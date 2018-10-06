10 знаменитостей, которые не стыдятся выйти в свет в одном и том же наряде несколько раз
Знаменитости всегда находятся под давлением общественности и обязательств, чтобы выглядеть определенным образом. Существует негласное правило, что публичные люди не должны надевать одну и ту же одежду дважды: это считается моветоном. Однако есть и те, кто пренебрегает этим советом и не видит ничего постыдного в том, чтобы несколько раз выйти в свет в одном наряде. Если платье нравится и в нем ты чувствуешь себя превосходно, то почему бы и нет?
AdMe.ru вспомнил 10 случаев, когда знаменитости повторяли один и тот же образ на разных мероприятиях и чувствовали себя при этом великолепно.
1. Падма Лакшми
2. Наоми Кэмпбелл
В 2015 году
3. Хелен Миррен
© Everett Collection / Eastnews © Everett Collection / Eastnews © James Warren / Eastnews © Jon Furniss/Invision/INVW / Eastnews
Особой популярностью у
4. Хелена Бонэм Картер
© Gorassini Giancarlo / Eastnews © Richard Kendal/Retna Pictures / Eastnews © Mayer/face to face / Eastnews
5. Сьюзан Сарандон
В 2013 году в этом маленьком черном платье с принтом
6. Тиффани Хаддиш
Актриса и стендап-комик Тиффани Хаддиш купила белое платье
7. Софи Лорен
Элегантное черное платье с прозрачными расшитыми рукавами итальянская актриса
8. Кира Найтли
9. Кирстен Данст
В маленьком кружевном платье
10. Анна Винтур
От кого точно не ожидаешь повторения наряда, так это от главного редактора
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Фото на превью CelebStarzNews / twitter