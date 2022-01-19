10 зимних вещей, которые с осторожностью носят в Европе, но у нас в них души не чают

В эпоху глобализации весь мир следует одним и тем же модным тенденциям, а известные бренды продают свои коллекции на всех континентах. Несмотря на это, предпочтения в одежде у разных народов все еще различаются, и главными причинами этому послужили особенности климата и отголоски давних традиций. Поэтому некоторые предметы гардероба, которые стали популярными в одних странах, совсем не носят в других, и наоборот.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, сравнив зимние образы российских и западных модниц.

1. Шуба из натурального меха

В последние годы шубы из натурального меха стали антитрендом во многих странах. Люди серьезно относятся к защите природы и выбирают верхнюю одежду из искусственных материалов, а в некоторых странах Европы даже собираются запретить продажу меховых изделий. Жительницы России же считают, что шуба из лисы, норки или соболя лучше всего согревает в холода, а в небольших городах такая верхняя одежда по-прежнему является обязательным показателем высокого статуса.

2. Шарф-хомут

В России шарф-хомут не выходит из моды уже несколько лет. В морозы такой аксессуар надежно защищает шею и уши, а в более теплую погоду его носят как обычный шарф. В Европе же подобные аксессуары надевают только весной и осенью, а зимой они уступают место длинным объемным шарфам.

3. Ботфорты на высоком каблуке

Ботфорты на высоких каблуках часто можно встретить в бутиках известных дизайнеров, но за границей их практически не носят. Жительницы Европы ценят удобство, поэтому для повседневной носки выбирают ботинки или сапоги на плоской подошве, а к ботфортам относятся с большой осторожностью. У нас же погоду предсказать невозможно, и истинные ценительницы стиля не отказываются от этой эффектной обуви даже в слякоть.

4. Принтованный пуховик

Пару лет назад пуховики с анималистическими принтами были настолько популярны за рубежом, что их носили даже знаменитости. Сейчас же дутые куртки с «летними» принтами теряют актуальность. Стилисты предлагают обратить внимание на искусственные шубы с леопардовым принтом, а жительницы Европы в качестве повседневных вариантов выбирают однотонные пуховики различных цветов и обыгрывают их аксессуарами. В России же до сих пор носят пуховики с принтами — вероятно, для того, чтобы сделать более яркими слишком долгие зимы.

5. Варежки

Этот исконно русский предмет зимнего гардероба можно купить как на новогодних ярмарках, так и в киосках в переходах. Российские мастерицы вяжут варежки всевозможных расцветок или шьют их из натурального меха и кожи, а модницы любят этот аксессуар за то, что он отлично согревает руки в морозы. Кроме того, варежки у многих ассоциируются с зимним уютом. На Западе же варежки носят только в очень холодных регионах, а в странах с относительно теплыми зимами выбирают перчатки.

6. Угги с декоративными элементами

Россиянки считают угги теплой и удобной зимней обувью. Стремясь выглядеть женственно, многие девушки выбирают модели, украшенные стразами, пайетками, вышивкой, блестками или мехом. В Европе угги долгое время имели репутацию травмоопасной обуви, вызывающей плоскостопие, но сейчас эта мягкая и удобная обувь снова вернулась в моду. Зарубежные знаменитости отдают предпочтение лаконичным моделям натуральных цветов без декора.

7. Меховой жилет

В Европе меховые жилеты давно вышли из моды. И дело не только в этичном отношении к животным: жилет из натурального меха совсем не согревает в холода и визуально прибавляет своей обладательнице лишние килограммы. Россиянки объясняют любовь к этому предмету одежды тем, что он подчеркивает статус, но стоит дешевле шубы. На Западе же носят только спортивные теплые жилеты, которые очень удобны для зимнего хайкинга.

8. Комплект из шапки, шарфа и перчаток

Многие россиянки считают, что комплект аксессуаров делает образ целостным и гармоничным, поэтому носят одновременно по 2–3 предмета одежды, изготовленных из одного материала. В Европе же ценится легкая небрежность в образе, поэтому девушки надевают шапку, шарф и перчатки разных цветов и фактур, но так, чтобы все аксессуары сочетались как между собой, так и с верхней одеждой. Впрочем, и российские стилисты призывают отказаться от комплектов.

9. Меховая шапка-ушанка

Этот головной убор регулярно появляется в осенне-зимних коллекциях известных модных домов. Но за границей ушанки носят только голливудские звезды и fashion-блогеры, а обычные девушки предпочитают классические модели шапок. При этом ушанка упоминается во многих подборках вещей, необходимых для зимнего путешествия по России. Такая шапка отлично защищает от холодных ветров, поэтому сейчас, когда главный тренд — это забота о себе и своем здоровье, ушанка вновь возвращается в моду.

10. Пуховик с поясом-резинкой

Женщины в Европе выбирают спортивные модели пуховиков — прямого покроя или oversize. В России же до сих пор многие женщины носят приталенные модели с поясом-резинкой, отдаленно напоминающие платья. Все дело в том, что россиянки устают от долгих холодных зим и очень хотят выглядеть стройными и женственными даже в мороз.