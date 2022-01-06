10 знаменитостей, которые на ура справляются с ролью мачехи или отчима

В драмах или телесериалах неродных родителей часто изображают как «злодеев». К счастью, некоторые знаменитости смогли доказать обратное. Воспитание ребенка, который не является биологическим, часто сопряжено с разными трудностями, но людям не всегда нужно кровное родство, чтобы установить особую связь.

Мы в AdMe.ru нашли 10 известных людей, которые приняли детей партнеров как своих собственных, а те в ответ полюбили их как родных родителей.

1. Габриэль Юнион

Актриса начала встречаться с игроком NBA Дуэйном Уэйдом в 2008 году, в тот момент, когда он получил полную опеку над своими тремя детьми. В 2014 году они поженились, и Юнион официально стала приемной матерью. Этот термин ее раздражает. Габриэль считает, что это ярлык, который навешивают на женщин, не являющихся настоящими матерями.

2. Гвинет Пэлтроу

Актриса и основательница бренда Goop также является мачехой для детей своего второго мужа Брэда Фэлчака. Между прочим, они одного возраста с ее собственными детьми от бывшего мужа Криса Мартина. Гвинет Пэлтроу однажды сказала, что сначала не представляла, как быть мачехой, и у нее не было учебников, которые могли бы ей в этом помочь. Но она многому научилась в процессе и любит своих пасынка и падчерицу. Пэлтроу также рассказала в интервью, что ей и Фэлчаку потребовался год после свадьбы, чтобы съехаться, потому что они очень серьезно относятся к своим детям и их личному пространству.

3. Блейк Шелтон

Наставник в шоу «Голос» сказал, что он проникся ролью «бонусного папы» для 3 сыновей Гвен Стефани, ведь и сам он тоже рос с отчимом, который был для него героем. Цель Шелтона — стать таким же человеком в жизни своих пасынков. Он добавил, что уже не представляет своей жизни без них. К тому же кантри-певец так уважает сыновей Гвен, что попросил у них разрешения, прежде чем сделать предложение их матери, что было невероятно мило с его стороны.

4. Лиэнн Раймс

У певицы и композитора Лиэнн Раймс особенные отношения с 2 детьми-подростками ее мужа Эдди Сибриана. Раймс познакомилась с ними, когда одному из мальчиков было 6, а другому 2 года. Она сказала, что было удивительно наблюдать за тем, как они растут. Певица осознает ответственность, которая ложится на нее в связи с тем, что она стала принимать участие в их воспитании. Лиэнн также рассказала, что День матери дети проводят со своей родной мамой, зато в следующее воскресенье настает ее очередь, и они отмечают «День мачехи».

5. Алиша Киз

15-кратная обладательница «Грэмми» вышла замуж за продюсера звукозаписи и лауреата «Грэмми» рэпера Swizz Beatz в 2010 году и стала настоящей мамой его сыну Насиру Дину. Забавный факт: Алиша попросила пасынка называть ее Уми, что в переводе с арабского означает «мать». Несмотря на сложное начало отношений из-за конфликтов с бывшей женой Swizz Beatz Машондой Тифрере, Киз удалось установить основные правила и найти способ стать еще одним родителем Насиру. Похоже, что исполнительница «Girl on Fire» — «зажигательная» мачеха. Машонда Тифрере положительно отзывалась о ней. У этих троих получилось создать среду, в которой все их дети комфортно развиваются и чувствуют себя любимыми.

6. Мэттью Кома

Певец, композитор и продюсер Мэттью Кома стал вторым отцом для Луки, 9-летнего сына Хилари Дафф от предыдущего брака. И похоже, что Мэттью уже никуда не денется, потому что он даже сделал татуировку в честь Луки. В одном видео Хилари вспоминает, как тогда еще бойфренд познакомился с ее старшим сыном. Она сказала, что Мэттью Кома пришел на вечеринку по случаю Хеллоуина в костюме черепашки-ниндзя, и Лука сразу почувствовал, что они станут лучшими друзьями. Их крепкие отношения убедили Хилари, что Кома будет хорошим отцом их детям, и вскоре они дважды стали родителями.

7. Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» не интересовалась детьми, пока не стала мачехой троим детям Хосе Антонио Бастона от предыдущего брака. Она сказала, что этот опыт помог ей подготовиться к материнству. И когда они с мужем объявили о ее беременности в 2018 году, Ева почувствовала, что у нее есть надежный тыл и они готовы к тому, чтобы их семья стала больше.

8. Джо Манганьелло

Звезда фильма «Супер Майк» и София Вергара, мама из «Американской семейки», поженились в 2015 году. И хотя у них пока нет собственных детей, Манганьелло гордится тем, что он стал отчимом очаровательному сыну Вергары Маноло. Джо Манганьелло поддерживает Маноло на всех жизненных этапах: например, когда он окончил колледж в 2015 году. Маноло, по всей видимости, тоже любит своего отчима и поддерживает его отношения с мамой. Например, однажды в день их годовщины он устроил для них ужин-сюрприз.

9. Камилла Паркер-Боулз

Многие люди думают, что у принцев Уильяма и Гарри сложные отношения со своей мачехой. Напротив, наследники защищают ее, говоря, что она далека от образа «злой мачехи», который ей часто приписывают. Принц Гарри однажды сказал, что он и его брат «души в ней не чают», что она замечательная женщина и сделала их отца очень счастливым. Один журналист также написал, что Гарри принял и тот факт, что герцогиня Корнуолльская была в жизни его отца очень давно, и принцы действительно полюбили ее.

10. Антонио Бандерас

Актер, известный по роли Зорро (а младшему поколению — по озвучиванию Кота в сапогах в «Шреке»), является примером для подражания для своей падчерицы, Дакоты Джонсон, которую многие знают по ее работе в фильме «Пятьдесят оттенков серого». Бандерас стал частью жизни Дакоты, когда женился на ее маме Мелани Гриффит. Они разошлись в 2015 году после 20 лет вместе, но это не затронуло взаимоотношения Бандераса с Дакотой Джонсон. На церемонии вручения премии Hollywood Film Awards в 2019 году Дакота Джонсон отдала дань уважения своему отчиму, произнеся трогательную речь. Она сказала, что многое узнала о страстном служении делу и дисциплине, наблюдая, как ее «папонио» (игра слов «папа» и «Антонио») готовится к роли. Бандерас не меньше гордится своей падчерицей. Он был свидетелем каждого этапа ее карьеры и в соцсетях называет ее своей «сияющей Дакотой».