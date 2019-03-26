10 знаменитостей, которые показывают себя настоящими борцами за эту жизнь

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Здоровье — самое важное в жизни каждого человека, и от проблем с ним не застрахован никто. Многие звезды, которых мы видим счастливыми и полными сил, умалчивают о своих болезнях. Некоторые из них делятся личными трагедиями много лет спустя, но не с целью повысить интерес публики к ним, а чтобы люди задумались о своем здоровье прямо сейчас, иначе потом может быть поздно.

AdMe.ru расскажет о знаменитостях, которые столкнулись с предательством собственного тела, но это лишь закалило их и вдохновило радоваться жизни каждую секунду.

Марк Руффало

В 2001 году у актера была диагностирована вестибулярная шваннома — тип опухоли головного мозга, также известный как акустическая невринома. На тот момент его жена должна была скоро родить их первого сына, и Марк никому не рассказывал о своей болезни. Он дождался, когда его сыну исполнится неделя, и тогда поделился с женой печальной новостью. Операция по удалению прошла успешно, опухоль была доброкачественной, но привела к временному частичному параличу лица. Актер справился с недугом, однако остался глухим на левое ухо. Однако это не мешает ему быть счастливым семьянином и радовать поклоников своей игрой.

Морган Фримен

В 2013 году американский актер Морган Фриман обнародовал свой диагноз после автомобильной аварии в 2009 году — фибромиалгия. Это состояние, при котором человек испытывает хроническую боль в суставах, мышцах и других тканях. Симптомы Фримена включают «мучительную боль вверх и вниз по руке». Его левое плечо, рука и локоть были сломаны, и актеру была сделана операция. Врачи оперировали четыре часа, чтобы исправить повреждения нерва на его плече и руке. Морган — левша, но не может пошевелить пальцами левой руки. Он носит компрессионную перчатку для защиты от скопления крови из-за отсутствия движения. Он сам подшучивает над своей непослушной рукой и продолжает участвовать в разных проектах.

Алек Болдуин

Алек Болдуин рассказал о своей борьбе с болезнью Лайма в 2017 году. Актер заразился от укуса клеща, что привело к многолетним изнурительным симптомам: постоянным головным болям, светочувствительности, ломоте в мышцах, ознобу, сыпи на теле. Алек считает, что заболел задолго до того, как ему был официально поставлен диагноз. Первый раз клещ укусил его 17 лет назад — врачи предотвратили заражение, но позже актер был укушен снова, и это привело к болезни. Алек и его жена Хилария постоянно проверяют своих четверых маленьких детей на наличие признаков укусов клещей. «Я бы хотел, чтобы мои дети росли беззаботно и не нужно было бы каждый день осматривать их на предмет клещей. Но, к сожалению, теперь это часть моего образа жизни», — говорит он.

Анастейша

Анастейша живет с болезнью Крона с 13 лет. Когда болезнь диагностировали, ее тонкая кишка была настолько поражена гранулемами (доброкачественными образованиями), что пришлось удалить около 30 см органа, а также несколько лимфатических узлов. У певицы до сих пор проявляются некоторые симптомы — дискомфорт в животе и стреляющие боли под шрамом. Иногда она вообще не может есть. Но она держит свою болезнь под контролем отчасти благодаря своему здоровому образу жизни. Она не пьет больше одного-двух бокалов вина, никогда не принимала наркотики и не курит. А в 2003 году у певицы была диагностирована агрессивная форма рака молочной железы. Ей сделали операцию по удалению опухоли, после чего была проведена интенсивная лучевая терапия. Сейчас Анастейша ведет активную музыкальную деятельность и продолжает радовать поклонников.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм с детства страдал от легкой формы астмы. Он не хотел об этом говорить, так как астма не влияла на качество его игры. Но в 2009 году во время матча ему пришлось использовать ингалятор, и факт болезни уже было не скрыть. А в 2006 году футболист признался, что страдает от обсессивно-компульсивного синдрома. Футболист не может расслабиться и успокоиться, пока определенные вещи не будут выстроены в одну линию или разложены по каким-либо характеристикам. Его жена Виктория из-за этого называет Дэвида любимым чудаком.

Боно

Фронтмен U2 говорит, что его фирменные темные очки связаны с хроническим глазным заболеванием — Боно страдает от глаукомы в течение последних 20 лет. Поэтому он всегда ходит в специальных очках даже в помещении. Глаукома вызвана повышением давления в глазном яблоке, которое при отсутствии лечения может повредить зрительный нерв и привести к слепоте. Как вы понимаете, это вовсе не предлог, чтобы забыть о звездной карьере.

Мелани Гриффит

Актриса рассказала, что ей поставили диагноз «эпилепсия» восем лет назад. Болезнь была обнаружена после того, как случилось два припадка на яхте во время Каннского кинофестиваля в 2011 году. Гриффит говорит, что приступы начинаются после сильного стресса, но благодаря более размеренному образу жизни их не было вот уже в течение шести лет. Мелани живет в гармонии с собой и старается сделать так, чтобы больше людей задумались о своем здоровье.

Зои Салдана

У актрисы аутоиммунное заболевание — тиреоидит, или хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы, которое приводит к сниженной выработке ее гормонов. Эта болезнь может иметь такие симптомы, как усталость, увеличение веса, сухость кожи, выпадение волос, депрессия, слабость, замедление сердечного ритма и чувствительность к холоду. Зои борется с ними с помощью исключения глютена и молочных продуктов из своего рациона, а также благодаря активному образу жизни и новым ролям.

Дейзи Ридли

Актриса призналась, что ей было 15 лет, когда ей поставили диагноз «эндометриоз» — заболевание, при котором ткань, выстилающая матку, растет вне ее, распространяясь на другие органы. Дейзи сделали лапароскопию, но болезнь все равно влияет на гормональный фон, что вызывает проблемы с кожей. Ридли перепробовала много антибиотиков и средств для кожи, но многое не помогает. Лишь строгая диета позволяет сократить пагубное влияние болезни на гормональную систему. Актриса продолжает активно работать и хочет, чтобы больше людей обращали внимание на свое здоровье.

Эмилия Кларк

21 марта этого года Эмилия рассказала The New Yorker, что во время съемок «Игры престолов» она пережила инсульт и три операции на мозге. Все это время она отрицала информацию о своей болезни — даже коллеги не знали об этом, только руководство съемочной группы «Игры престолов» было осведомлено. После первого инсульта в 2011 году у Кларк началась афазия — расстройство речи. «В худшие моменты я хотела все закончить. Я просила медперсонал позволить мне умереть. Моя работа — все мечты о том, какой будет моя жизнь — была сосредоточена на языке, на общении. Без этого я чувствовала себя потерянной», — поделилась своими переживаниями актриса. К счастью, афазия прошла, но Эмилия должна была постоянно делать МРТ мозга — у нее обнаружилась еще одна аневризма, и за ее состоянием нужно было регулярно следить. В 2013 году девушке сделали операцию по удалению аневризмы, во время которой из-за кровоизлияния пришлось делать другую оперцию, уже на открытом мозге. В результате у актрисы остался огромный шрам на голове, а часть ее черепных костей — это титановые пластины. Кларк утверждает, что через шесть лет после третьей операции она чувствует себя просто отлично. Актриса является соосновательницей благотворительного фонда SameYou, который помогает обеспечить лечение людям, получившим черепно-мозговые травмы или пережившим инсульт.