позирует перед камерой своей хозяйки.

А еще у Людвига есть подружка — собачка Лола, которую взяли из приюта для животных. В щенячьем возрасте этой малышке пришлось многое пережить, но теперь рядом с Людвигом она выглядит вполне счастливой.

3. Луговые собачки Сварли и Дастин

Эти веселые грызуны живут в Аризоне вместе со своим хозяином и другими его питомцами — лабрадудлем, утками, ежиком и черепахой, которые тоже часто появляются с ними в кадре.

Но настоящие звезды инстаграма — это именно Дастин и Сварли. Кэссиди, их хозяйка, рассказывает, что ее питомцы — отдельные личности и у каждого свой характер. Сварли — независимый и самостоятельный, а Дастин любит забираться на ручки, чтобы его погладили.

4. Кролики Уолли, Сьюки и Отис

Эти ребята живут со своей хозяйкой Молли в штате Массачусетс. Уолли, Сьюки и Отис — ангорские кролики, и внешне они похожи на плюшевые игрушки, а их ушки напоминают крылья ангелов.

Молли рассказывает, что еще ее родители содержали на своей ферме кроликов, поэтому ее любовь к этим животным можно назвать врожденной. Первым же питомцем этой девушки, прославившимся в интернете, стал Уолли — забавный малыш с рыжей мордочкой. Популярный аккаунт в инстаграме так и называется — Уолли и Молли.

5. Красный тегу МакГайвер

Эта большая ящерица по количеству подписчиков может составить конкуренцию популярным котикам и собачкам инстаграма, а еще у нее есть своя страничка на фейсбуке и канал на ютьюбе.

МакГайвер любит купаться и ходить на прогулки. Ему нравится греться на солнышке, ведь он все-таки холоднокровное животное. С хозяйкой он ласков по-своему: любит забираться на ручки, а спит он часто в ее постели под одеялом.

6. Поросенок Хамон

У хозяев этой хрюшки своеобразное чувство юмора. Своего питомца они решили назвать Хамоном.

Ему разрешают спать на хозяйском диване, водят его на прогулки и кормят разными вкусностями. А еще его наряжают в милые костюмы и фотографируют для инстаграма, и ему, похоже, это нравится.

7. Бородатая агама Прингл

Эта ящерица живет в австралийском Мельбурне. Она известна своей любовью к теплому солнышку и необычным костюмам.

Хозяйка Прингла рассказывает, что на ощупь он мягкий и ей нравится смотреть телевизор, держа на руках своего питомца. А еще она говорит, что всегда находится в поисках интересных небольших вещиц для фотосессий своего любимца.

8. Шиншилла Мистер Бейгл

Этот очаровательный грызун — не просто милый зверек.

Мистер Бейгл — настоящий активист за права животных, который призывает своих подписчиков в инстаграме отказаться от меховой одежды.

9. Хаски Блю и Луна

Те, кто хоть раз видел хаски, знают, насколько это эмоциональные и харизматичные животные. Один хаски может подарить море позитива, а что, если их двое? Тогда жизнь их хозяев становится вдвойне интереснее.

Владелица этих собачек рассказывает, что с ними часто бывает непросто справиться. Кстати, Блю именно это и сделало звездой интернета: видео, на котором она разговаривает со своей хозяйкой, отчитывающей ее за провинность, посмотрело более 30 тысяч человек.

10. Чивини Туна

Эту собачку ее нынешняя хозяйка подобрала на обочине дороги, и теперь Туна — звезда инстаграма.

Чивини — это помесь чихуахуа и таксы, и эта порода популярна в США. От Туны же решили избавиться, вероятнее всего, из-за ее неправильного прикуса. Теперь эта особенность сделала ее мегапопулярной, и подписчиков у нее все больше с каждым днем.

Бонус: «Козы анархии»

Goats of Anarchy — приют для брошенных коз в штате Нью-Джерси. Его владельцы спасают животных в округе, выхаживают и оставляют жить на своей ферме.

Многим питомцам этих добрых людей нужна медицинская помощь, некоторым даже устанавливают протезы. А одной из козочек нужна была психологическая помощь, и избавиться от панических атак ей помогает... костюм уточки.