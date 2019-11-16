10 знаменитостей, чьи недуги не смогли поставить им подножку на пути к славе

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Когда мы смотрим на знаменитостей со стороны, нам кажется, что их жизнь полна роскошных подарков судьбы, и не замечаем проблем, которые могут скрываться за радужными звездными историями. А между тем многие из этих людей идут к своей цели, буквально стиснув зубы, не обращая внимания в том числе на проблемы со здоровьем.

Нам в AdMe.ru недавно попался на глаза ролик, в котором видно, как популярная певица Билли Айлиш не может скрыть неконтролируемые нервные тики во время разговора. Тогда мы узнали, что еще в детстве у этой обаятельной девушки диагностировали синдром Туретта. Но Билли не единственная знаменитость с серьезным заболеванием. Многие звезды не скрывают своих проблем со здоровьем, и их истории о воле и жизнелюбии вдохновляют.

Билли Айлиш — синдром Туретта

Синдром Туретта — это заболевание центральной нервной системы. Подверженные ему люди страдают от множественных двигательных и голосовых тиков. У певицы Билли Айлиш это расстройство было диагностировано еще в детстве. Она не отрицает своего недуга, однако никогда с его помощью не пиарится. Здесь можно посмотреть, как выглядят упомянутые симптомы в случае Билли.

Сиа — болезнь Грейвса, синдром Элерса — Данлоса

При болезни Грейвса щитовидная железа вырабатывает настолько много тиреоидных гормонов, что постепенно они отравляют организм. Со временем у людей, страдающих этим недугом, появляется заметный зоб, а глаза становятся выпученными. Певица Сиа рассказала, что это заболевание было диагностировано у нее еще в 2010 году. С тех пор она прошла лечение и заверила фанатов, что ее состояние улучшилось. В 2019 же году Сиа рассказала о том, что страдает от синдрома Элерса — Данлоса, в результате чего ее кожа имеет слишком большую эластичность.

Джерард Батлер — шум в ушах

В детстве Джерард перенес операцию на одном ухе, после которой оно осталось деформированным. С тех пор он страдает от звона в ушах и почти не слышит пострадавшим органом. По словам актера, именно этому недугу он обязан своей несимметричной улыбкой.

Джимми Киммел — нарколепсия

Американский телеведущий, актер, комик Джимми Киммел страдает от заболевания, которое характеризуется внезапными дневными приступами сонливости. Люди, у которых диагностирован этот недуг, могут неожиданно погрузиться в сон в любое время и в любом месте. Из-за этого расстройства Киммел уже засыпал за рулем и на общественных собраниях. По его словам, приступы сонливости создают ощущение, словно кто-то мягко присел на мозг, не давая ему нормально функционировать.

Джордж Клуни — хронические боли

В 2005 году с популярным актером произошел несчастный случай на съемочной площадке. Позвоночник был поврежден, следствием чего стала утечка спинномозговой жидкости. С тех пор артиста преследуют постоянные боли, от которых иногда невозможно заснуть. Он принимает сильнодействующие лекарства, делающие неприятные ощущения терпимыми, но не избавляют от них.

Фрэнки Муниз — несколько микроинсультов и потеря памяти

Когда Фрэнки было всего 7 лет, он впервые получил сотрясение мозга во время игры в хоккей. Вскоре инцидент повторился: юный актер упал и ударился головой во время бейсбольного матча. Всего за свою жизнь Муниз пережил порядка 9 сотрясений, и это не могло не отразиться на будущем здоровье звезды. У артиста 15 раз случались микроинсульты. Теперь он страдает потерей памяти. Например, актер не может вспомнить, как снимался в сериале «Малкольм в центре внимания», принесшем ему мировую известность.

Ник Джонас — диабет 1-го типа

Певец рассказал о своем недуге в 2007 году. Заболевание было диагностировано, когда Нику было 13 лет. Артист пожаловался, что с тех пор, как узнал о болезни, чувствовал себя очень одиноким. Однако откровенное признание помогло ему справиться с подавленностью. Фанаты всячески подбадривали звезду, и в итоге им удалось воодушевить Ника.



Сейчас он старается делиться своим опытом полноценной жизни с другими людьми, также страдающими от диабета, и даже написал песню «Немного дольше», в которой рассказал о своей борьбе с недугом.

Пит Дэвидсон — болезнь Крона

Болезнь Крона — это тяжело поддающееся лечению заболевание желудочно-кишечного тракта. Оно может стать причиной глубоких язв в любом отделе ЖКТ, включая полость рта. Актер и бывший жених Арианы Гранде Пит Дэвидсон страдает от этого недуга с 17 лет. Болезнь стала причиной того, что молодой парень «подсел» на болеутоляющие, без которых буквально не мог работать. Но в 2017 году он обратился к фанатам и заверил их в том, что смог побороть зависимость.

Дэйзи Ридли — эндометриоз

Исполнительница роли Рей в «Звездных войнах» призналась, что провела годы в попытке справиться с этим гинекологическим заболеванием. Все это время она страдала от постоянных болей в области малого таза и проблем с кожей. Благодаря кропотливой работе над своим здоровьем, а также усилиям хороших врачей актриса смогла достигнуть прогресса в борьбе с недугом. Она специально рассказала о своем заболевании, чтобы убедить поклонников не закрывать глаза на аналогичные проблемы и всегда обращаться в таких случаях к специалистам, не боясь при этом показаться ипохондриком.

Грета Тунберг — синдром Аспергера

Синдром Аспергера ведет к возникновению сложностей в социальном взаимодействии, а также к резкому сужению круга интересов. Этот диагноз был поставлен Грете, когда ей исполнилось 8 лет. Тогда девочка впервые услышала о проблемах с экологией и настолько зациклилась на этой теме, что впала в апатию и летаргию. Сейчас юная экоактивистка не относится к синдрому как к заболеванию, а называет его своей сверхспособностью, помогающей ей концентрироваться на действительно важных вещах.

Как вы думаете, могут ли отпугнуть фанатов известия о заболевании кумира? Или такая информация только подпитывает народную любовь?