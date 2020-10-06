10 любимых нами с детства вещей, от которых без ума жители разных стран

Многие вещи, которые были придуманы в нашей стране, мы знаем и любим с детства. Среди них есть и те, которые получили широкую известность за рубежом, и их так же полюбили во всем мире.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами 10 из них и рассказать, как к ним относятся в других странах. А еще в конце статьи вас ждет приятный бонус.

1. Тетрис

Тетрис изобрел советский программист Алексей Пажитнов. Игра стремительно набрала популярность в Москве и во всем мире. Моя любимая игра даже сейчас, играл вчера вечером. © trash-juice / Reddit

Это не игра, это легенда. © Yatta-Man / Reddit

2. Матрешка

Эскиз был нарисован художником Сергеем Малютиным, а первую игрушку сделал Василий Звёздочкин. Матрешка является символом материнства и плодородия. Мой папа купил в Санкт-Петербурге еще в 90-х матрешку с актерами боевиков. © drfnknstein / Reddit

Когда я был ребенком, я играл с матрешкой. Было очень весело разбирать и собирать ее. © Kumuj / Reddit

Купил матрешку с какой-то группой. Оказалось, это The Doors. © crazy93nis / Reddit

3. Оренбургский платок

Оренбург славится своим пуховязальным промыслом, который зародился еще в XVIII веке. Самый тонкий в мире пух — пух оренбургских коз, и при этом он очень прочный, мягкий и теплый. 15 лет назад одна русская подруга подарила мне оренбургский платок. Его красота поражает меня. © zafarina / Reddit

Я связала оренбургский платок из удивительно мягкой, тонкой и идеальной пряжи. © anniesahn / Reddit

4. Икра

Черная икра очень ценится в России и за рубежом. В наши дни Русский икорный дом — самый крупный в России и Европе. Компания поставляет этот деликатес в ОАЭ, США, Сингапур, Гонконг, Японию и другие страны. У меня есть друг из Индии, приехав в Россию, он был в восторге буквально от всего. В том числе и от икры. © Herald_of_yourDeath / Reddit

Я ел икру с крекерами и сливочным сыром. Было вкусно. © GraffitiJones / Reddit

5. Аттракцион «русские горки» (американские горки)

Первый прототип горок был создан в Российской империи еще в XVII веке. Ледяные горки были построены по указу Петра I под Санкт-Петербургом и достигали высоты примерно 25 метров. Во многих странах американские горки называются русскими. Вы знали, что в Чили американские горки называются Montaña Rusa, что означает «русские горки»? © blinzeln77 / Reddit

То же самое на французском (Montagnes russes) и, насколько мне известно, на всех других романских языках. Любопытно, что в России их называют американские горки. © agrostis / Reddit

6. Блины

Первые блины появились еще в языческие времена. В других странах есть разные способы их приготовления. Мои первые блины получились не совсем тонкими, но вкусными. © Glitchelon / Reddit

За 3 года, которые я прожил в России, я съел примерно 300 000 блинов. © chronicslaughter / Reddit

7. Мультфильм «Маша и Медведь»

Идея мультфильма принадлежит Сергею Кузьмину. За историей Маши и Медведя следят зрители по всему миру. Одна из серий собрала более 4 млрд просмотров на YouTube. Моя дочь обожает этот мультфильм. И я смотрела его раз 50. © Xeppen / Reddit

В каждой серии есть значимая история, а также посыл, который не слишком очевиден и не раздражает. И мультфильм визуально красивый. © Maja Burazin / Quora

8. Пирожки

После того как русские пирожки стали продавать в Японии, их запатентовал Хадзуо Томита. Начался судебный процесс, который растянулся на несколько лет. Больше 600 человек выступили свидетелями. Пирожки, которые так любят в России, принято считать блюдом национальной русской кухни. В детстве у меня был русский друг, и я помню, как мне приходилось есть суп с одними овощами. Мне он так не нравился. Но меня радовала мысль, что на десерт яблочные пирожки. © hreisc / Reddit

На вид маленькие пирожные, в которых вы ожидаете увидеть джем или фрукты, но... начинка из капусты, яиц, мяса и картофеля. После того как пройдет шок, вы поймете, что они действительно очень вкусные и очень сытные. © Sean Clitheroe / Quora

9. Антивирус Касперского

Первая версия программы была выпущена в 1997 году компанией, созданной Евгением Касперским. «Касперский» — один из самых быстрых антивирусов, который мгновенно обнаруживает угрозы. Он намного лучше других антивирусных программ. © V-A-I-B-H-A-V / Quora

Я пользуюсь антивирусом Касперского на телефоне. Он обеспечивает высокую защиту системы от всех вирусных угроз. © Nymisha Reddy / Quora

10. Павловопосадский платок

Яков Лабзин переориентировал предприятие своего дедушки и приступил к созданию шалей из шерсти с набивным рисунком. Так появились первые знаменитые павловопосадские платки в начале 1860-х. В наше время эти платки очень популярны за рубежом. Их с легкостью можно купить на eBay и Amazon. Был в командировке в Москве и купил жене платок в подарок. Благодаря красочности он выглядит торжественно, а орнамент неповторим! Сейчас такие шали носят многие модницы вне зависимости от возраста, времени года и погоды. © Jack Park / Quora

Мне нравится его красивый и сложный узор. Идеально подходит как для официальных мероприятий, так и для повседневной жизни. А еще он легкий и при этом очень теплый. Очень довольна. © Zharkynay / Amazon

Бонус: Транссибирская магистраль

Первые поезда отправились в 1901 году. Эта дорога является самой длинной в мире и пролегает по европейской части России, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Поездка была потрясающей, запомнила на всю жизнь. Шахматы, карты, знакомство с интересными людьми — царила настоящая позитивная атмосфера. © Christopher Berry / Quora

Мы отправились в путешествие по Транссибирской магистрали зимой в 2015 году. В пути провели 6 ночей и 7 дней. © Pankaj Agarwal / Quora

Изюминкой для меня стала поездка на снегоходе по замерзшему озеру Байкал и катание на собачьих упряжках по лесу под Екатеринбургом. Замечательная поездка! © Steve Evans / Quora