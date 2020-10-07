10 знаменитостей, которые доказывают, что возраст — это лишь цифры

Есть много способов, с помощью которых можно сохранить молодость: йога, медитации, сыроедение и т. д. Но некоторым людям удается оставаться такими юными, что сам Дориан Грей позавидовал бы. «Выглядеть на 25 в 70» — звучит невероятно, не правда ли? А для героинь нашей статьи это реальность.

Мы в AdMe.ru безумно хотим узнать секреты знаменитостей из этой подборки: как им удалось замедлить время, а может, и повернуть его вспять.

Вера Вонг, 71 год

В конце июня модельеру Вере Вонг исполнился 71 год. Но об этом невозможно догадаться, если посмотреть на фотографии выше. Не только ее лицо, но и физическая форма заслуживают аплодисментов. Так держать, Вера!

Иман, 65 лет

Сомалийская модель, актриса и вдова Дэвида Боуи Иман в свои 65 лет выглядит потрясающе. Она успешная бизнесвумен, любящая мать и просто красивая женщина, которая, должно быть, ловит тысячи восхищенных взглядов каждый день.

Хэлли Берри, 54 года

Обладательница «Оскара», кажется, владеет рецептом эликсира вечной молодости: с возрастом она выглядит все моложе. Хэлли много времени посвящает тренировкам, и ее посты в инстаграме это подтверждают. Может быть, секрет неувядаемой юности в регулярных занятиях спортом?

Кортни Кокс, 56 лет

С тех пор как мир увидел первые серии «Друзей», прошло 26 лет. Но Кортни Кокс, которая играла одну из главных героинь сериала, Монику, до сих пор выглядит так же молодо и свежо, как и много лет назад.

Сальма Хайек, 54 года

Недавно Сальма разместила свою фотографию без макияжа. Она собрала 400 000 лайков, и огромное количество комментаторов отметили, как естественно и молодо выглядит актриса. Сальма кажется по меньшей мере на 25 лет моложе своего реального возраста и действительно заслужила эти комплименты.

Дженнифер Лопес, 51 год

Сложно поверить, что «Дженни из квартала» недавно стукнул 51 год. Певица и актриса поддерживает хорошую форму с помощью интенсивных тренировок, и это дает невероятный результат.

Иоланда Хадид, 56 лет

Несмотря на то, что Иоланда — мать троих детей (Джиджи, Беллы и Анвара), бывшая модель изумляет всех своей отличной физической формой. При взгляде на нее становится совершенно очевидно, от кого ее очаровательные дочери унаследовали свою красоту.

Хайди Клум, 47 лет

Мы все согласны с утверждением, что Хайди выглядит великолепно. Бывшая модель и мама четверых детей так же очаровывает своей грацией и элегантностью, как и 20 лет назад.

Синди Кроуфорд, 54 года

Как и 2 десятка лет назад, Синди продолжает завоевывать миллионы сердец по всему миру. Кажется, что с годами бывшая модель ни капельки не изменилась и выглядит даже моложе, чем прежде.

Кристи Бринкли, 66 лет

Бывшей американской модели, актрисе и предпринимательнице в этом году исполнилось 66 лет. Но вы ни за что не угадали бы ее настоящий возраст, если бы мы не сказали. Возможно, секрет в очаровательной улыбке, которая не сходит с ее лица.