10 знаменитостей, которые добились успеха, несмотря на провалы

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Современники не признавали творчество Ван Гога, но он продолжал писать свои полотна и вкладывать в них душу. Книгу о Гарри Поттере не хотело публиковать ни одно издательство, но писательница Джоан Роулинг ни на секунду не переставала верить, что однажды кому-нибудь обязательно понравится выдуманный ею мир. Успех редко приходит с первой попытки и рука об руку идет не только вместе с талантом, но и трудолюбием. AdMe.ru собрал несколько вдохновляющих историй очень разных людей, которых тем не менее объединяет одно: они никогда не сдавались, упорно шли к своей мечте и всем сердцем любили то, что делали.

Первая компания Билла Гейтса обанкротилась

Как рассказывает сам Гейтс, со школьной скамьи он был буквально одержим компьютерами и программированием. Неудивительно, что уже в колледже вместе со своим другом он попробовал создать свою компанию — она называлась Traf-O-Data и создавала программу по управлению дорожным движением. Увы, компания не добилась успеха и вскоре была закрыта. Только вот это нисколько не расстроило, а лишь подстегнуло будущего миллионера, и спустя несколько лет на свет появилась легендарная фирма Microsoft.

Мэрилин Монро потеряла контракт с крупной кинокомпанией в самом начале карьеры

Мало кто об этом знает, но успех и популярность пришли к знаменитой Мэрилин далеко не сразу. Ее первый киноопыт оказался провальным. В 1948 году она заключила контракт с Columbia Pictures и исполнила роль в малобюджетном фильме «Хористки». Картина провалилась, а студия разорвала с ней контракт из-за «отсутствия таланта и впечатляющих внешних данных». Несмотря на это, Монро не забросила свою карьеру, постоянно брала уроки актерского мастерства и стала получать новые роли, а вскоре и вовсе стала настоящим секс-символом ХХ века.

Полковник Сандерс всю жизнь перебивался случайными заработками и разбогател только к старости

Гарланд Дэвид Сандерс — тот самый человек, который придумал и создал всемирно известную сеть закусочных KFC. Именно он улыбается с каждой вывески этого заведения. Но построить свою империю ему удалось далеко не сразу: за всю жизнь он успел побывать военным, страховым агентом, кочегаром, шахтером и фермером. В возрасте 40 лет Сандерс начал готовить блюда из курицы и продавать их на своей заправочной станции. Лишь спустя 25 лет ему удалось найти потенциальных франчайзи, а вскоре он стал открывать одну закусочную за другой. Сандерс создал себе уникальный имидж и всегда ходил исключительно в белых костюмах с черным узким галстуком, до конца жизни активно участвовал в делах компании и скончался в возрасте 90 лет.

Лучано Бенеттон вырос в бедной семье и продал все имущество ради старта бизнеса

Семья Бенеттон была небогатой: после гибели отца на руках у матери оказались четверо детей. Однажды одна из подросших дочерей, Джулиана, решила связать свитер своему брату Лучано. Свитер получился ярким (в те времена таких не носили) и очень привлекал внимание. Так молодому человеку пришла в голову идея вязать свитера на продажу. Чтобы купить вязальную машину, пришлось продать аккордеон, велосипед и жить впроголодь 4 долгих месяца. Но ребятам повезло: товар хорошо расходился, успех был не за горами. Яркая одежда от Benetton вскоре заявила о себе на весь мир, и не в последнюю очередь благодаря смекалке руководства, которое внедряет провокационную рекламу. Компанией и по сей день управляют ее основатели, четверо братьев и сестер Бенеттон.

Игра Чарли Чаплина не нравилась боссу, и актер с трудом сохранил контракт с кинокомпанией

Сейчас сложно представить мировой кинематограф без великого Чаплина, но, как оказалось, и на его творческом пути были преграды. В 1913 году его заметил кинопродюсер Мак Сеннет. Однако после первой же роли актера Сеннет признался, что поспешил взять в команду Чаплина, и пожалел о своем решении. Британцу Чаплину было сложно приспособиться к новым для него условиям кинематографа, а здесь еще и такое давление. С трудом, но Сеннет позволил актеру сниматься и дальше. На этот раз Чаплин его не разочаровал, а вскоре и вовсе превратился в настоящую звезду.

Галь Гадот устала от бесконечных кастингов и собиралась порвать с кино навсегда

Далеко не всем актерам Голливуда везет получить главную роль на старте карьеры, так случилось и с Галь Гадот, исполнительницей роли Чудо-женщины. В 18 лет девушка завоевала титул «мисс Израиль», после чего получила массу предложений для съемок в рекламе и на обложках журналов. Но Гадот мечтала о кино, однако самым большим прорывом долгое время оставалась небольшая роль в нескольких фильмах «Форсаж». Устав от бесконечных проб и отказов, актриса стала всерьез задумываться о смене профессии. Но в 2013 году она с успехом прошла кастинг в секретном проекте — так и получила главную роль в фильме «Чудо-женщина». Разве можно теперь представить кого-то другого в этой роли?

Майкл Джордан не попал в школьную команду по баскетболу

В детстве Майкл Джордан занимался разными видами спорта, но больше всех ему полюбился только баскетбол. Однако все было не так гладко: в 9-м классе его рост составлял всего 175 см и тренер не взял Майкла в команду, выбрав мальчишек покрепче. Это так расстроило Джордана, что он пообещал себе сделать все, чтобы доказать тренеру его ошибку. Он усиленно тренировался и отрабатывал прыжок, чтобы компенсировать невысокий рост. К 11-му классу Майкл не только прибавил в росте, но и отточил свои навыки, он попал в сборную школы, затем университета, а потом и вовсе в НБА. Кто знает, где оказался бы этот парень, если бы не его феноменальное упорство.

Полотна Клода Моне долгое время не находили признания

Полотна, которые сегодня продаются за миллионы долларов, когда-то не представляли интереса для публики и ценителей искусства — работы одного из основателей импрессионизма не находили признания, а его семья то и дело оказывалась на грани бедности. Только в возрасте 39 лет случилась первая выставка художника, которая принесла успех, картины наконец нашли своих покупателей. В дальнейшем Моне заслужил почетное место в списке самых талантливых художников, а импрессионизм раз и навсегда полюбился почитателям искусства во всем мире.

Джек Лондон получал бесконечные отказы в публикации своих рассказов

Будущий писатель Джек Лондон рос в бедной семье, в школьные годы ему приходилось совмещать учебу с продажей газет, а вскоре и вовсе отправиться на фабрику. В 22 года Лондон стал писать повести и рассказы, отправляя их во всевозможные газеты и журналы, и их неизменно возвращали обратно. Говорят, что таких отказов писатель получил около 600, но не усомнился в своем таланте и продолжал писать. Наконец в 1893 году был опубликован первый очерк писателя «Тайфун у берегов Японии», который и стал началом его литературной карьеры.

Харрисон Форд перебивался незначительными ролями и работал плотником до 35 лет

Один из самых непростых, но интересных стартов в Голливуде по праву принадлежит Харрисону Форду. В начале своей карьеры актер снялся в множестве второсортных ролей, и спустя 15 лет, совершенно отчаявшись, он решил заняться плотничеством. Дела шли хорошо, и Форд даже нанял себе помощников. Так продолжалось примерно 8 лет, пока Джордж Лукас не натолкнулся на плотника, который делал ремонт в офисе Фрэнсиса Копполы, и не предложил ему почитать сценарий за актеров. Харрисон понравился режиссеру, получил роль Хана Соло и проснулся знаменитым.