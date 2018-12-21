10 знаменитостей, которые взяли свой вес под контроль (50 Cent впечатлил больше всех)

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Потрясающие фото знаменитостей и их идеальных «пляжных» тел просто заполонили интернет. Иногда это по-настоящему угнетает, и нам сложно удержаться от зависти. Тем не менее не все в Голливуде от рождения наделены идеальной комплекцией и божественной красотой. Было время, когда некоторые из наших любимых актеров и певцов существенно отклонились от голливудских стандартов.

AdMe.ru покажет вам несколько наиболее ярких трансформаций, через которые прошли знаменитости.

1. Адель

Сложно было не заметить, что в 2008 году Адель избавилась от нескольких лишних кило, хотя она никогда не говорила, на сколько именно похудела. Певица заявила, что сделала это из личных соображений, а не из стремления соответствовать стандартам красоты. Она полностью исключила сахар из своего рациона.

2. Ребел Уилсон

Ребел Уилсон начала худеть еще с 2016 года. За это время ей удалось сбросить 15 кг. Актриса говорит, что ее ключом к успеху стали более активные занятия спортом.

3. Келли Осборн

Келли Осборн сбросила около 30 кг с 2009 года, когда она была участницей «Танцев со звездами». Партнер Келли по танцам познакомил ее со здоровым питанием и регулярными тренировками.

4. Зак Галифианакис

Звезда «Мальчишника в Вегасе» недавно сильно похудел и теперь выглядит совсем иначе. Актер признался, что наибольший эффект для его здоровья дал отказ от алкоголя.

5. Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян была недовольна тем, как она выглядит на фоне своих сестер. В семье ее считали пышкой. После официального разрыва со своим бывшим мужем она сбросила почти 20 кг и запустила собственное шоу о похудении «Борьба с телом».

6. Джон Гудмен

Когда Джон Гудмен весил 180 кг, он осознал, что пора брать себя в руки. С 2015 года актер потерял более 45 кг. Он начал внимательно относиться к тому, что и в каких количествах ест.

7. Дженнифер Хадсон

С 2010 года Дженнифер Хадсон сбросила почти 36 кг. Из-за плотного графика у нее остается не так уж много времени на тренировки. Вместо этого Дженнифер внимательно следит за тем, что ест, и соблюдает строгую диету.

8. Кристина Агилера

Кристина Агилера похудела почти на 23 кг с 2013 года. Она решила отдохнуть от «Голоса» и пересмотреть свой рацион и режим тренировок. Кристина утверждает, что рэйки, древняя азиатская практика, очень помогла ей прийти в форму физически и морально.

9. Мелисса Маккарти

Мелисса заявляет, что «делает успехи». Она уже сбросила около 34 кг и продолжает соблюдать диету. Актриса старается придерживаться здорового образа жизни и ежедневно ложится спать в 19:30.

12. Джимми Киммел

Джимми убедился в необходимости перемен, когда его вес достиг отметки 90 кг. Актер увеличил физические нагрузки и считал калории, периодически устраивая интервальное голодание. Ему удалось сбросить около 11 кг.

Бонус: 50 Cent

Суператлетичный рэпер и актер 50 Cent потерял всю свою мышечную массу ради роли. Он сыграл футбольного игрока, страдающего от рака, в фильме «Разные вещи».