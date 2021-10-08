10+ знаменитых фигуристок, в чьих костюмах зашифрованы секретные послания

В этом году в Стокгольме прошел юбилейный, 110-й чемпионат мира по поистине зрелищному виду спорта — фигурному катанию. Тройные аксели спортсменов каждый раз захватывают дух. Однако порой ослепительные, расшитые стразами наряды вызывают больше обсуждений в сети, чем сами прокаты фигуристов.

Мы в AdMe.ru задумались о том, какие смыслы вкладывают спортсмены в свои образы, и попробовали разгадать, что зашифровано в костюмах современных фигуристок.

Алина Загитова

В сезоне 2019–2020 российская фигуристка предстала перед публикой в образе Клеопатры. Сыграть царицу на льду Алине помог наряд от дизайнера Ольги Рябенко: расшитое камнями черное платье с наполовину золотым лифом, украшенным голубой аппликацией. И все это «приправлено» крупными украшениями на шее и рукавами-браслетами. Если присмотреться, то можно заметить, что голубые камни на лифе спортсменки складываются в образ склонившей голову птицы с бирюзовым крылом, которая напоминает ласточку. В Древнем Египте именно ласточка была символом души. В наряде Алины птица — символ души Клеопатры, которая предпочла умереть царицей, а не пленницей. А браслеты — это отсылка к легенде о том, что именно укус змеи погубил Клеопатру.

Каори Сакамото

В сезоне 2019–2020 японская спортсменка впечатлила любителей фигурного катания прокатом под саундтрек из «Матрицы». Дизайнеры не стали копировать костюмы из фильма, а придумали свой вариант, в котором не обошлось без черной кожи — дани уважения плащам Нео и Тринити. А зеленые кристаллы на платье Каори очень уж похожи на знаменитый код из боевика Вачовски.

Камила Валиева

В сезонах 2018–2019 и 2019–2020 юная фигуристка выступала с короткой программой по мотивам картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре», которая была написана художником в переходный период: на полотнах уже начинали проступать более живые образы «розового» периода, но еще сильны были меланхоличные настроения «голубого» периода. Так и программа стала для девушки поворотным моментом: Камила катала ее, когда переходила из юношеского спорта в спорт профессиональный. За изображенной Пикассо юной атлеткой наблюдает более опытный гимнаст, готовый прийти на помощь, а за Валиевой — целый тренерский штаб. Кстати, именно эту программу тренер Этери Тутберидзе назвала своей любимой.

Рика Кихира

На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года для исполнения произвольной программы японская спортсменка вышла на лед в изящном платье, декорированном многочисленными перьями. Дело в том, что Рика выступала под музыку из японского сериала «Аист» о молодом акушере-гинекологе. Поэтому перья на ее костюме — это возможная отсылка к птице, приносящей детей.

Кэйтлин Осмонд

В сезоне 2016–2017 канадская фигуристка не побоялась выйти на лед с небрежно повязанным на шее шарфом. Обычно спортсменки стараются избегать аксессуаров, которые визуально «отрезают» голову. Однако Кэйтлин выглядела элегантно, как звезда французского кино. Еще бы, ведь она исполняла программу под песни Эдит Пиаф «Milord» («Милорд») и «Sous le ciel de Paris» («Под небом Парижа»). А шарф — это намек на изысканность, присущую парижанкам.

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира в ходе исполнения произвольной программы сезона 2019–2020 постаралась максимально реалистично воспроизвести образ гейши. Поэтому ее костюм был создан на основе настоящего японского кимоно.

Модельер Сатоми Ито, которая одевает японских фигуристов, создала для Евгении настоящее произведение искусства, усыпанное лепестками сакуры из перламутровых пайеток. Спортивное кимоно сохранило основные элементы аутентичного японского одеяния: белый воротник — отсылка к нижней рубахе, широкая бордовая полоса, напоминающая пояс оби, ремешки и бечевки вместо пуговиц. И надето оно на фигуристке как подобает: с запа́хом направо.

Диана Никитина

Латвийская фигуристка привлекла всеобщее внимание благодаря костюму, который она выбрала для короткой программы на Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане. Спортсменка пошла против целого ряда стереотипов: вместо короткого платья она надела облегающий комбинезон, а вместо привычного для фигуристок пучка на голове сделала свободно свисающий хвост. И выступала девушка под композицию «Soldier of Love» («Солдат любви») группы Sade. Сама Никитина прокомментировала свой образ так: «Я сильный человек, я ни капли не похожа на принцессу». Таким образом, неожиданный выбор наряда для выступления был своего рода манифестом девушки с железным характером.

Лорин Лекавалье

На протяжении 2 сезонов — 2016–2017 и 2017–2018 — француженка катала программу под саундтрек к мюзиклу «Бриолин». Зрителям выступление спортсменки запомнилось платьем-трансформером: в середине программы скромный наряд в стиле ретро сменился дерзким черным мини. Оба костюма — отсылка к «Бриолину», а точнее, к его главной героине Сэнди. В начале фильма она была ранимой скромной девушкой, а позже превращается в уверенную в себе роковую красотку. Этим и обусловлена смена образов Лорин.

Ким Ён А

В 2013 году Ким завоевала золото на чемпионате мира в канадском Лондоне. Свою короткую программу девушка представила под саундтрек к фильму «Поцелуй вампира». И платье было соответствующее — серо-голубое, украшенное серебряными и бордовыми стразами, которые как бы намекали на результат встречи с вампиром.

Каролина Костнер

На чемпионате Европы 2018 года итальянка вышла на лед в ослепительном комбинезоне цвета лайма. Болельщики не оценили креатив Каролины, сравнив ее с лягушкой. На самом же деле девушка пыталась изобразить Фавна — национальное божество Италии. Ведь выступала она под прелюдию Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Сама Костнер объяснила, что на цвет и дизайн наряда ее вдохновила афиша одноименного балета Нижинского. Оригинальным комбинезоном спортсменка хотела подчеркнуть экзотические мотивы мелодии Дебюсси. Однако, видимо, прислушавшись к мнению зрителей, на Олимпиаде того же года девушка выбрала для этой же программы совершенно другой образ.

Мао Асада

На Олимпиаде 2014 года японской спортсменке, к сожалению, не удалось войти в тройку лидеров. Однако ее шикарное платье не осталось незамеченным. Многим оно напомнило хризантему — символ японского императорского дома. В Стране восходящего солнца хризантема олицетворяет долголетие и благородство. Она изображена на японской монете номиналом в 50 иен и часто используется в качестве узора на украшениях, фарфоре и кимоно.