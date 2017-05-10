10 знаменитых пар, которые не побоялись дать своим отношениям второй шанс

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Говорят, что разбитую чашку не склеишь, но жизнь показывает, что и из этого правила бывают исключения. Порой люди меняются и идут на компромиссы, ведь настоящая любовь того стоит. AdMe.ru нашел для вас 10 примеров того, что иногда стоит дать второй (или даже третий) шанс своим отношениям.

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли

Джейсон и Роузи познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале и сразу же понравились друг другу. Их счастье казалось безоблачным, но через 3 года пара вдруг решила взять паузу в отношениях. По словам одного из друзей, это произошло из-за разницы в возрасте (Джейсон старше Роузи на 19 лет) и порождаемых ею разногласий. Но так или иначе Джейсон и Роузи смогли преодолеть все трудности. Теперь они помолвлены и готовятся стать родителями: в феврале 2017 года стало известно, что Роузи ожидает малыша.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Майкл и Кэтрин поженились в 2000 году. Несмотря на то что немногие верили в долговечность их союза — по-видимому, из-за 25-летней разницы, — супруги прошли вместе через все испытания, включая судебные иски бывшей жены, онкологическое заболевание Майкла и проблемы с законом, которые возникли у его сына. Но в 2013 году стало известно, что Кэтрин и Майкл живут раздельно. Возможно, причиной разрыва стала усталость Кэтрин — череда неприятностей негативно повлияла на ее психическое здоровье. Однако развода не последовало — паре удалось помириться на радость поклонникам.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Дружеские отношения Уильяма и Кейт начались в 2002 году и постепенно переросли в романтические. Молодые люди часто появлялись вместе, что породило слухи об их скорой помолвке, но вместо этого в 2007 году стало известно о разрыве пары. Впрочем, он не продлился долго, и уже через несколько месяцев принц и его возлюбленная снова начали встречаться. В 2010 году было объявлено о помолвке, в 2011 состоялась свадьба, а теперь у Кейт и Уильяма уже двое детей.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Эта пара казалась образцовой, но и у них возникли разногласия, которые привели к тому, что после 11 лет совместной жизни Меган и Брайан подали на развод. Каково же было удивление поклонников, когда спустя полгода после официального расставания оказалось, что Меган беременна, а отец будущего ребенка — не кто иной, как ее уже почти бывший муж. В 2016 году супруги окончательно воссоединились, и хочется верить, что теперь уже навсегда.

Пинк и Кэри Харт

Пинк, в отличие от многих девушек, не постеснялась сама сделать предложение руки и сердца, которое Кэри принял. Пара связала себя узами брака в 2006 году, но уже в 2008-м их отношения распались. Впрочем, супруги не торопились с официальным расторжением брака, и не зря. Спустя еще год они воссоединились, стали посещать семейного терапевта, а в 2011 году на свет появилась их первая дочь.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Похоже, что 2013 год стал роковым для многих пар. Именно тогда Майли и Лиам, которые встречались на протяжении 4 лет, объявили о своем расставании. Им понадобилось еще 3 года для того, чтобы переосмыслить свои отношения и понять, что вместе им все-таки лучше. По слухам, молодые люди даже сыграли тайную свадьбу в Австралии. Но как бы там ни было, фото из инстаграма Майли подтверждают то, что они с Лиамом счастливы.

Билли Рэй Сайрус и Тиш Сайрус

Родителям Майли Сайрус, кантри-певцу Билли Рэю Сайрусу и кинопродюсеру Тиш Сайрус, тоже приходилось сталкиваться с кризисом в отношениях, причем неоднократно. Они поженились в 1993 году, а в 2010 Билли Рэй подал на развод, но спустя 5 месяцев отозвал свое заявление. Казалось бы, все наладилось, но через 3 года на развод подала уже Тиш — и снова заявление было отозвано. На этот раз паре потребовался всего лишь месяц, чтобы помириться.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин и Джессика познакомились в 2007 году на церемонии «Золотой глобус», и вскоре у них завязались романтические отношения, которые прервались в 2011 году. По слухам, причиной тому стало увлечение Джастина актрисой Оливией Манн. Тем не менее спустя полгода пара смогла помириться. В 2012 они узаконили свои отношения, а еще через 3 года у них родился первенец.

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез

Жан-Клод Ван Дамм женился 5 раз, 2 из которых — на чемпионке по бодибилдингу Глэдис Португез. В первый раз они сыграли свадьбу в 1987 году, но развелись в 1992-м, когда Жан-Клод решил оставить жену ради модели Дарси Ляпьер. Но этот брак не продлился долго, и Ван Дамм решил вернуться к бывшей супруге. В 1999 году Глэдис снова вышла замуж за актера, а в 2015-м подала на развод по причине «непримиримых противоречий». Но все же второй развод не состоялся — супругам удалось спасти свой брак.

Адам Левин и Бехати Принслу

Вокалист и гитарист Maroon 5 Адам Левин начал встречаться с моделью Victoria’s Secret Бехати Принслу в 2012 году, но уже через год они расстались. Видимо, чтобы досадить Бехати, Адам завел отношения с другой моделью, Ниной Агдал. Этот эпизод не помешал воссоединению Адама и Бехати, и уже в июле 2013-го стало известно об их помолвке. В настоящее время они женаты и воспитывают дочь по имени Дасти Роуз.