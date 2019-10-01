10 легендарных фраз, которые на самом деле выдумал наш мозг (Почему, постараемся объяснить)

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Эффект Манделы — это феномен массовых ложных воспоминаний. Название эффекту дало заблуждение, что Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-х годах. Многие люди помнили, как по телевизору показывали похороны политика. На самом же деле он был освобожден из мест заключения и скончался в 2013 году. Все же помнят фразу Дарта Вейдера «Люк, я твой отец» или легендарное «Я устал, я ухожу» Бориса Ельцина. А если мы вам скажем, что этих выражений в действительности никто не произносил?

Мы в AdMe.ru попытались разобраться в том, какие известные фразы подверглись эффекту Манделы и почему они звучат не так, как мы их запомнили.

1.

31 декабря 1999 года в 12 часов Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента Российской Федерации. Многие помнят, что Борис Николаевич сказал: «Я устал, я ухожу». В действительности же его речь звучала так: «Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я сделал все, что мог». А вот известная всем фраза появилась благодаря кавээновской пародии.

2.

Фраза стала популярной благодаря фильму «Кавказская пленница». Когда в Труса влетает ботинок, он задает вопрос: «Чей туфля?» И тут же отвечает: «Мое, спасибо». Многие убеждены, что герой Вицина говорил: «Мой туфля». На самом деле это не так. Если не верите, то пересмотрите этот отрывок.

3.

Эту фразу знают даже те, кто ни разу не смотрел «Звездные войны», она уже давно стала мемом. Только вот Дарт Вейдер никогда не говорил: «Люк, я твой отец». На самом деле в фильме Вейдер произносит: «Нет! Я твой отец» (в ответ на фразу Люка «Это ты убил моего отца!») и не упоминает имя.

4.

Наверняка многие помнят мультфильм «Как Львенок и Черепаха пели песню», а выражение «Покатай меня, Большая Черепаха» давно ушло в народ. Но если внимательно пересмотрите, то узнаете, что ее там нет. Появилась она благодаря различным пародиям и сценкам.

5.

Еще один фильм, который растащили на цитаты. А что если мы вам скажем, что Глеб Жеглов не говорил: «Ну и рожа у тебя, Шарапов»? Эффект Манделы стал здесь возможен из-за слияния двух фраз. Сначала Жеглов говорит: «Ну и рожа у тебя, Володя. Ох рожа», — а потом дополняет: «Ну и видок у тебя, Шарапов».

6.

Людмила Гурченко никогда не пела: «Пять минут, пять минут — это много или мало?» В отличие от Валерия Леонтьева. В его репертуаре есть шлягер «Три минуты». Явно произошло слияние 2 разных песен.

7.

Еще одно крылатое выражение, которое многие помнят неправильно. На этот раз оно из мультика «Жил-был пес». На самом деле «ну ты это» говорит собака, а «ты заходи, если что» — волк.

8.

Известный коммунистический лозунг впервые был высказан Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Звучит он полностью так: «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

9.

В конце фильма «Гостья из будущего» звучит песня про прекрасное далеко, которое звало не в райские края. Нет, это не опечатка. Если не верите, то внимательно переслушайте.

10.

Джабраил, герой «Кавказской пленницы», в ответ на «волюнтаризм!» восклицает: «В моем доме не выражаться!» Слова «попрошу» нет. Вместо него — небольшая пауза. Выражение быстро стало крылатым, а неправильная версия ушла в народ, потому что так его легче запомнить.

В каких из представленных фраз вы сами допускали ошибки?