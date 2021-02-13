10 знаменитостей, которые не доверяют визажистам и красятся самостоятельно даже для важных выходов

Сколько раз, глядя на фотографии знаменитостей, вы ловили себя на мысли: «Да будь в моем распоряжении такие стилисты, я бы выглядела не менее сногсшибательно»? В том, что каждая девушка может выглядеть как голливудская звезда, мы не сомневаемся. Но только для этого не всегда нужны визажисты. Оказывается, даже не все селебрити прибегают к их услугам.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед мастерством и смелостью наших героинь, которые сами наносят себе макияж для публичных мероприятий и делают это не хуже ведущих мастеров.

Кейт Уинслет

Оскароносная актриса по возможности старается сама делать макияж для выходов в свет, так как знает, какие средства ей подходят, а какие нет. В одном из своих интервью Кейт призналась, что всегда смешивает основу двух оттенков и старается использовать как можно меньше пудры: «У меня на щеках персиковый пушок, поэтому я крайне осторожна с пудрой».

Мэйси Уильямс

В 2017 году звезда «Игры престолов» рассказала, что подготовиться к церемонии Q Awards ей помогли не профессиональные визажисты, а ее тогдашний бойфренд Олли Джексон. При этом самую сложную часть макияжа Мэйси выполнила сама: накрасила глаза, нанесла бронзер и блеск для губ.

Кейт Миддлтон

Хотя иногда герцогине Кембриджской все же помогают специалисты, в большинстве случает она сама наносит себе макияж. Известно, что даже в день своей свадьбы Кэтрин накрасилась самостоятельно, и сделала это на высшем уровне.

Ева Лонгория

Визажист.

Сама.

В распоряжении актрисы находится команда специалистов, однако иногда она предпочитает готовить себя к выходу в свет самостоятельно. В 2016 году звезда «Отчаянных домохозяек» восхитила поклонников макияжем в розовых оттенках. Он был выполнен настолько мастерски, что никто и не догадался, что визажист — непрофессионал.

Селена Гомес

Селена питает большую любовь к косметике. В прошлом году она запустила собственный бьюти-бренд, а также осмелилась предстать на обложке журнала в макияже собственного авторства. Певица также призналась, что обожает экспериментировать с мейкапом и пробовать новые продукты.

Эмили Ратаковски

С такой внешностью, как у Эмили, выглядеть превосходно не составляет никакого труда. И модель часто пользуется этим. Девушка призналась, что редко прибегает к услугам визажистов и в большинстве случаев сама красится для выхода в свет.

Меган Маркл

В 2018 году во время своего первого официального тура по Ирландии в качестве герцогини Сассекской Меган отказалась от услуг визажиста. Но это не значит, что супруга принца никогда не прибегает к помощи специалистов. Свой свадебный образ, в отличие от Кейт Миддлтон, она доверила профессиональному стилисту Дэниелу Мартину.

Гвен Стефани

Гвен не раз признавалась, что давно отказалась от услуг визажистов. Все эксперименты с макияжем: фиолетовая помада, блестки и стразы — дело рук самой певицы. Но волосы она, как правило, доверяет профессиональным стилистам.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи регулярно рассказывает о своих косметических процедурах в инстаграме, поэтому очевидно, что самостоятельно подготовиться к выходу в свет для нее не составляет никакого труда. Модель призналась, что самой любимой частью работы для нее всегда был процесс нанесения макияжа и укладки волос, во время которого она могла подсмотреть лайфхаки у профессионалов.

Шакира

Шакира не только сама делает себе педикюр, но и ловко справляется с мейкапом. Певица самостоятельно красится почти для всех выходов в свет, съемок и фотосессий. «Обычно я наношу естественный цвет на губы и делаю акцент на глаза. По-моему, чем меньше косметики я использую, тем лучше выгляжу. После стольких лет перед камерой иногда мне кажется, что я выгляжу лучше, чем 10 лет назад, когда так много красилась!» — поделилась она.