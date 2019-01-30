10 знаменитостей, для которых трудное детство не стало помехой на пути к славе

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Со стороны кажется, что звездная жизнь — это бесконечная череда тусовок и праздников. А стать знаменитыми могут лишь люди из богатых семей. Герои нашей статьи с успехом развенчивают этот миф и своим примером доказывают, что на пути к славе многим людям приходится бороться со своими страхами, болезнями и проблемами.

Мы в AdMe.ru уверены, что талантливый и упорный человек обязательно станет звездой, несмотря на все преграды. И знаменитости из нашей подборки — тому подтверждение.

Майли Сайрус

Актриса и певица Майли Сайрус родилась с наджелудочковой тахикардией. Это заболевание, которое возникает из-за неправильной работы верхней части сердца. В основном оно протекает бессимптомно и проявляется лишь в виде учащенного сердцебиения. Впервые о том, что у певицы проблемы с сердцем, поклонники узнали из ее автобиографии: «У меня неопасная форма тахикардии, и болезнь не причиняет мне боли. Но это вызывает у меня беспокойство. Ведь, играя на сцене, я полностью забываю о своих проблемах со здоровьем, и это может еще больше навредить моему сердцу».

Принс

В 2009 году в интервью телеканалу PBS Принс признался, что родился с эпилепсией. Это хроническое неврологическое заболевание, которое проявляется в виде внезапных судорог по всему телу. В детстве певец страдал от частых приступов, но научился их контролировать с помощью «божественной силы и веры». Из-за своего недуга он терпел насмешки одноклассников. Тем не менее это помогло ему развить железный характер и уверенность в себе.

Шарлиз Терон

Детство оскароносной актрисы прошло на ферме в ЮАР, где в основном работали выходцы из местных племен. Общаясь с ними, Шарлиз овладела 26 диалектами, а также самостоятельно выучила английский язык. В 15 лет будущая актриса стала свидетельницей смерти своего отца. Он много пил и однажды, придя домой с очередной гулянки, снял со стены дробовик, начал угрожать своей жене Герде. Обороняясь, Герда смертельно ранила мужа. Суд оправдал женщину и признал убийство случаем самообороны.

Квентин Тарантино

Юного Квентина Тарантино с самого детства кино интересовало больше учебы. Возможно, потому, что многие предметы ему давались с трудом. Все дело в дислексии, которой будущий режиссер страдал с самого детства. Квентин тяжело освоил письмо, плохо различал цифры и определял время. Но это не помешало ему стать сценаристом поистине культовых фильмов.

Джеки Чан

Это сейчас Джеки Чан — известный актер, режиссер, филантроп и мастер боевых искусств. А в детстве он был обычным ребенком из бедной китайской семьи. Его мать работала горничной, а отец — поваром. Они сбежали в Гонконг во время гражданской войны, а в 1960 году перебрались в Австралию. Джеки же отправили учиться в Пекинскую оперную школу, где он изучал актерское мастерство, философию и боевые искусства. В закрытой школе Джеки Чан прожил 10 лет.

Мисси Элиот

История успеха Мисси Элиот похожа на страшную сказку: трудное детство, проблемы с отцом, побег из дома. Но все трудности и невзгоды закалили характер певицы. В 2008 году врачи диагностировали ей базедову болезнь — аутоиммунное заболевание, при котором нарушается работа щитовидной железы. Мисси Элиот чуть не попала в аварию. Она не смогла вовремя нажать на педаль тормоза, потому что ее ногу свело судорогой. Какое-то время она не могла держать в руках ручку, чтобы писать песни. После лечения состояние певицы стабилизировалось.

Марсия Кросс

Звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» Марсию Кросс можно увидеть в социальной рекламе, рассказывающей о проблемах людей с мигренью. И это неслучайно. Актриса с подросткового возраста страдает от этого заболевания, которое сопровождается сильнейшими головными болями, потерей памяти и резким ухудшением самочувствия. Первый приступ у Марсии случился, когда ей было 14 лет. Сейчас она научилась контролировать головную боль, стресс и долгое время живет без мигрени.

Джим Керри

Джим Керри родился в католической семье и ходил в религиозную школу. Отца Джима уволили, у семьи начались серьезные финансовые проблемы. После школы Джим работал по 8 часов, помогая родным. Мальчик становился замкнутым и нелюдимым. Какое-то время семья Керри жила в автофургоне. Когда Джиму исполнилось 16 лет, он бросил школу и уехал в Торонто строить карьеру комика. Он штурмовал сцены комедийных клубов и добился успеха. Молодой актер содержал свою семью и на какое-то время перевез ее в Лос-Анджелес.

Брайан Литтрелл

Мечта девушек 90-х, участник группы Backstreet Boys Брайан Литтрелл родился с пороком сердца и несколько раз попадал в больницу в критическом состоянии. В 5 лет будущему певцу диагностировали эдокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. По оценке врачей, шанс выжить у Брайана был минимальным. Однако этот недуг не помешал певцу выступать на сцене и завоевывать миллионы женских сердец. В 1998 году Брайан перенес операцию на сердце и через некоторое время вернулся к работе, отправился в тур с группой.

Пинк

Глядя на то, как Пинк зажигает на своих концертах, невозможно поверить, что она болеет астмой с 2 лет. С детства она научилась управлять своим дыханием и голосовыми связками для того, чтобы болезнь не мешала пению. Астма коварна тем, что полностью контролировать ее невозможно. В 2006 году Пинк госпитализировали с очередным приступом прямо на концерте. Сейчас она проходит систематическое обследование у врачей и считает, что астма не является преградой для пения.