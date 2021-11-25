10 знаменитостей, которые удивляют зрителей тем, что умеют говорить на русском

Когда иностранец говорит на нашем родном языке — это всегда приятно. А если этот иностранец еще и любимая голливудская звезда? Знаменитости выучили русский под влиянием разных обстоятельств и при случае радуют своих поклонников, общаясь на нем.

Мы в AdMe.ru узнали, кто из зарубежных актеров и актрис говорит по-русски и делает это очень даже неплохо.

1. Мила Кунис

То, что Мила говорит по-русски, неудивительно, ведь это язык ее семьи. В США она приехала в 7-летнем возрасте и на родном языке умела только говорить, а читать и писать еще не научилась. Сегодня Мила свободно говорит по-русски, но плохо пишет, а когда ей приходится сталкиваться с кириллицей, немного волнуется. Однажды она немало удивила партнера по фильму Джастина Тимберлейка тем, что во время визита в Москву вдруг заговорила с журналистами на их языке.

2. Киану Ривз

Актер давно интересовался русским языком и культурой, изучал их, а расширять свой словарный запас и работать над произношением начал на съемках фильма «Сибирь», потому как большая часть диалогов была именно на этом языке. К тому же он еще постоянно усложнял себе задачи, например читал «Гамлета» на русском.

3. Наталия Орейро

Россия стала для аргентинской звезды вторым домом: актрису и певицу здесь всегда тепло принимают. Она изучает русский и даже записала несколько своих хитов на этом языке. К тому же недавно она вместе с сыном получила российское гражданство.

4. Кейт Бекинсейл

Актриса изучала русский язык в Оксфорде, интересовалась русской литературой и поставила себе цель читать любимых писателей. Она большая поклонница творчества Ахматовой, читает Чехова в оригинале. А со спектаклем «Чайка» по пьесе Чехова она объездила всю Англию и считает, что он повлиял на мир, написав это произведение.

5. Рэйф Файнс

Британский актер однажды сыграл в фильме Веры Глаголевой «Две женщины». Конечно, его персонаж был русским, поэтому язык пришлось выучить. В интервью он отмечал, что это было чрезвычайно сложно. Но он действительно интересуется русской культурой, а также очень любит Россию.

6. Милла Йовович

Актриса не раз заявляла, что ее русские корни очень важны для нее, и после переезда в США мама воспитывала ее так, чтобы Милла знала традиции, умела читать и писать на русском. Она поддерживает такие правила и в своей семье — с детьми актриса говорит по-русски.

7. Элай Рот

Актер и продюсер Элай Рот изучал русский язык в школе, и у него есть предки из России. К тому же он приезжал в Россию, и свой фильм «Последний экзорцизм» он также представлял на этом языке.

8. Джаред Лето

Эпатажный Джаред изучал русский язык для роли в фильме «Властелин войны», в котором он играл вместе с Николасом Кейджем. Однажды журналисты попросили его сказать что-нибудь по-русски, и актер выдал смешную фразу: «Ну чо стоишь как дуб?» Он считает наш язык очень сложным и отмечает: «Русский следует уважать».

9. Мишель Трахтенберг

Актриса Мишель Трахтенберг родилась в семье немца и русской. Из-за своей роли Марины, русской жены Ли Харви Освальда, в фильме ей пришлось говорить по-русски. Актриса отмечала, что это не принесло ей никаких неудобств, так как языком она владеет свободно.

10. Элизабет Олсен

Элизабет Олсен выучила русский, когда некоторое время училась во МХАТе в Москве. В столицу она приехала вместе с другими студентами Нью-Йоркского колледжа по обмену. Актриса пояснила, что прожила в России всего полгода, но успела познакомиться с театрами и «ночной жизнью» в клубах. Кроме того, звезда завела роман с одним из студентов, влюбленные встречались 3 года, а потом расстались.