10+ знаменитостей, которые готовы пойти на все, чтобы защитить свою частную жизнь

Знаменитости всегда должны отлично выглядеть, это обязательное условие их популярности. Но некоторые известные люди вместо этого решили сосредоточиться на охране своей частной жизни. Кто-то для выхода на улицу надевает одну и ту же одежду, чтобы запутать папарацци, другие на сцене прячут лица под огромными шлемами. Они считают, что звездный статус — это не повод отказаться от личного пространства.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что некоторые знаменитости ведут очень скрытный образ жизни, а некоторые не показывают свои лица даже на сцене.

1. Брэд Питт

Не все даже самые преданные фанаты актера знают, что Брэда Питта назвали в честь отца — Уильяма Элвина Питта, и его полное имя — Уильям Брэдли Питт. Но он решил отказаться от первого имени и оставить только Брэд. Обладатель премии «Оскар» очень серьезно относится к охране своей частной жизни. У него нет аккаунтов в соцсетях, и он даже нанял интернет-телохранителей, чтобы защитить своих детей, когда те выходят в сеть.

2. Кэти Перри

Многие знаменитости не могут пойти в салон красоты или выпить чашечку кофе в кофейне, не попав в заголовки новостей. Но Кэти Перри отказывается играть по этим правилам. Певица использует хитрый ход, чтобы сбить с толку папарацци: выходя из дома, она всегда надевает один и тот же спортивный костюм adidas. А если она примерно одинаково выглядит на всех фотографиях, очень сложно понять, когда был сделан снимок.

3. H.E.R.

Исполнительница R&B и композитор H.E.R., которая за последние несколько лет получила 4 «Грэмми», никогда не появляется на публике без огромных очков. 24-летняя певица очень серьезно относится к своему личному пространству и выбирает самый простой способ скрыться от навязчивого внимания папарацци.

4. Polar

Днем она обычная школьница-подросток, а ночью — певица-бунтарка. Виртуальная 3D-певица Polar всегда носит маску, чтобы спрятать свое лицо. Она использует искусственный интеллект для создания своих песен, и ее музыка вряд ли оставит кого-то равнодушным. Новый трек Polar совсем недавно появился на YouTube. Ее композиции можно найти на всех музыкальных платформах, включая Spotify, Apple Music, YouTube Music и Deezer.

5. Kiss

Участники этой классической рок-группы в начале 70-х потрясли всех своим гримом и невероятными костюмами. И хотя в 80-х Kiss отказались от своего фирменного мейкапа и нарядов, их культовый образ вдохновил многих, в том числе всемирно известных рестлеров.

6. Fever Ray

Шведская певица и композитор Fever Ray, также известная как Карин Дрейер, — лидер электронного дуэта The Knife. Участники используют грим, чтобы скрыть свои лица, но уникальное звучание их композиций легко узнать. Талантливая исполнительница имеет множество музыкальных наград и выпустила несколько сольных альбомов.

7. Deadmau5

Канадский продюсер электронной музыки Джоэль Томас Циммерман, известный своим поклонникам как Deadmau5, никогда не появляется на сцене без шлема с гигантскими ушами. На мысль использовать этот необычный костюм его натолкнула мертвая мышка, которую он нашел в своем компьютере, когда был подростком. Deadmau5 создает электронную музыку разных жанров. Он был 6 раз номинирован на «Грэмми».

8. Clinic

Участники группы Clinic из Ливерпуля на сцене носят хирургические костюмы и маски, чтобы спрятать свои лица. Они играют музыку разных жанров, в том числе инди-рок, танцевальный панк и гаражный рок.

9. Beefcake the Mighty (GWAR)

Басист хеви-метал-группы GWAR прячет лицо за огромным шлемом. Сначала он играл на гитаре, но вскоре занял место бас-гитариста. На сцене он носит доспехи в стиле римских легионеров.

10. Крейг Джонс (Slipknot)

Крейг Майкл Джонс, также известный как 133, — клавишник хеви-метал-группы Slipknot. Первое время, когда он только вошел в коллектив, надевал на голову чулок, чтобы скрыть лицо, но позже сменил его на шлем с длинными гвоздями. Шлем стал его фирменной фишкой, и Крейг Джонс не изменяет ему уже много лет.