10 знаменитых пар, которые не побоялись дать своим отношениям второй шанс

10 знаменитых пар, которые не побоялись дать своим отношениям второй шанс

Говорят, что разбитую чашку не склеишь, но жизнь показывает, что и из этого правила бывают исключения. Порой люди меняются и идут на компромиссы, ведь настоящая любовь того стоит.

AdMe.ru нашел для вас 10 примеров того, что иногда стоит дать второй (или даже третий) шанс своим отношениям.

Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли

Джейсон и Роузи познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале и сразу же понравились друг другу. Их счастье казалось безоблачным, но через 3 года пара вдруг решила взять паузу в отношениях. По словам одного из друзей, это произошло из-за разницы в возрасте (Джейсон старше Роузи на 19 лет) и порождаемых ею разногласий. Но так или иначе Джейсон и Роузи смогли преодолеть все трудности. Теперь они помолвлены и готовятся стать родителями: в феврале 2017 года стало известно, что Роузи ожидает малыша.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Майкл и Кэтрин поженились в 2000 году. Несмотря на то что немногие верили в долговечность их союза — по-видимому, из-за 25-летней разницы, — супруги прошли вместе через все испытания, включая судебные иски бывшей жены, онкологическое заболевание Майкла и проблемы с законом, которые возникли у его сына. Но в 2013 году стало известно, что Кэтрин и Майкл живут раздельно. Возможно, причиной разрыва стала усталость Кэтрин — череда неприятностей негативно повлияла на ее психическое здоровье. Однако развода не последовало — паре удалось помириться на радость поклонникам.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Дружеские отношения Уильяма и Кейт начались в 2002 году и постепенно переросли в романтические. Молодые люди часто появлялись вместе, что породило слухи об их скорой помолвке, но вместо этого в 2007 году стало известно о разрыве пары. Впрочем, он не продлился долго, и уже через несколько месяцев принц и его возлюбленная снова начали встречаться. В 2010 году было объявлено о помолвке, в 2011 состоялась свадьба, а теперь у Кейт и Уильяма уже двое детей.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Эта пара казалась образцовой, но и у них возникли разногласия, которые привели к тому, что после 11 лет совместной жизни Меган и Брайан подали на развод. Каково же было удивление поклонников, когда спустя полгода после официального расставания оказалось, что Меган беременна, а отец будущего ребенка — не кто иной, как ее уже почти бывший муж. В 2016 году супруги окончательно воссоединились, и хочется верить, что теперь уже навсегда.

Пинк и Кэри Харт

Пинк, в отличие от многих девушек, не постеснялась сама сделать предложение руки и сердца, которое Кэри принял. Пара связала себя узами брака в 2006 году, но уже в 2008-м их отношения распались. Впрочем, супруги не торопились с официальным расторжением брака, и не зря. Спустя еще год они воссоединились, стали посещать семейного терапевта, а в 2011 году на свет появилась их первая дочь.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Похоже, что 2013 год стал роковым для многих пар. Именно тогда Майли и Лиам, которые встречались на протяжении 4 лет, объявили о своем расставании. Им понадобилось еще 3 года для того, чтобы переосмыслить свои отношения и понять, что вместе им все-таки лучше. По слухам, молодые люди даже сыграли тайную свадьбу в Австралии. Но как бы там ни было, фото из инстаграма Майли подтверждают то, что они с Лиамом счастливы.

Билли Рэй Сайрус и Тиш Сайрус

Родителям Майли Сайрус, кантри-певцу Билли Рэю Сайрусу и кинопродюсеру Тиш Сайрус, тоже приходилось сталкиваться с кризисом в отношениях, причем неоднократно. Они поженились в 1993 году, а в 2010 Билли Рэй подал на развод, но спустя 5 месяцев отозвал свое заявление. Казалось бы, все наладилось, но через 3 года на развод подала уже Тиш — и снова заявление было отозвано. На этот раз паре потребовался всего лишь месяц, чтобы помириться.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин и Джессика познакомились в 2007 году на церемонии «Золотой глобус», и вскоре у них завязались романтические отношения, которые прервались в 2011 году. По слухам, причиной тому стало увлечение Джастина актрисой Оливией Манн. Тем не менее спустя полгода пара смогла помириться. В 2012 они узаконили свои отношения, а еще через 3 года у них родился первенец.

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез

Жан-Клод Ван Дамм женился 5 раз, 2 из которых — на чемпионке по бодибилдингу Глэдис Португез. В первый раз они сыграли свадьбу в 1987 году, но развелись в 1992-м, когда Жан-Клод решил оставить жену ради модели Дарси Ляпьер. Но этот брак не продлился долго, и Ван Дамм решил вернуться к бывшей супруге. В 1999 году Глэдис снова вышла замуж за актера, а в 2015-м подала на развод по причине «непримиримых противоречий». Но все же второй развод не состоялся — супругам удалось спасти свой брак.

Адам Левин и Бехати Принслу

Вокалист и гитарист Maroon 5 Адам Левин начал встречаться с моделью Victoria’s Secret Бехати Принслу в 2012 году, но уже через год они расстались. Видимо, чтобы досадить Бехати, Адам завел отношения с другой моделью, Ниной Агдал. Этот эпизод не помешал воссоединению Адама и Бехати, и уже в июле 2013-го стало известно об их помолвке. В настоящее время они женаты и воспитывают дочь по имени Дасти Роуз.

Фото на превью PHOTOSHOT/REPORTER/East News

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