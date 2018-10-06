10 знаменитостей, которые не стыдятся выйти в свет в одном и том же наряде несколько раз

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаменитости всегда находятся под давлением общественности и обязательств, чтобы выглядеть определенным образом. Существует негласное правило, что публичные люди не должны надевать одну и ту же одежду дважды: это считается моветоном. Однако есть и те, кто пренебрегает этим советом и не видит ничего постыдного в том, чтобы несколько раз выйти в свет в одном наряде. Если платье нравится и в нем ты чувствуешь себя превосходно, то почему бы и нет?

AdMe.ru вспомнил 10 случаев, когда знаменитости повторяли один и тот же образ на разных мероприятиях и чувствовали себя при этом великолепно.

1. Падма Лакшми

Падма Лакшми выглядела сногсшибательно в красном платье J. Mendel в 2018 году на церемонии вручения премии «Эмми». Некоторым этот образ показался знакомым. И действительно, Падма уже выходила в свет в этом платье в 2017 году на церемонии «Женщина года» индийского издания Vogue . Актриса объяснила свой выбор наряда тем, что время и труд, которые были потрачены на создание платья, заслуживают того, чтобы носить его снова и снова, показывая тем самым его ценность.

2. Наоми Кэмпбелл

В 2015 году Наоми Кэмпбелл сверкала в серебряном платье Versace на премии Fragrance Foundation Awards, где вручали награды за достижения в области парфюмерии. В первый раз это платье Наоми надела еще в 1998 году. Несмотря на такой большой промежуток времени, наряд на модели смотрелся так же превосходно, как и прежде.

3. Хелен Миррен

Особой популярностью у Хелен Миррен пользовалось черное платье с зеленым цветочным принтом Dolce & Gabbana , которое она носила в 2013–2015 годах. В нем актриса появилась на премьерах спектаклей «Волшебная страна» и «Сон в летнюю ночь», на вручении наград The Prince’s Trust & Samsung Celebrate Success Awards и «Кинопремии Империя». Благодаря правильно подобранным кардиганам, аксессуарам и обуви, Хелен удается сделать каждый выход непохожим на другие, при этом всегда придерживаясь своего элегантного стиля.

4. Хелена Бонэм Картер

Хелена Бонэм Картер всегда отличалась своим особенным чувством стиля, выбирая наряды под стать внутреннему мироощущению. Случалось и такое, что в одном и том же платье она могла появиться на разных мероприятиях. В марте 2010 года в алом атласном платье актриса пришла на премьеру фильма «Алиса в Стране чудес». Позже она еще дважды надевала его: на вручении наград BAFTA в Лондоне и чайной вечеринке этой же премии в Лос-Анджелесе .

5. Сьюзан Сарандон

В 2013 году в этом маленьком черном платье с принтом Сьюзан Сарандон появилась на премьере фильма «Последний Робин Гуд» на второй день Международного кинофестиваля в Торонто . Спустя 2 года актриса повторила свой образ во время посещения бродвейской премьеры мюзикла «Гамильтон» в Нью-Йорке.

6. Тиффани Хаддиш

Актриса и стендап-комик Тиффани Хаддиш купила белое платье Alexander McQueen за $ 4 тыс. в 2017 году. С тех пор она уже носила его 3 раза на крупных мероприятиях. В июле она появилась в нем на премьере фильма «Улетные девочки», в ноябре — в телепередаче «Субботним вечером в прямом эфире», а позже — на церемонии вручения премии «Оскар». По словам Тиффани , многие знаменитости поддержали ее в решении выбрать одинаковый наряд для разных мероприятий и даже стали брать с нее пример.

7. Софи Лорен

Элегантное черное платье с прозрачными расшитыми рукавами итальянская актриса Софи Лорен надевала на 67-ю ежегодную премию «Золотой глобус». Годом позже в нем же она приветствовала всех собравшихся на праздновании 150-летия объединения Италии.

8. Кира Найтли

Кира Найтли в качестве свадебного наряда в 2013 году выбрала тюлевое платье Chanel длиной до колена. Однако после торжества актриса не захотела так просто расставаться с любимой вещью. Позже в этом же платье посетила ежегодный благотворительный вечер Serious Fun Gala, направленный на сбор средств для реабилитационных детских лагерей. В этот раз у платья появились длинные прозрачные рукава — в итоге получился совершенно новый образ.

9. Кирстен Данст

В маленьком кружевном платье Christian Lacroix Кирстен Данст появилась на вечеринке Vanity Fair по случаю церемонии награждения премией «Оскар» в 2004 году. Спустя 13 лет актриса повторила свой выход на презентации новой коллекции The Garden of Kalahari в Париже.

10. Анна Винтур

От кого точно не ожидаешь повторения наряда, так это от главного редактора журнала Vogue Анны Винтур , которая считается одной из самых влиятельных фигур в мире моды. Цветочное платье Lanvin Винтур сначала надела на мероприятие Moet & Chandon, организованное французской компанией производства шампанского. Спустя месяц она появилась в том же платье на показе коллекции Yves Saint Laurent в рамках Недели моды в Париже.

Мы поддерживаем героинь нашей подборки, ведь не одежда красит человека. А вы считаете так же?