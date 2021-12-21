10 злодеев из мультфильмов, которые не такие уж плохие, если копнуть поглубже и подумать

Любимые детские мультфильмы учили нас тому, что добро всегда побеждает зло, не оставляя антагонистам ни единого шанса. И только пересмотрев анимационную классику в сознательном возрасте, мы стали замечать, что некоторые мультяшные злодеи не такие уж плохие. Мы просто их недопоняли.

AdMe.ru вернулся в детство, чтобы заново взглянуть на Малефисенту, Урсулу, Шрама и других антигероев культовых мультфильмов и наконец разобраться, зачем они всем вредили. Некоторых из них теперь очень жаль — все это время мы напрасно их демонизировали.

Мистер Крабс из «Губки Боба Квадратные Штаны»

Да, мистер Крабс жаден. Да, он алчен. И да, он потребительски относится к персоналу «Красти Краб» (включая собственную дочь Перл). Зато Юджин не пытается скрыть под маской свою истинную сущность. Он талантливый бизнесмен с отличной коммерческой чуйкой. К тому же в глубине души Крабсу небезразличны ни Перл, ни Спанч Боб.

Том из «Тома и Джерри»

Для большинства из нас «Том и Джерри» — это мультфильм о том, как кот тщетно из серии в серию пытается поймать и съесть мышонка. В действительности популярно мнение, что Том и Джерри — лучшие друзья. Кот только делает вид, что ненавидит непрошеного соседа, а сам защищает его от своей хозяйки. Ведь иначе Мамочка-Две-Тапочки заведет другого хищника и тот разделается с Джерри.

Матушка Готель из «Рапунцель: Запутанная история»

Матушка Готель стала для Рапунцель любящей и внимательной мамой. Заботилась, оберегала, баловала подарками и позволяла мелкие шалости. А чем тем временем были заняты настоящие родители девочки? Каждый год в день ее рождения пускали фонарики. Хотя, на наш взгляд, гораздо логичнее было бы собрать поисковый отряд, который однажды наверняка наткнулся бы на внушительных размеров башню, где жили Рапунцель и Готель.

Малефисента из «Спящей красавицы»

История вражды Малефисенты с королевским двором началась, когда монаршие особы обделили ее приглашением на вечеринку в честь дня рождения своей дочери Авроры. Тогда колдунья почувствовала себя униженной и оскорбленной и наложила на девочку проклятие. По нашей теории, технически эту кашу заварили король и королева.

Урсула из «Русалочки»

Урсула — обыкновенная бизнесвумен. Она оказывает услуги морским обитателям и заслуженно просит за них плату. Когда к колдунье обратилась Русалочка, та не пыталась ее обмануть. Урсула заключила честную сделку: за человеческие ноги придется отдать свой величайший дар — голос. А если принц, ради которого Ариэль решилась бросить все, не поцелует ее, она будет обречена стать ее пленницей. Русалочка сделала свой выбор.

Злая Королева из «Белоснежки и семи гномов»

Злая Королева — плод общества, где доминируют мужчины, а женщина должна быть безусловно привлекательной и горячей, чтобы выйти замуж за знатного избранника и разделить его влияние. Вспомните короля Англии Генриха VIII, который избавлялся от своих жен, чтобы вновь вступить в брак с более молодыми и желанными. Так что отчаянное соперничество Королевы с Белоснежкой вполне можно понять.

Гастон из «Красавицы и Чудовища»

Предпочтя Гастону Чудовище, Белль, возможно, совершила роковую ошибку. Он прекрасно сложен, талантлив в охоте, готов к серьезным отношениям и, наконец, красиво поет. Да, образование Гастона оставляет желать лучшего, но ведь никогда не поздно самосовершенствоваться. К тому же он доказал, что готов жертвовать собой ради благополучия Белль. Не каждый отважится ворваться в заколдованный замок, чтобы сразиться с чудовищем за возлюбленную.

Мачеха из «Золушки»

В мире, где женщине отведена одна лишь пассивная роль, мачеха Золушки всего-навсего желала лучшей жизни себе и своим дочерям. Она вышла замуж по расчету, чтобы поправить положение семьи. И мечтала о выгодных партиях для Дризеллы и Анастасии, которые были далеки от устоявшихся стандартов красоты. Неудивительно, что леди Тремейн сделала все возможное, чтобы ее хорошенькая падчерица не попала на бал принца.

Тай Лунг из «Кунг-фу Панды»

Тай Лунг — живое анимированное доказательство психологической концепции «все проблемы из детства». Его растили как Воина Дракона, убедив маленького снежного барса, что он избранный. Когда надежды Тай Лунга рухнули, он закономерно впал в нарциссическую ярость. Тем более что его названный отец и наставник Мастер Шифу даже не попытался поддержать и приободрить своего лучшего ученика в самый огорчающий момент жизни.

Шрам из «Короля Льва»

Приготовьтесь к разрыву шаблона. Король Муфаса и Шрам навряд ли были братьями. По словам продюсера мультфильма, в природе глава прайда может допустить к себе другого самца, только если они не родственники: «Встречаются прайды с двумя взрослыми львами. Тогда между ними складываются непростые отношения, потому что у них разные родители, а значит, они не равны. Один лев всегда будет подавлен другим». Это объясняет поступок Шрама: проведя всю жизнь в тени Короля Льва, когда единственный способ заполучить власть — встретиться в схватке, поневоле станешь злодеем.