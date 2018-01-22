Составлен рейтинг самых состоятельных детей в мире

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Несмотря на юный возраст, есть дети, которые могут похвастать своим многомиллионным состоянием. Некоторые из них родились под счастливой звездой, и внушительный банковский счет семьи предопределил их безоблачную жизнь, другие же, благодаря острому уму и смекалке, собственными силами добились успеха. AdMe.ru решил поделиться с вами рейтингом самых обеспеченных детей планеты.

10. Джейлен Бледсо ($ 3,5 млн)

В 13-летнем возрасте этот юноша начал собственный бизнес, открыл компанию, связанную с программированием, а к 15 уже заработал свой первый миллион. На данный момент в его распоряжении находятся 100 программистов и графических дизайнеров, а на банковском счету накопилась сумма в $ 3,5 млн.

9. Рикко Родригес ($ 4 млн)

Рикко Родригес — юный актер, который родился в небогатой семье. Играть он начал в раннем возрасте, и первые его роли были второстепенными. Известность и солидный капитал парень получил благодаря съемкам в телешоу «Американская семейка», а его актерский талант был отмечен многими премиями и номинациями.

8. Эль Фэннинг ($ 5 млн)

Актриса Эль Фэннинг получила свою первую роль в 2002 году, после она сыграла несколько второстепенных персонажей, а к 2006-му ей регулярно начали предлагать ведущие роли. К 17 годам актриса заработала уже $ 5 млн. Эль часто играет в дуэте со старшей сестрой Дакотой Фэннинг. Общий бюджет обеих девушек составляет $ 21 млн.

7. Джейден Смит ($ 8 млн)

Джейден Смит — сын одного из самых успешных актеров в мире Уилла Смита. Свое состояние, которое оценивается в $ 8 млн, парень заработал благодаря звездным родителям, а также благодаря своей актерской и музыкальной деятельности. Известно, что парень планирует выпустить свой первый сольный альбом. Помимо этого Джейден является послом доброй воли в проекте «Замби», который поддерживает осиротевших детей Замбии, чьи родители умерли от СПИДа.

6. Эбигейл Бреслин ($ 12 млн)

Актрисе Эбигейл Бреслин 21 год, и к своему возрасту она уже стала счастливой обладательницей $ 12 млн на сберегательном счету. Популярность и кругленькую сумму Эбигейл получила благодаря картине «Маленькая мисс Счастье» 2006 года, где сыграла главную роль. С тех пор ежегодно девушка пополняет свою профессиональную копилку 3-4 успешными ролями.

5. Валентина Палома Пино ($ 12 млн)

Валентина Палома — дочь Сальмы Хайек и одного из 100 богатейших людей планеты — бизнес-магната Франсуа-Анри Пино. 10-летняя девочка — юная наследница своих богатых родителей, на данный момент ее состояние оценивается в $ 12 млн, именно такова стоимость одного из особняков семьи, который записан на Валентину.

4. Ник Д’Алойсио ($ 30 млн)

Ник Д’Алойсио — британский программист и интернет-предприниматель, который в 15-летнем возрасте создал телефонное приложение Summly, способное сокращать текст до нужного размера, сохраняя при этом первоначальный смысл. Приложение было продано компании Yahoo за $ 30 млн. Так в 17 лет Ник стал состоятельным миллионером, который заработал свой капитал собственноручно. Сейчас парню 21 и он учится в Оксфорде на специальности «Информатика».

3. Дэннилин Биркхед ($ 59 млн)

11-летняя Дэнни является юной наследницей своих звездных родителей — актера Ларри Биркхеда и модели Анны Николь Биркхед. После смерти матери девочка унаследовала ее имущество, оцениваемое в $ 59 млн. Помимо этого Дэннилин сыграла в нескольких фильмах, а также представляет линию одежды Guess Girl.

2. Двойняшки Вивьен и Нокс ($ 67 млн)

Вивьен и Нокс — дети одних из наиболее популярных актеров в мире Анджелины Джоли и Брэда Питта. Именно эти двое среди других своих братьев и сестер имеют наибольшее состояние, оцениваемое в $ 67 млн.

1. Принц Джордж Александр Луи ($ 3 млрд)

Самым богатым ребенком в мире является принц Джордж Александр Луи Кембриджский — сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который родился 22 июля 2013 года. В свои 4 года мальчик уже имеет звание миллиардера. Помимо этого, принц Джордж — 3-й по счету претендент на престол Великобритании.