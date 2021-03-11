10 знаменитостей, которые отказались от звезды на голливудской «Аллее славы»

Иметь звезду на «Аллее славы» в Голливуде жаждут многие знаменитости. Маленький клочок земли стал показателем того, насколько успешно сложилась карьера его обладателя. Однако есть медиаперсоны, которым это совсем неинтересно. Некоторые из них даже отказались от права разместить свое имя на тротуарах Голливудского бульвара и Вайн-стрит в Лос-Анджелесе.

AdMe.ru хочет рассказать о знаменитостях, которые отказались от своей звезды на самом известном в мире бульваре или остались безразличны к этой идее. И мы с уверенностью можем утверждать, что у них были на то причины.

Получить свою звезду на Голливудском бульваре не так просто, как вы могли подумать (и совсем не дешево)

Начнем с того, что путь к получению звезды на «Аллее» начинается с того, что фанаты или другие заинтересованные лица номинируют свою знаменитость. Конечно, это не значит, что знаменитость или ее представитель одобрят эту номинацию, а без этого никак. Затем оргкомитет в лице Голливудской торговой палаты выбирает, чью звезду поместить на «Аллею славы», а чью нет. Но на этом процесс не заканчивается: медиаперсона, которая принимает предложение, должна заплатить $ 50 000 за создание и монтаж звезды. Часть этих средств направляется на поддержание территории променада. Но если вы думали, что только экономические причины влияют на желание известного человека иметь свою звезду, то вы сильно заблуждались. Многие знаменитости, которые отклонили предложение, в целом не были заинтересованы в этой инициативе.

1. Мадонна

В конце 80-х, после того как второй альбом Мадонны завоевал мир, она решила не останавливаться на достигнутом. Певица продолжила ставить новые рекорды на музыкальном поприще, а также решила попробовать себя в киноиндустрии. Разумеется, всего этого было достаточно, чтобы ее номинировали на звезду. Но, несмотря на то, что инициатором была группа критиков, Мадонна отказалась от номинации и по сей день не объяснила причины отказа.

2. Уитни Хьюстон

Обожаемая фанатами исполнительница одной из главных песен века «I Will Always Love You» была назначена на собственную звезду в 1995 году, но ее представитель и сотрудники так и не обратились в Торговую палату, чтобы определить дату церемонии награждения. Во время интервью жена брата и по совместительству менеджер Уитни Хьюстон рассказала, что «она не хотела, чтобы на ее имя наступали ногами».

3. Брюс Спрингстин

Хотя легендарный музыкант и согласился принять свою звезду на голливудской «Аллее славы», на деле он ее так и не получил. Дело в том, что он просто не явился на публичную церемонию награждения. В результате комитет, отвечающий за награждение, ввел правило, которое обязывает награждаемых звезд посещать это мероприятие. «Мы называем его правилом Спрингстина», — пошутила продюсер «Аллеи славы» Ана Мартинес во время интервью.

4. Клинт Иствуд

Если и есть человек с многоплановой карьерой, который уж точно заработал этот крошечный клочок недвижимости на тротуаре, то это актер и режиссер Клинт Иствуд. С вестернов 60-х, которым он обязан своей славой, и по сей день американский титан киноиндустрии по-прежнему в профессии и успел поработать в 72 картинах. И это только в качестве актера. Он также участвовал во многих других фильмах как продюсер и режиссер. Несмотря на то что он много лет проработал в этой индустрии, он никогда не был заинтересован в получении своей звезды. Клинта Иствуда номинировали по разным поводам много раз, однако его ответ всегда был вежливым, но твердым «нет».

5. Джулия Робертс

Несмотря на то что все мы видели Вивиан Уорд, которую сыграла Джулия Робертс, стоящей на этом знаменитом бульваре в начале фильма «Красотка», к сожалению, имени актрисы мы там не найдем. В июне 2019 года Джулия Робертс была назначена на звезду, которая могла бы появиться в 2020-м, но она отклонила предложение. Как и Спрингстину, ей было безразлично, владеет она маленьким куском земли со своей звездой в Голливуде или нет.

6. Джон Денвер

Исполнитель кантри, который был очень успешен в 70-х, а кроме того, занимался общественной деятельностью, связанной с гуманитарными и экологическими проблемами, потерял свою звезду в 1982 году. И это несмотря на то, что его представитель заплатил $ 3 000 за ее установку на голливудской «Аллее славы». Ни Джон Денвер, ни его менеджер так и не нашли возможности согласовать дату церемонии. Как бы то ни было, в 2014 году члены семьи артиста согласились установить звезду посмертно, через 17 лет после его гибели. «Мы гордимся тем, что чествуем одного из знаковых американских исполнителей, которого всем нам не хватает. К счастью, у нас есть его потрясающая музыка, благодаря которой мы будем его помнить», — сказал президент Торговой палаты Голливуда.

7. Дензел Вашингтон

Несмотря на то что удостоенный множества наград актер и режиссер по праву заслужил свою звезду на Голливудском бульваре, он, похоже, не очень в этом заинтересован. Он так и не назначил дату публичной церемонии, при том что был номинирован. Поэтому его звезда все еще ждет установки.

8. Джордж Клуни

Еще одно имя, которого вы не найдете на бульваре Голливуд, — это Джордж Клуни. Он стал знаменит после выхода сериала «Скорая помощь». И это не потому, что он не был отобран или номинирован, а потому, что тоже не назначил дату церемонии установки звезды. Именно по этой причине процесс также был приостановлен. Будем надеяться, что сроки не истекут и он все же найдет время на участие в церемонии.

9. Принс

У запоминающегося и экстравагантного Принса, который стал исполнителем одного из хитов века «Purple Rain», тоже нет места на «Аллее славы» в Голливуде. Для ясности отметим, что это вовсе не потому, что он не был отобран или ему не предлагали. Его номинировали на собственную звезду в 90-х. Организаторы рассчитывали провести церемонию в конце десятилетия, чтобы событие перекликалось с названием 5-го альбома певца — «1999». Однако, по словам Аны Мартинес, он отклонил инициативу, сказав, что пока не пришло его время. После смерти Принса его имя еще раз всплыло в этой истории, когда фанаты хотели установить звезду любимого певца посмертно. Но по правилам Торговой палаты для этого должно пройти 5 лет с даты смерти. Однако поклонников Принса это не остановило и они сами вписали его имя в «Аллею славы».

10. Мухаммед Али

Мухаммед Али согласился с установкой своей звезды в Голливуде, но из-за религиозных убеждений ему не понравилась идея, что люди будут наступать на имя Мухаммед. Поэтому, когда в 2002 году открыли мемориальную доску в честь великого боксера на стене театра «Долби», там же разместили и его звезду, которая стала первой и единственной не на тротуаре, а на стене.