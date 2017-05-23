10 знаменитостей, которые надрали зад болезням

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многим кажется, что жизнь у обеспеченных и знаменитых не так сложна, как у остальных. Но от проблем, в том числе и со здоровьем, к сожалению, не застрахован никто. AdMe.ru расскажет о знаменитостях, которые, узнав о серьезном заболевании, не впали в отчаяние. Они не только выиграли в борьбе с опасной болезнью, но и помогают достичь таких же результатов другим.

Шэрон Стоун

Актриса, один из секс-символов Голливуда, перенесла клиническую смерть из-за разрыва аневризмы и мозгового кровоизлияния. Несмотря на проблемы с речью после операции, меньше чем через 5 лет Шэрон блистала в «Основном инстинкте — 2». Справившись с трудностями, киноактриса подает пример и поддерживает людей с серьезными заболеваниями. За вклад в благотворительность Шэрон Стоун в 2013 году была удостоена Нобелевской премии.

Майкл Джей Фокс

Выдающемуся актеру в 1991 году поставили диагноз — болезнь Паркинсона. Уже после этой неутешительной новости он 5 раз становился лауреатом «Эмми», не считая других наград. Но главной целью жизни актера стала помощь в борьбе с недугом другим людям: Майкл основал фонд с капиталом в $ 450 млн, который занимается исследованиями для поиска лекарства от болезни Паркинсона.

Джулия Робертс

Актриса борется с болезнью Верльгофа, при которой даже небольшой порез на коже грозит сильным кровотечением. Несмотря на это, она снимается в фильмах, получает престижные награды и воспитывает 3 детей. Зная, скольких моральных и материальных сил требует борьба с серьезными заболеваниями, Джулия Робертс находит время и возможность помогать тем, кто оказался в беде, выступая послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Бен Стиллер

Знаменитый комик перенес операцию по удалению раковой опухоли и изнуряющую химиотерапию. Со слов актера, вначале он впал в панику, но потом нашел повод для радости, ведь рак обнаружили на ранней стадии. Вернувшись к обычной жизни, Бен Стиллер начал много делать для того, чтобы подарить и другим шанс на выздоровление. Он поддерживает 25 организаций, среди которых институт по изучению рака и фонд по поддержке больных с онкологическими болезнями.

Тони Брэкстон

Известная певица, 5-кратная обладательница престижной музыкальной премии «Грэмми» страдает красной волчанкой — болезнью, при которой иммунная система атакует клетки собственного организма. Узнав свой диагноз, Тони Брэкстон стала помогать тем, кто страдает от этого недуга. Певица участвует материально в судьбах людей и подает пример для подражания, ведь, несмотря на болезнь, она продолжает радовать слушателей своими хитами.

Дэниел Рэдклифф

Обожаемый «Гарри Поттер» страдает от диспраксии — нервного расстройства, при котором сложно выполнять самые простые движения. При такой, казалось бы, не совместимой с актерским делом болезни он сделал успешную карьеру в кинематографе. Опыт, приобретенный в борьбе с этой болезнью, позволяет актеру давать советы тем, кто страдает аналогичными заболеваниями. Дэниел призывает их не сдаваться, ведь именно вера в себя помогла ему стать тем, кем он является.

Леди Гага

Эпатажная исполнительница многих хитов современности болеет системной красной волчанкой. Однажды во время рецидива певица написала длинный пост, в котором рассказала о ваннах со льдом, одеяле из фольги и других нелегких способах лечения. Зная не понаслышке о трудностях, с которыми может столкнуться человек на своем жизненном пути, звезда регулярно жертвует деньги и выступает в защиту тех, кому нужна моральная поддержка.

Майкл Карлайл Холл

Актер, сыгравший несравненного Декстера, в 2010 году узнал, что у него лимфома. Рассказывая, через что ему пришлось пройти, киноактер искренне сожалеет о том, что не у всех есть необходимые возможности для лечения. Чтобы поддержать таких людей, Майкл стал официальным представителем общества лейкемии и лимфомы, которое финансирует исследования рака и помогает больным людям.

Кайли Миноуг

Австралийская певица, автор песен и просто шикарная женщина в 2005 году узнала о том, что у нее рак груди. Выиграв в нелегкой битве с болезнью, Кайли начала тратить много средств на то, чтобы донести важность своевременной диагностики онкологических болезней. Случай Кайли Миноуг стал знаковым в борьбе с раком груди, и благодаря ей миллионы женщин стали регулярно проходить обследование. За вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями она была удостоена звания почетного доктора медицинских наук.

Хью Джекман

В 2013 году у актера обнаружили рак кожи, и с тех пор он перенес 6 операций. Кажется, после стольких испытаний любому необходима пауза, но Хью Джекман продолжает упорно работать. Вероятно, столкнувшись лицом к лицу со страшным диагнозом, актер понял, как сильно нужна поддержка больным людям. Он спонсирует 27 организаций, которые занимаются исследованиями рака и другими актуальными проблемами.